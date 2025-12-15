< sekcia Šport
Slafkovský pomohol dvomi asistenciami k triumfu Canadiens nad Oilers
Slafkovský mal miesto na krídle druhej formácie Canadiens s centrom Oliverom Kapanenom a Demidovom.
TASR
New York 15. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský pomohol v nočnom zápase NHL dvomi asistenciami k víťazstvu Montrealu nad Edmontonom 4:1. Po 32 dueloch prebiehajúcej sezóny má na konte už 20 kanadských bodov za 9 gólov a 11 asistencií. Po stretnutí ho vyhlásili za druhú hviezdu zápasu.
Slafkovský sa podieľal na úvodnom góle zápasu, ktorý strelil Ivan Demidov. V 23. minúte si po vyhranom vhadzovaní v útočnom pásme vymenili puk na pravej strane a Demidov prestrelil brankára Calvina Pickarda aj vďaka tomu, že mu slovenský spoluhráč na okamih zakryl výhľad. Aj druhý Slafkovského bod prišiel v presilovke. V 44. minúte našiel pred odkrytou bránkou nedôrazne pokrytého Nicka Suzukiho, ktorý poľahky upravil na priebežných 3:0. Domáci si už víťazstvo nenechali vziať a bodovali v treťom zápase za sebou.
Slafkovský mal miesto na krídle druhej formácie Canadiens s centrom Oliverom Kapanenom a Demidovom. Odohral 16:28 min., počas ktorých trikrát vystrelil na bránku, prezentoval sa hitom, zblokovanou strelou a dostal sa aj na buly, ktoré vyhral. V 7. minúte dostal menší trest za hákovanie, na trestnú lavicu si sadol spoločne s Kapanenom (krošček), no hostia nevyužili dvojminútovú presilovku o dvoch hráčov. Slovenský útočník získal v uplynulých dvanástich dueloch jedenásť bodov, prihrávka na gól Suzukiho bola jeho jubilejná 80. v NHL.
Hráči Utahu prehrávali na ľade Pittsburghu po dvoch tretinách 0:3, no v 48. minúte už viedli 4:3. Domáci síce vyrovnali, no napokon sa z triumfu tešili „mamuti,“ ktorí triumfovali 5:4 po predĺžení. Víťazný gól strelil Dylan Guenther. Potvrdil tým prevahu hostí, ktorí prestrieľali Pittsburgh 37:16. Pre Penguins to bola už piata prehra v rade.
Útočník Andrej Svečnikov rozhodol v samostatných nájazdoch o víťazstve Caroliny nad Philadelphiou 3:2. Domáci viedli 2:0, no hostia dokázali vyrovnať aj vďaka dvojbodovému Trevorovi Zegrasovi, ktorý gólom v 59. minúte poslal zápas do predĺženia. Pre Hurricanes to bolo štvrté víťazstvo v sérii, Philadelphia prehrala tretíkrát za sebou. Tímy sa stretli druhýkrát v priebehu 24 hodín, pričom Carolina zvíťazila aj v predošlom vzájomnom súboji po samostatných nájazdoch. Philadelphia podľahla tomuto súperovi v ôsmom vzájomnom zápase v rade.
Úspešnú premiéru v drese Minnesoty Wild absolvoval hviezdny obranca Quinn Hughes. Duel proti Bostonu bol pre neho prvý v drese Wild od výmeny z Vancouveru. Odohral v ňom takmer 27 minút, bol najvyťaženejší hráč v zápase a gólom prispel k triumfu 6:2. Minnesota zvíťazila vo štvrtom stretnutí za sebou a ukončila štvorzápasovú víťaznú sériu Bostonu. Po tri kanadské body si pripísali útočníci Ryan Hartman a Kirill Kaprizov.
Hráči Buffala začali šesťzápasový trip tromi prehrami, no zakončili ho tromi víťazstvami. Na ľade Seattlu triumfovali 3:1 a dosiahli piatu výhru v uplynulých ôsmich stretnutiach.
NHL - výsledky
Montreal - Edmonton 4:1 (SLAFKOVSKÝ za domácich 0+2),
Pittsburgh - Utah 4:5 pp, Carolina - Philadelphia 3:2 pp a sn,
Minnesota - Boston 6:2, Seattle - Buffalo 1:3
