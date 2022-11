Slafkovský prekonal Crosbyho, či MacKinnona, môže vyrovnať McDavida

Na snímke zľava slovenský hokejista Montrealu Canadiens Juraj Slafkovský (prvý zľava), brankár Winnipegu Jets Connor Hellebuyck (tretí zľava) a hráč Montrealu Canadiens Johnathan Kovacevic v zápase zámorskej hokejovej NHL Winnipeg Jets - Montreal Canadiens vo Winnipegu 3. novembra 2022. Foto: TASR/AP

Slovenský hokejista New Jersey Devils Tomáš Tatar (vľavo) a hráč Calgary Flames Nikita Zadorov bojujú o puk v zápase zámorskej hokejovej NHL Calgary Flames - New Jersey Devils v Calgary v sobotu 5. novembra 2022. Foto: TASR/AP

New York 6. novembra (TASR) - Juraj Slafkovský strelil v prvých deviatich zápasoch hokejovej NHL tri góly. Osemnásťročný prvý muž tohtoročného draftu je za posledných 40 rokov len piatym hráčom vo svojej vekovej kategórii, ktorému sa niečo podobné podarilo.Slafkovský sa po Arizone Coyotes a St. Louis Blues presadil aj v zápase proti Vegas Golden Knights, keď upravil doma na konečných 4:6. V historických štatistikách osemnásťročných draftových jednotiek mali lepší vstup do profiligy len štyria hráči. Alexandre Daigle strelil v prvých deviatich dueloch päť gólov, Eric Lindros dal ako osemnásťročný päť gólov v prvých desiatich zápasoch, Ryan Nugent-Hopkins skóroval päťkrát v dvanástich dueloch a Connor McDavid dal päť gólov vo svojich úvodných 13 zápasoch.Slovenský hokejista prekonal zápisy viacerých hviezd NHL. Jack Hughes a Pierre Turgeon dali ako osemnásťročné draftové jednotky dva góly v jedenástich zápasoch, Sidney Crosby skóroval dvakrát v prvých 12 vystúpeniach, Nathan MacKinnon a Nico Hischier skórovali dvakrát v 17 dueloch a Steven Stamkos dal svoje prvé dva góly v NHL v prvých 22 zápasoch.Slafkovský je aktuálne tretí najlepší strelec Canadiens, keď sa delí o túto pozíciu s Christianom Dvorakom a Joshom Andersonom, ale slovenský krídelník odohral o tri zápasy menej. Najlepší strelci Montrealu sú osemgóloví Cole Caufield a Nick Suzuki.Mladý slovenský útočník je v NHL mimoriadne efektívny. V priemere hrá len 11 minút a 6 sekúnd na zápas a v bránke súpera končí jeho každá tretia strela. Slafkovský skóroval trikrát z deviatich pokusov a s úspešnosťou striel 33,3 percent sa delí o ôsme miesto v lige.povedal Slafkovský zámorským novinárom, ktorí ho citovali na twitteri.V zápase s Golden Knights zažil mladý Slovák aj nepríjemný moment, keď v druhej tretine po tom, ako zblokoval strelu zamieril v bolestiach do šatne. Puk ho zasiahol do členka z vnútornej strany, ale zakrátko sa na lavičku Canadiens vrátil.odpovedal Slafkovský na otázku ako je na tom jeho noha.Slafkovský tretím gólom vo veku 18 rokov za Montreal vyrovnal zápis bývalého českého obrancu Petra Svobodu. Na čele klubovej histórie Canadiens je Mario Tremblay, ktorý dal ako osemnásťročný 21 gólov, nasledujú Jesperi Kotkaniemi (11), Alfie Turcotte (7) a Mark Hunter (6). Slafkovský oslávi 19. narodeniny 30. marca.Ďalší zápas odohrá Montreal v noci na stredu na ľade Detroitu Red Wings. Ak nastúpi Slafkovský na svoj desiaty zápas, začne mu plynúť platnosť jeho trojročného nováčikovského kontraktu.Z výhry sa tešili v noci na nedeľu aj Tomáš Tatar a Erik Černák. Tatar bodoval v štvrtom zápase za sebou, keď piatou asistenciou v sezóne pomohol New Jersey k víťazstvu 4:3 po predĺžení v Calgary. Devils natiahli víťaznú sériu na šesť zápasov. Tatar zaznamenal v 713. zápase základnej časti 413. bod a 221. asistenciu. V drese Flames opäť nedostal šancu Adam Ružička a bol len zdravý náhradník.Černák prispel kvalitným defenzívnym výkonom k víťazstvu Tampy Bay nad rozbehnutým Buffalom 5:3. Slovenský obranca nebodoval, ale rozdal šesť hitov.Takisto šesť hitov zaznamenal obranca Washingtonu Martin Fehérvéry, ale Capitals neudržali doma vedenie 2:0 s Arizonou a gólom z poslednej minúty prehrali 2:3. Slovenský obranca bol na ľade 23 minút a 40 sekúnd a zaznamenal dve mínusky. V počte hitov patrí Fehérváry k lídrom NHL. V trinástich dueloch ich nazbieral 49 a delí sa o tretie miesto s obrancom Chicaga Jarredom Tinordim. Na čele je krídelník Islanders Cal Clutterbuck (52) pred obrancom Vancouveru Lukeom Schennom (50).