Slafkovský pomohol Montrealu asistenciou, Tatarov debut za Seattle

výsledky NHL:



Boston - NY Rangers 1:2 pp, Columbus - New Jersey 3:6, Montreal - NY Islanders 5:3, Philadelphia - Detroit 1:0, Toronto - Pittsburgh 7:0, Winnipeg - Colorado 6:2, Nashville - Washington 3:1, St. Louis - Dallas 4:3 pp, Arizona - Buffalo 2:0, Calgary - Tampa Bay 4:2, Edmonton - Florida 1:5, Seattle - LA Kings 2:3 pp a sn

New York 17. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si pripísal asistenciu pri triumfe Montrealu nad NY Islanders 5:3 v nočnom zápase zámorskej NHL. Tomáš Tatar odohral za Seattle prvý zápas po výmene z Colorada, jeho tím prehral s doma LA Kings 2:3 po nájazdoch.Slafkovský ukončil sedemzápasovú šnúru bez bodu, v sezóne zaznamenal ôsmu bod. Na konte má dva góly a šesť asistencií. Canadiens v predošlých dvoch zápasoch prehrali, proti "ostrovanom" im pomohol najmä dvojgólový Josh Anderson.Tatar odohral za Kraken 13:47 minút, nastúpil v prvom útoku s s Jaredom McCannom a Mattym Beniersom. Zaznamenal jednu strelu na bránku a bol aj jeden z exekútorov samostatného nájazdu, no neuspel.V akcii bol zo Slovákov aj obranca Šimon Nemec. Bol štvrtý najvyťažovanejší obranca tímu, odohral necelých 20 minút. Jeho tím New Jersey Devils zdolal Columbus 6:3. Útočník Jack Hughes si pripísal druhý hetrik v kariére, pričom strelil aj svoj 100. gól v profilige. Devils zvíťazili v piatom zápase z uplynulých šiestich.Traja Slováci sa predstavili v súboji Calgary - Tampa Bay. Martin Pospíšil a Adam Ružička mohli v drese domácich oslavovať triumf 4:2, obranca hostí Erik Černák bol štvrtý najvyťaženejší obranca tímu. Pospíšil rozdal na ľade sedem bodyčekov.Obranca Martin Fehérváry odohral v drese Washingtonu 16:47 minút, no Capitals prehrali na ľade Nashvillu 1:3.V nočných zápasoch zaujala prehra Pittsburghu na ľade Toronta 0:7, Max Domi a Tyler Bertuzzi zaznamenal po tri body.Hráči Arizony zvíťazili nad Buffalom 2:0, brankár domácich Karel Vejmelka mal 28 úspešných zákrokov. "Kojoti" neinkasovali už v druhom zápase za sebou, v piatok zdolali San Jose 1:0.