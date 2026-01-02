< sekcia Šport
Slafkovský pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Montrealu
Slafkovský sa stal prvou hviezdou zápasu.
New York 2. januára (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský pomohol v nočnom zápase NHL gólom a asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Caroliny 7:5. Dvadsaťjedenročný útočník zažil svoj ôsmy viacbodový duel v sezóne a vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia. V noci na piatok sa hetrikmi blysli Auston Matthews z Toronta a Dylan Guenther z Utahu (obaja 3+1).
Hráči Montrealu potvrdili výbornú formu, keď bodovali v siedmom zápase za sebou. V Raleigh mali výborný vstup, na začiatku piatej minúty viedli po presnom zásahu Olivera Kapanena už 2:0. Puk dostal do útočného pásma Slafkovský, ktorý ho posunul Ivanovi Demidovovi, ten sa uvoľnil a nabil na gól fínskemu centrovi. Potom však prebrali iniciatívu Hurricans, ktorí ešte do konca prvej tretiny otočili na 3:2 a na začiatku druhej časti pridali štvrtý gól. Canadiens sa však dokázali vzchopiť a zvrátili vývoj. Na 6:4 pre hostí upravil v 52. minúte svojím 14. tohtosezónnym gólom Slafkovský. Slovenský krídelník predviedol parádne sólo, keď prekorčuľoval cez celé klzisko a strelou z veľkého uhla k bližšej žrdi nachytal Brandona Bussiho v bránke Hurricanes. Prvý muž draftu 2022 zaznamenal 30. bod (14+16) v 40. zápase sezóny. V stretnutí odohral 19:06 minúty a bol druhý najvyťaženejší útočník „Habs“ po kapitánovi Nickovi Suzukim. Vyslal dve strely na bránku, zblokoval päť striel súpera, rozdal tri hity a zapísal si aj jeden plusový bod. Okrem Slafkovského mali bilanciu 1+1 aj Sammy Blais a Lane Hutson. Canadiens vyhrali na ľade Caroliny prvýkrát od 7. apríla 2016.
Tampa Bay s Erikom Černákom zvíťazila v Los Angeles 5:3 a slávila šiesty triumf v rade. Slovenský obranca počas 20:13 min. na ľade zaznamenal päť bodyčekov, jeden úspešný blok a duel dokončil s dvoma pluskami.
Washington prehral novoročný zápas na ľade Ottawy 3:4, hoci po prvej tretine viedol 2:0. V uplynulých 11 vystúpeniach tak zaznamenal osem prehier, zatiaľ čo domáci ukončili sériu troch duelov bez víťazstva. Slovenský obranca hostí Martin Fehérváry strávil na ľade 16:04 minúty a okrem dvoch mínusových bodov si pripísal tri strely na bránku, tri bloky a jeden hit.
výsledky NHL:
Ottawa - Washington 4:3, New York Islanders - Utah 2:7,
Carolina - Montreal 5:7 /SLAFKOVSKÝ za hostí 1+1/,
Pittsburgh - Detroit 4:3 pp,
Los Angeles - Tampa Bay 3:5,
Toronto - Winnipeg 6:5,
Chicago - Dallas 4:3,
Seattle - Nashville 4:1
