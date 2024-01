Slafkovský prispel asistenciou k triumfu Montrealu nad Islanders

NHL - výsledky:



Detroit - Philadelphia 3:0, Montreal - NY Islanders 4:3 /J. SLAFKOVSKÝ (Montreal) 0+1/, Ottawa - Boston 2:3 pp, Tampa Bay - Arizona 6:3, Carolina - New Jersey 3:2, Dallas - Anaheim 4:3 pp, Minnesota - Nashville 2:3, Calgary - Columbus 2:5, Edmonton - Chicago 3:0

New York 26. januára (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zaznamenal v noci na piatok asistenciu v zápase zámorskej NHL. Jeho Montreal vyhral nad NY Islanders 4:3 a slovenský hráč bol pri prvom góle stretnutia v podaní Nicka Suzukiho. Pätnásty zápas v rade vyhral Edmonton. Triumfom 3:0 nad Chicagom dosiahol tretiu najdlhšiu víťaznú sériu v histórii ligy. Okrem Slafkovského bol v akcii len Šimon Nemec, ktorý nebodoval.O víťazstve Montrealu rozhodol 2:12 minúty pred koncom zápasu Sean Monahan, keď strelil víťazný gól a upravil na konečných 4:3. Celkovo mal bilanciu 2+1. Len 80 sekúnd predtým vyrovnal za hostí Palmieri, ktorý asistoval aj pri znížení na 2:3 v záverečnom dejstve. Trénerovi jeho tímu Partrickovi Royovi tak nevyšiel prvý zápas s novým tímom na ľade "Habs", s ktorými získal počas hráčskej kariéry dva Stanleyho poháre. Slafkovský dostal v ôsmej minúte počas presilovky prihrávku od Monahana a puk naservíroval pred bránku kapitánovi Suzukimu. Do stretnutia nastúpil v druhom útoku a okrem bodu si pripísal dva hity. Na ľade strávil 12:44 minúty.Oilers prekonali svoj vlastný zápis v počte víťazstiev za sebou v podaní kanadského tímu. Okrem toho sa vyrovnali v historických tabuľkách NY Islanders a Pittsburghu. "Ostorvania" dosiahli pätnásť triumfov za sebou v sezóne 1981/82, Penguins v ročníku 2012/13. Tí držia aj úplný rekord sedemnástich víťazstiev v rade (1992/93). Čistým kontom k tomu prispel Calvin Pickard, ktorý zaznamenal 27 zákrokov a dosiahol soj prvý shutout od sezóny 2018/19. Dva góly si pripísal kapitán domácich Connor McDavid, ďalší jeho hviezdny spoluhráč Leon Draisaitl asistoval pri každom góle svojho tímu. Blackhawks prehrali devätnásty duel na ľade súpera za sebou.New Jersey so Šimonom Nemecom prehralo na ľade Caroliny 2:3. K triumfu domácich prispel gólom a asistenciou Teuvo Teräväinen. Jeho tím vyhral desať z predošlých trinástich stretnutí a nebodoval len raz. Hostia prehrali štvrtý z predošlých šiestich zápasov. Nemec vyslal dve strely na bránku, na ľade bol 20:20 minúty a v záverečnom dejstve dostal dvojminútový trest za nedovolené bránenie.