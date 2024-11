Slafkovský pomohol gólom a asistenciou k triumfu Montrealu

NHL - sumáre:



Buffalo Sabres - Minnesota Wild 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)



Gól: 7. Kaprizov (Boldy, Eriksson Ek). Brankári: Luukkonen - Gustavsson, strely na bránku: 39:29.







Carolina Hurricanes - New York Rangers 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)



Góly: 5. Drury (Nečas, Orlov), 22. Jarvis (Nečas, Aho), 50. Kotkaniemi (Robinson, Gostisbehere), 53. Blake (Drury, Roslovic) - 18. Brodzinski (Vesey, Lindgren), 30. Berard (Cuylle, Jones), 39. Edström (Smith, Fox). Brankári: Martin - Šesťorkin, strely na bránku: 30:22.







New Jersey Devils - St. Louis Blues 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)



Góly: 1. Thomas (Bučnevič, Faulk), 7. Holloway (Saad), 17. Holloway (Neighbours). Brankári: Markström - Binnington, strely na bránku: 31:20.







Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens 3:4 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)



Góly: 10. Olivier (Werenski, Aston-Reese), 25. Činachov (Fantilli, K. Johnson), 53. Werenski (Severson, Voronkov) - 13. SLAFKOVSKÝ, 27. Caufield (SLAFKOVSKÝ), 49. Heineman (Evans, Armia), 61. Suzuki (Hutson). Brankári: Merzlikins - Primeau, strely na bránku: 24:23.







Detroit Red Wings - Calgary Flames 2:1 pp (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)



Góly: 7. DeBrincat (Rasmussen, Raymond), 64. Raymond (DeBrincat, Seider) - 58. Zary (Weegar, Šarangovič). Brankári: Talbot - Vladař, strely na bránku: 27:25.







Florida Panthers - Toronto Maple Leafs 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)



Góly: 5. Barkov (Ekblad, Verhaeghe), 6. Samoskevich (Luostarinen), 38. Reinhart (Barkov), 55. Verhaeghe (Bennett, Rodrigues), 59. Bennett (Verhaeghe, Tkachuk) - 39. Marner. Brankári: Bobrovskij - Stolarz, strely na bránku: 24:24.







New York Islanders - Boston Bruins 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)



Góly: 13. Cyplakov (Nelson), 29. Nelson (Cyplakov, George), 40. Nelson (Pulock, Horvat) - 1. Marchand (E. Lindholm), 7. Marchand (Brazeau, E. Lindholm), 32. Geekie (Zacha, Pastrňák), 51. Zacha (Peeke, Pastrňák), 54. Zacha (Pastrňák, Zadorov), 58. Zadorov (E. Lindholm). Brankári: Sorokin - Korpisalo, strely na bránku: 24:21.







Pittsburgh Penguins - Vancouver Canucks 5:4 (4:1, 1:1, 0:2)



Góly: 4. Lizotte (Shea, O’Connor), 13. Rakell (Rust, Pettersson), 16. Hayes (Malkin, Karlsson), 18. Rust (Crosby, Karlsson), 24. Rust (Crosby, Karlsson) - 9. Räty (Sasson), 34. Suter (Hronek, Hughes), 41. Hughes (Pettersson), 59. Pettersson (Garland, Hughes). Brankári: Jarry - Šilovs, strely na bránku: 23:29.







Tampa Bay Lightning - Washington Capitals 4:5 (2:0, 1:2, 1:3)



Góly: 4. Point (Guentzel), 13. Point (Kučerov, Hedman), 40. Eyssimont (Girgensons), 48. Point - 31. Mangiapane (Eller, Lapierre), 33. Protas (Wilson), 42. Strome (Raddysh, Protas), 51. Carlson, 57. Wilson (Chychrun, Strome). Brankári: Vasilevskij - Lindgren, strely na bránku: 28:32.







Nashville Predators - Philadelphia Flyers 2:3 pp (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1)



Góly: 7. Josi (Carrier), 17. O'Reilly (Nyquist, Forsberg) - 13. Laughton (Poehling), 60. Frost (Sanheim, Couturier), 63. Couturier (Konecny, Ristolainen). Brankári: Saros - Kolosov, strely na bránku: 27:23.







Chicago Blackhawks - Dallas Stars 6:2 (2:0, 4:1, 0:1)



Góly: 1. Hall (Kurashev, Martinez), 6. Hall (Donato), 21. Bedard (Bertuzzi), 24. Teräväinen (Bertuzzi, Brodie), 29. Hall (Smith, Maroon), 34. Crevier (Michejev) - 24. Blackwell (Heiskanen, Bourque), 54. Duchene (Johnston, Robertson). Brankári: Mrázek - DeSmith, strely na bránku: 26:27.







Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 2:1 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 34. Ničuškin, rozh. nájazd Ničuškin - 34. Dorofejev (Barbašov, Pietrangelo). Brankári: Georgijev - Hill, strely na bránku: 34:19.







