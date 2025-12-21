< sekcia Šport
Slafkovský pomohol Montrealu k triumfu nad Pittsburghom 4:0
Slafkovský sa presadil v 17. minúte, keď v presilovej hre otvoril skóre.
Autor TASR,aktualizované
New York 21. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti Juraj Slafkovský a Martin Fehérváry sa v noci na nedeľu v NHL zapísali do streleckej listiny. Slafkovský pomohol Montrealu k víťazstvu nad Pittsburghom 4:0, Fehérváryho presný zásah k triumfu Washingtonu nestačil, podľahol doma Detoitu 2:5.
Slafkovský sa presadil v 17. minúte, keď v presilovej hre otvoril skóre. Slovenský útočník dostal presnú prihrávku od Colea Caufielda, ocitol sa voľný medzi kruhmi a presnou strelou prekonal Stuarta Skinnera. „Dostal som puk do dobrej pozície, bol som sám v strede a preto som skúsil vystreliť a som šťastný, že to padlo dnu," povedal Slafkovský po svojom 10. góle v sezóne pre klubový web. Montreal zabodoval naplno v treťom z uplynulých štyroch stretnutí a vo Východnej konferencii má štvrtú najlepšiu bilanciu. V bránke Montrealu zažiaril 21-ročný Jacob Fowler, ktorý chytil 31 striel a zaznamenal prvý shutout v NHL vo svojom štvrtom zápase. „Chytal perfektne, mal viacero výborných zákrokov. Od začiatku je dobrý, teším sa, že mal shutout," dodal Slafkovský. Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby vyšiel opäť naprázdno a stále mu tak chýba bod na to, aby vyrovnal klubový rekord Maria Lemieuxa, ktorý nazbieral v drese „tučniakov" 1723 bodov.
Obranca Fehérváry strelil svoj tretí gól v prebiehajúcej sezóne NHL, skóroval v 49. minúte za stavu 4:1 pre hostí z Detroitu. „Nezačali sme tak ako sme si predstavovali. Boli rýchlejší, vyhrali viac súbojov a ukázali, že majú dobrý tím. Ak s nimi chcete uspieť, treba robiť veci správne, inak dokážu skórovať. Mali sme dobré momenty, keď sme dominovali a vytvárali si šance, ale bolo tam aj veľa slabších chvíľ. Zajtra s nimi hráme ďalší zápas, tentokrát u nich. Musíme viac korčuľovať, vyhrávať súboje, byť dobrý v obrane a verím, že im prehru vrátime," povedal Fehérváry pre klubový web. Washington si pripísal piatu prehru z uplynulých siedmich duelov, stále sa však drží na 3. priečke východu.
Zo Slovákov sa na ľade predstavil ešte útočník Dalibor Dvorský. Do kanadského bodovania sa nezapísal, no hráči St. Louis zvíťazili na ľade Floridy 6:2.
NHL - sumáre:
Washington Capitals - Detroit Red Wings 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)
Góly: 31. Protas (Wilson, Sandin), 49. FEHÉRVÁRY (Chisholm, Strome) - 2. J. Leonard (Edvinsson, Copp), 22. J. van Riemsdyk (Seider, Copp), 26. Söderblom (Kasper, Johansson), 31. Seider, 58. Larkin (Edvinsson). Brankári: Thompson - Gibson, strely na bránku: 26:42.
New York Rangers – Philadelphia Flyers 5:4 pp a sn (1:0, 1:4, 2:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 20. Panarin (Zibanejad), 33. Panarin, 50. Trocheck (Miller, Perreault), 58. Zibanejad (Morrow, Cuylle), rozh. nájazd Panarin - 27. Sanheim (Barkey, Mičkov), 28. Tippett (Barkey, York), 31. Zegras (Drysdale, Cates), 35. Abols (Sanheim). Brankári: Šesťorkin - Ersson, strely na bránku: 27:32.
Minnesota Wild - Edmonton Oilers 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)
Góly: 4. Boldy, 11. Boldy (Hughes, Zuccarello), 20. Hartman (Middleton, Zuccarello), 50. Tarasenko (Trenin), 59. Sturm (Tarasenko, Johansson) - 14. Mangiapane (Bouchard, Draisaitl), 19. McDavid (Draisaitl, Hyman). Brankári: Gustavsson - Pickard, strely na bránku: 37:30.
Ottawa Senators - Chicago Blackhawks 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)
Góly: 7. Tkachuk (Kleven, Stützle), 29. Stützle, 35. Tkachuk (Chabot), 42. Perron (Giroux, Zetterlund), 46. Perron (Stützle, Lycksell), 57. Zetterlund (Greig, Giroux) - 22. Michejev (Kaiser, Greene), 30. Burakovsky (Greene, Levšunov), 39. Michejev (Donato, Moore), 48. Lardis (Vlasic). Brankári: Merilainen - Söderblom, strely na bránku: 40:24.
