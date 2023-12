Slafkovský prešiel testom na otras mozgu, St.Louis je rád,že je zdravý

Montreal 30. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský úspešne prešiel testom na zistenie možného otrasu mozgu. Devätnásťročný útočník Montrealu, ktorého v noci na štvrtok atakoval v NHL Stefan Noesen z Caroliny, absolvoval piatkový tréning v plnej záťaži bez obmedzení.



Slafkovský musel prejsť protokolom na otras mozgu, keď nedohral záverečných päť minút zápasu proti Hurricanes (3:5). "Najhoršie pre mňa bolo, že ma bezdôvodne vyradili z hry. Vynechal som dôležité minúty na konci zápasu, chcel som hrať," uviedol slovenský reprezentant pre portál Actual News Magazine a dodal: "Rozhodcovia mi povedali, že ma trafil do hrude, takže asi som bol pripravený hrať."



Slafkovský by mal byť k dispozícii trénerovi Martinovi St. Louisovi na najbližší duel v noci na nedeľu na Floride. Jednotka minuloročného draftu nastúpi už v jedenástom stretnutí za sebou na pozícii pravého krídla elitného útoku "Habs" po boku Nicka Suzukiho a Colea Caufielda. Po 34 zápasoch má na konte 12 bodov za štyri góly a osem asistencií. "Od včera sme vedeli, že ráno naskočí na ľad. Bol to zákrok, ktorý sa snažíme eliminovať, ale hra je rýchla. Nie je možné to stopercentne odstrániť z NHL. Je to situácia, ktorá sa môže stať, no zároveň som rád, že ´Slaf´ je v poriadku," povedal kouč Montrealu.



Rozhodcovia hit na Slafkovského nepotrestali ani menším trestom, no St. Louis by ocenil, keby si situáciu pred definitívnym rozhodnutím pozreli na videu: "Myslím si, že rozhodcovia by mali mať možnosť preskúmať zákrok. Stalo sa to veľmi rýchlo a nebol som si istý, čo som videl naživo. Pri opätovnom prehratí videa to uvidíte po jednom zábere. Rozhodcovia majú ťažkú prácu, musia rozhodnúť priamo na ľade a neobviňujem ich. V NHL sa už dobre obmedzujú zásahy do hlavy, ak sa vrátime o 15 alebo 20 rokov späť, diali sa takéto zákroky v každom zápase, a to nie iba raz."