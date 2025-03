Slafkovský pred uzávierkou výmen: Verím tomuto tímu

Montreal 4. marca (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský verí, že Montreal sa môže prebojovať do play off zámorskej NHL prvýkrát od sezóny 2020/2021. Dvadsaťročný útočník by bol rád, keby tím zostal po piatkovej uzávierke výmen kompletný.



Canadiens figurujú pred záverečnou štvrtinou základnej časti na jedenástej pozícii Východnej konferencie, no len bod za pozíciou s druhou voľnou kartou, ktorú momentálne drží Detroit. Aj preto je možné, že sa bude vedenie kanadského klubu pred uzávierkou výmen obzerať po posilách. "To je dobrá otázka, ale nie pre mňa. Bol by som veľmi rád, keby sme všetkých chalanov udržali. Ale myslím si, že vedenie nebude brať ohľad na môj názor. Akokoľvek sa ľudia vo vedení rozhodnú, verím, že to bude najlepšie pre náš tím," citovala draftovú jednotku z roku 2022 slovenská verzia portálu nhl.com.



Slafkovskému sa v tejto fáze sezóny darí, v uplynulých piatich dueloch nazbieral rovnaký počet bodov (3+2). V 58 stretnutiach sezóny má bilanciu 11 gólov a 24 asistencií.



Montreal čaká na účasť v play off už štyri roky. Naposledy, keď sa do vyraďovačky prebojoval (2020/2021), sa dostal až do finále. Teraz je návrat do play off najbližšie za uplynulé roky. Navyše, keď tím vyhral päť duelov v sérii a má najlepšiu formu zo všetkých tímov súťaže.



Generálny manažér "Habs" Kent Hughes počas sezóny vyhlásil, že od nej očakáva, aby sa jeho mladý tím a mladí hráči naučili víťaziť, "keď je to dôležité". To sa mužstvu okolo kapitána Nicka Suzukiho darí a navyše má viac než dobrú šancu postúpiť do play off. Hughesa tak nič netlačí do toho, aby musel meniť káder, či predávať alebo nakupovať hráčov. Jediné, čo GM zatiaľ spravil, je, že v utorok predĺžil zmluvu s centrom Jakom Evansom do roku 2029.



"Sám som zvedavý, čo sa bude diať. Verím, že sme dostatočne silní na to, aby sme sa do play off dostali. Tomuto tímu verím. Ale uvidíme, v akom zložení budeme po uzávierke výmen," dodal slovenský krídelník.