Slafkovský porovnal triumf s rokom 2022: Vtedy eufória, teraz pokoj

Na snímke Juraj Slafkovský, ktorý sa stal slovenským hokejistom roka 2024, pózuje s trofejou počas galavečera na Bratislavskom hrade v pondelok 26. augusta 2024. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 27. augusta (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si po dvoch rokoch zopakoval víťazstvo v prestížnej ankete Hokejista roka. Opäť spolu s hlavnou kategóriou získal aj ocenenia pre najlepšieho útočníka a najlepšieho hráča do 20 rokov. Aspoň dvakrát triumfovať v ankete sa podarilo počas aktívnej kariéry iba štvorici Peter Bondra (3x), Miroslav Šatan (3x), Zdeno Chára (6x) a Marián Hossa (6x).Dvadsaťročný útočník Montrealu Canadiens je stále iba na začiatku profesionálnej kariéry a v súčasnosti je topfavorit na to, aby v počte trofejí dostihol Cháru s Hossom. Práve od druhého menovaného, minuloročného laureáta Siene slávy si prebral aj ocenenie pre najlepšieho útočníka, ktoré Hossa v minulosti získal osemkrát.okomentoval so svojráznym humorom na pódiu svoje šance na to, atakovať trojnásobného držiteľa Stanleyho pohára. Po slávnostnom odovzdávaní už Slafkovský pôsobil formálnejšie a svoje druhé víťazstvo si cenil: "Slafkovský odohral v zámorskej NHL kompletnú sezónu, pričom v 82 zápasoch dosiahol na métu 50 bodov (20+30). S kanadským klubom zároveň spečatil v júli svoju budúcnosť podpisom nového osemročného kontraktu vo výške 60,8 milióna USD, ktorý začne platiť od sezóny 2025/26. Slafkovský doteraz nevynechal žiadny veľký turnaj za národný tím, no reprezentácii nepomôže svojou prítomnosťou prvýkrát v kariére. Slafkovský pre zdravotné problémy nefiguruje v nominácii Craiga Ramsayho pre finálový turnaj kvalifikácie v bojoch o účasť na ZOH v roku 2026.povedal držiteľ bronzovej medaily zo ZOH v Pekingu, ktorý verí, že mužstvo zvládne splniť cieľ aj bez jeho pomoci:Nad dominanciou Slafkovského sa rozplýval po galavečere aj bývalý obranca Ľubomír Višňovský, ktorý je čerstvý laureát Siene slávy slovenského hokeja.poznamenal 48-ročný držiteľ kompletnej medailovej zbierky z MS.