Slafkovský prispel asistenciou k triumfu Montrealu nad Calgary

výsledky NHL:



Montreal - Calgary 2:1 pp a sn /za domácich Slafkovský 0+1/

New York Rangers - New Jersey 4:3 pp

Piitsburgh - Dallas 2:1

Ottawa - Anaheim 3:0

Ninnesota - Edmonton 2:1

St. Louis - Nashville 1:0 pp

New York 13. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel v noci na utorok v NHL asistenciou k víťazstvu Montrealu nad Calgary 2:1 po nájazdovom rozstrele. Na ľade strávil 15:22 min a pripísal si na konto plusový bod. Adam Ružička sa v drese hostí bodovo nepresadil. New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom prehralo na štadióne New Yorku Rangers 3:4 po predĺžení.Slafkovský v 42. minúte vybojoval puk v rohu klziska a naservíroval ho Joshovi Andersonovi, ktorý prekonal Jacoba Markströma. Slovenský krídelník vyslal na švédskeho brankára tri strely. O zisku dvoch bodov pre Canadiens rozhodol nájazd Kirbyho Dacha, Jake Allen vykryl 34 striel. Ružička odohral za Flames 12:25 min. NY Rangers ukončili 11-zápasovú víťaznú sériu New Jersey na klziskách súperov. Tatar bol na ľade 19:21 min, pred Jaroslavom Halákom dostal v bránke domácich prednosť Igor Šesťorkin. Anaheim bez Pavla Regendu prehral v Ottawe 0:3.