Los Angeles Kings - Winnipeg Jets 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)



Góly: 2. Kopitar (Kempe, Laferriere), 28. Danault (Turcotte, Laferriere), 46. Fiala (Clarke, Edmundson), 58. Kempe (Kopitar, Gavrikov) - 30. Vilardi (Ehlers, Connor). Brankári: Rittich - Hellebuyck, strely na bránku: 33:14.







Seattle Kraken - Anaheim Ducks 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)



Góly: 17. Tolvanen (Gourde, Tanev), 29. Bjorkstrand (Wright) - 9. Vatrano (Terry), 13. Leason (Gauthier, Lundeström), 31. Killorn (Zegras), 40. Gauthier (Minťukov), 54. Zegras (Killorn, McTavish). Brankári: Daccord - Gibson, strely na bránku: 45:33.







San Jose Sharks - Ottawa Senators 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)



Góly: 30. Ferraro (W. Smith, Kostin), 45. Celebrini (Eklund, Walman), 53. W. Smith (Zetterlund, Liljegren) - 5. Gaudette (Stützle, Tkachuk), 14. Norris (Batherson, Stützle), 36. Kleven (Giroux), 56. Gaudette (Stützle, Tkachuk). Brankári: Blackwood - Ullmark, strely na bránku: 39:11.



Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 13:04 1 1 2 0 1 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 10:44 0 0 0 -2 1 0



Martin Pospíšil (Calgary) 18:39 0 0 0 0 2 0



Erik Černák (Tampa Bay) 16:51 0 0 0 -1 1 0



Martin Fehérváry (Washington) 18:23 0 0 0 0 1 0





/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 28. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský pomohol v noci na štvrtok v NHL gólom a asistenciou k triumfu Montrealu na ľade Columbusu 4:3 po predĺžení. Ukončil tak gólový pôst, ktorý trval 14 zápasov. Slafkovského vyhlásili za tretiu hviezdu stretnutia. V bohatom pätnásťzápasovom nočnom programe boli v akcii aj ďalší štyria Slováci, Erik Černák (Tampa Bay), Martin Fehérváry (Washington), Martin Pospíšil (Calgary) a ani Tomáš Tatar (New Jersey) však nebodovali.Slafkovský sa gólovo presadil v 13. minúte, keď zachytil v strednom pásme odrazený puk, nakorčuľoval si po ľavom krídle pred bránku a strelou zápästím k bližšej žrdi vyrovnal na priebežných 1:1. Zastavil tak päťzápasové bodové suchoty, bol to pre neho druhý presný zásah v sezóne. "," uviedol Slafkovský pre zámorské médiá. Dvadsaťročný krídelník potom asistoval v druhej tretine pri druhom góle Montrealu, keď v obrannom pásme obral o puk súpera, parádnou prihrávkou o mantinel poslal do úniku Colea Caufielda a ten v presilovke vyrovnal na 2:2. Slafkovský odohral 13:04 minúty, vyslal jednu strelu na bránku, pripísal si hit a zblokoval jednu strelu súpera. Na konte má 13 kanadských bodov (2+11) v 19 tohtosezónnych vystúpeniach. O víťazstve Canadiens rozhodol v 42. sekunde predĺženia kapitán Nick Suzuki. V drese Blue Jackets zaznamenal gól a asistenciu obranca Zach Werenski, ktorý predĺžil svoju bodovú sériu už na šesť duelov.V Tampe na seba narazili dvaja slovenskí obrancovia, z víťazstva sa tešil Martin Fehérváry, ktorého Washington vyhral nad Lightning s Erik Černákom 5:4. Domácim nestačil ani hetrik Braydena Pointa. Fehérváry odohral 18:23 minúty s jednou strelou na bránku, dvoma blokmi a dvoma bodyčekmi. Černák si počas 16:51 min. na ľade pripísal mínusku, prezentoval sa jednou strelou na bránku, zblokoval jednu strelu súpera a rozdal štyri bodyčeky.Calgary s útočníkom Martinom Pospíšilom prehralo v Detroite 1:2 po predĺžení. Víťazný gól Red Wings strelil Lucas Raymond, ktorý využil presilovú hru v 4. minúte extračasu. Pospíšil odohral 18:39 min., počas ktorých vyslal dve strely na bránku a zaznamenal jeden hit.Hráči New Jersey podľahli St. Louis 0:3, Tomáš Tatar odohral za Devils 10:44 minút, nazbieral dve mínusky a pripísal si jeden hit. Brankár hostí Jordan Binnington zneškodnil všetkých 31 striel súpera a vychytal prvé čisté konto v sezóne a 16. v profiligovej kariére. Zaknihoval už 152. víťazstvo v drese Blues, čím stanovil nový klubový rekord, keď prekonal zápis Mikea Liuta. "Bluesmanom" sa zranil útočník Pavel Bučnevič, v druhej tretine opustil zápas pre zranenie nohy.