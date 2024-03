Slafkovský prekonal klubový rekord: Chcem s tímom niečo vyhrať

New York 27. marca (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa v noci na stredu v NHL podieľal asistenciou na víťazstve Montrealu na ľade Colorada 2:1, čím sa postaral o tri historické zápisy. Ziskom 40. bodu v ročníku prekonal klubový rekord hráča do 20 rokov zo sezóny 1974/75. Bodoval vo ôsmom zápase za sebou, čím vyrovnal vlastný tínedžerský klubový rekord. Zároveň dosiahol 50. bod v zámorskej profilige a dostal sa na druhé miesto medzi tínedžermi v histórii Canadiens v celkovom počte bodov.



Slafkovský, ktorý v sobotu oslávi 20. narodeniny, si pripísal asistenciu pri góle hostí na 1:1 už v 52. sekunde. Po vyhratom buly a prihrávke Davida Savarda predĺžil popri mantineli puk na kapitána Nicka Suzukiho a ten po preniku po pravom krídle prekonal brankára Justusa Annunena. Slovenský útočník sa vďaka asistencii osamostatnil na čele historickej klubovej tabuľky od Maria Tremblayho, ktorý v sezóne 1974/1975 nazbieral v tínedžerskom veku v jednej sezóne 39 bodov. Z prekonaniu rekordu mal po zápase radosť, no dodal, že viac ako individuálne úspechy ho teší dvojbodový zisk. "Ľudia okolo mňa mi to stále pripomínajú. Teší ma to, ja sa budem naďalej snažiť hrať najlepšie ako viem a pomáhať tímu k víťazstvám. Je pekné dosiahnuť nejaké individuálne úspechy, no ja chcem s týmto tímom najmä niečo vyhrať," zdôraznil Slafkovský v rozhovore pre klubový web.



V uplynulých ôsmich zápasoch nazbieral dokopy dva góly a šesť asistencií. Proti Coloradu opäť nastúpil v prvom útoku, odohral 21:57 minút a súperovho brankára ohrozil dvoma strelami. Hoci Canadiens už dávnejšie prišli o reálnu šancu postúpiť do play off, je stále o čo hrať. "Chcem naďalej rozvíjať svoju hru, stále na sebe tvrdo pracovať a budovať chémiu medzi Nickom Suzukim a Cauleom Caufieldom. Verím, že do konca sezóny nazbierame čo najviac víťazstiev," povedal Slafkovský, ktorý má po 71 stretnutiach sezóny na konte 15 gólov a 25 asistencií.



Mladý tím "Habs" víťazstvom nad Coloradom potvrdil, že dokáže zdolať aj veľké mužstvá. Slafkovského útok v zápase pravidelne nastupoval proti prvej formácii Avalanche vedenej Nathanom MacKinnonom a Mikkom Rantanenom. "Máme mladý tím a pre nás je to veľká vec, keď máme možnosť nastupovať proti takým špičkovým hráčom a jednému z najlepších tímov v lige," vyjadril sa slovenský krídelník. "Nesnažili sme sa len brániť, ale vyrovnať sa súperovi hrou, respektíve ho ešte prevýšiť. Nechceli sme mu toho veľa dovoliť. Potom sa dajú s favoritmi vyhrať zápasy, ako sme ukázali dnes. Musíme sa učiť, ako to robiť každý večer."



Po základnej časti sa prvému mužovi draftu 2022 skončí klubová sezóna a bude tak voľný pre potreby slovenskej reprezentácie, ktorá sa pripravuje na MS v Ostrave. Slafkovský je pripravený pomôcť národnému mužstvu: "Samozrejme, prídem, ak budem zdravý a ak sa manažment rozhodne, že bude pre mňa dobré, aby som na šampionát šiel. Ja budem viac než šťastný, ak budem môcť hrať za národný tím."