Buffalo Sabres - New York Islanders 3:2 pp a sn (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 2. Dahlin (Lyon), 29. Thompson (Doan, Krebs), rozh. náj. Norris - 40. Barzal (Lee, Holmström), 60. Heineman (Barzal, Schaefer). Brankári: Lyon - Rittich, strely na bránku: 32:34.
Florida Panthers - St. Louis Blues 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)
Góly: 28. Greer (Boqvist, Jones), 33. Reinhart (Marchand, Bennett) - 10. Neighbours (Fowler, Stenberg), 22. Berggren (Bučnevič, Thomas), 40. Faulk (Berggren), 53. Neighbours (Stenberg, Schenn), 53. Thomas (Bučnevič, Berggren), 57. Thomas. Brankári: Tarasov - Hofer, strely na bránku: 29:31.
Boston Bruins - Vancouver Canucks 4:5 pp a sn (1:1, 2:1, 1:2 - 0:0, 0:1)
Góly: 9. Geekie (McAvoy, Lindholm), 30. Zacha (Zadorov, Mittelstadt), 33. Jeannot (Kastelic, Minten), 57. Peeke (Chusnutdinov, Geekie) - 20. Sasson (Öhgren, Karlsson), 25. Karlsson (Kane, Hronek), 44. Karlsson (Rossi), 48. Öhgren (Pettersson, DeBrusk), rozh. náj. Öhgren. Brankári: Swayman - Lankinen, strely na bránku: 42:22.
Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Góly: 17. SLAFKOVSKÝ (Caufield, Suzuki), 19. Beck (Gallagher, Hutson), 33. Anderson (Kapanen), 58. Anderson. Brankári: Fowler - Skinner, strely na bránku: 21:31.
Nashville Predators - Toronto Maple Leafs 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)
Góly: 25. Haula (Josi, Stamkos), 40. Wilsby (O'Reilly), 50. Evangelista (Skjei), 59. Stamkos (Forsberg), 60. Smith (Skjei, McCarron) - 2. Roy (McMann, Robertson), 32. Tavares (Maccelli, McCabe), 60. McMann (Robertson, Cowan). Brankári: Saros - Woll, strely na bránku: 34:22.
Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 6:4 (0:3, 3:0, 3:1)
Góly: 21. Goncalves (James, Crozier), 22. Point (D'Astous, Kučerov), 37. Finley (James, Gourde), 44. McDonagh (Holmberg, D'Astous), 47. Guentzel (Moser, Paul), 60. Guentzel (McDonagh) - 3. Robinson (Staal), 4. Blake (Ehlers, Gostisbehere), 13. Nadeau (Stankoven), 43. Svečnikov (Jankowski, Kotkaniemi). Brankári: Vasilevskij - Kočetkov, strely na bránku: 29:22.
Anaheim Ducks - Columbus Blue Jackets 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Góly: 3. Granlund (Zellweger, Vatrano), 3. Trouba (Poehling, Killorn), 34. McTavish (Johnston), 57. Minťukov (Granlund, Gudas) - 6. Voronkov (Coyle, Werenski), 24. Marchment (Severson, Provorov), 53. Werenski (Mateychuk, Johnson). Brankári: Dostál - Merzlikinš, strely na bránku: 28:26.
Calgary Flames - Vegas Golden Knights 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)
Góly: 4. Backlund (Coleman, Zary), 9. Klapka (Kuznecov, Weegar), 16. Lomberg (Zary, Beecher), 29. Backlund (Weegar, Zary), 33. Farabee (Weegar), 60. Huberdeau (Backlund, Coleman) - 11. Smith (Stone, Whitecloud), 35. Korczak (Marner, Hertl), 57. Stone (Hanifin, Marner). Brankári: Cooley - Schmid, strely na bránku: 26:37.
San Jose Sharks - Seattle Kraken 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Góly: 32. Gaudette (Chernyshov, Celebrini), 41. Graf - 27. Tolvanen, 42. Evans, 45. Lindgren (Stephenson, Gaudreau), 59. Stephenson (Tolvanen, Daccord). Brankári: Askarov - Daccord, strely na bránku: 37:32.
Slováci v akcii:
Martin Fehérváry (Washington) 19:47 1 0 1 +1 1 0
Juraj Slafkovský (Montreal) 16:33 1 0 1 +1 2 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 14:10 0 0 0 0 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
