Slafkovský pomohol asistenciou k triumfu Montrealu, rozhodol Suzuki

NHL - výsledky:



Buffalo - Washington 4:3 pp a sn, Montreal - Vancouver 5:4 pp /SLAFKOVSKÝ za domácich 0+1/, Colorado - Florida 3:1, Seattle - New Jersey 2:3



New York 7. januára (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel v noci na utorok v NHL jednou asistenciou k víťazstvu Montrealu nad Vancouverom 5:4 po predĺžení. Bola to jeho 18. asistencia a 22. bod v sezóne. V akcii boli aj ďalší dvaja Slováci, Washington s Martinom Fehérvárym prehral v Buffale 3:4 po nájazdoch a New Jersey s Tomášom Tatarom uspelo na ľade Seattlu 3:2.Slafkovský nastúpil v prvom útoku Canadiens po boku Colea Caufielda a Nicka Suzukiho a už v 2. minúte sa podieľal na úvodnom góle zápasu. Od mantinelu našiel v strede útočného pásma voľného Caufielda a ten strelou spoza kruhov otvoril skóre. Slovenský krídelník sa bodovo presadil po tom, čo v predošlých dvoch dueloch vyšiel naprázdno. Počas 17:38 min. na ľade si pripísal aj mínusový bod, jednu strelu na bránku, jednu zblokovanú strelu a dva bodyčeky. O triumfe Montrealu rozhodol v 48. sekunde predĺženia v presilovke kapitán Suzuki. Ten mal v zápase bilanciu 1+2, rovnako ako obranca Lane Hutson. Caufield skóroval vo štvrtom dueli v rade a zaznamenal gól a asistenciu. V drese Canucks exceloval J.T. Miller so štyrmi bodmi (2+2), nováčik Jonathan Lekkerimäki si pripísal gól a asistenciu a kapitán Quinn Hughes, ktorý sa vrátil do hry po zranení, nazbieral vo svojom 400. profiligovom zápase dve asistencie. Canadiens potvrdili stúpajúcu formu, vybojovali ôsme víťazstvo z uplynulých desiatich stretnutí.Buffalo rozhodlo o svojej výhre nad Washingtonom (4:3) až v nájazdovom rozstrele, rozhodujúci nájazd premenil vo štvrtej sérii J.J. Peterka. Ten skóroval aj v riadnom hracom čase a pripísal si i asistenciu. Sabres ukončili trojzápasovú sériu prehier. Capitals nestačili ani dva góly Toma Wilsona. Martin Fehérváry nastúpil v tretej obrannej dvojici a odohral za hostí 19:18 mim. s dvomi hitmi a jednou zblokovanou strelou.New Jersey triumfovalo v Seattli 3:2 a zastavilo sériu štyroch prehier. Dawson Mercer sa na víťazstve podieľal gólom a asistenciou. Tatar odohral vo štvrtom útoku hostí 8:19 min., zapísal si jednu mínusku.Colorado zdolalo úradujúceho šampióna Floridu 3:1. V domácom drese zažiaril obranca Devon Toews, ktorý strelil dva góly a pridal asistenciu.