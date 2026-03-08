< sekcia Šport
Slafkovský prispel dvoma gólmi a asistenciou k víťazstvu Montrealu
Slafkovského vyhlásili za prvú hviezdu zápasu, keďže mal prsty v troch zo štyroch gólov Canadiens.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 8. marca (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel dvoma gólmi a jednou asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Los Angeles 4:3 v nočnom stretnutí NHL. Dvadsaťjedenročný útočník má po 62 dueloch prebiehajúceho ročníka na konte 52 bodov (23+29), čo je pre neho nové maximum v profilige. Pri plnom bodovom zisku svojho tímu bol aj obranca Šimon Nemec, ktorého New Jersey zásluhou hetriku Jacka Hughesa zdolalo v derby New York Rangers 6:3.
Slafkovského vyhlásili za prvú hviezdu zápasu, keďže mal prsty v troch zo štyroch gólov Canadiens. Najskôr poslal svoj tím do vedenia 2:1 v 36. minúte, keď na chrbte „odviezol“ od bočného mantinelu brániaceho hráča a švihom prekonal Darcyho Kuempera. „Habs“ však museli opäť otáčať a podarilo sa im to najmä vďaka slovenskému krídelníkovi, ktorý v 55. minúte strelou z prvej vyrovnal v presiloke na 3:3. Podiel mal aj na rozhodujúcom presnom zásahu kapitána Nicka Suzukiho, ktorému nabil krížnou prihrávkou o 49 sekúnd neskôr. Slafkovský odohral 16:38 min, zapísal si jeden plusový bod a štyri strely na bránku. Bodoval v treťom súboji za sebou, prvýkrát od 12. januára mal v NHL na konte hneď tri body. „Rád som tým hráčom, ktorý prevezme kontrolu nad zápasom. Máme v tíme viacerých, ktorí to dokážu, ale aj ja chcem byť lídrom. Dnes to môžem byť ja, nabudúce niekto iný, to je dobré, ale myslím, že nastavenie v hlave, že chceš byť tým hráčom, ktorý zmení zápas je dôležité," povedal Slafkovský podľa nhl.com.
Slafkovský nastúpil v druhom zápase za sebou v prvej formácii so Suzukim a Coleom Caufieldom, kam ho vrátil tréner Martin St. Louis. Z osobného maxima v počte bodov mal radosť, ale nechce sa tým uspokojiť. „V NHL hrám štvrtú sezónu, takže sa odo mňa očakáva, že sa budem zlepšovať. Ja sa snažím posúvať svoju hru dopredu, chcem byť stále lepší a uvidíme kam sa dostanem," dodal Slafkovský, ktorý odohral 16:38 minúty, mal plusový bod a štyri strely. Slafkovský sa stal prvým hráčom v histórii Canadiens, ktorý zaznamenal tri 50-bodové sezóny pred dovŕšením 22 rokov. V počte bodov (163) vyrovnal rekordný klubový zápis hráča do 22 rokov, ktorý držal Henri Richard. „Myslím, že to prirodzený vývoj. Nie sme prekvapení, že sa takto zlepšuje. Za posledné dva, tri roky sme sa snažili dať mu priestor, aby sa mohol posúvať. Je stále veľmi mladý, ktovie kde má svoj strop, ale ja si myslím, že veľmi vysoko," dodal na adresu slovenského útočník tréner Martin St. Louis.
Vydarený duel odchytal brankár Montrealu Jakub Dobeš, ktorý kryl 36 striel. Jedným zo strelcov Kings bol Scott Laughton, ktorý skóroval za LA pri svojom debute po výmene z Toronta.
Nemec odohral 19:57 min bez zápisu do štatistík, pričom na bránu Rangers vyslal dve strely. „Diabli“ zvíťazili štvrtý raz v sérii, pričom živia nádej na postup do play off. Najväčšiu zásluhu mal na tom autor zlatého olympijského gólu Jack Hughes. Americký center poslal Devils do vedenia 3:2 v 36. minúte duelu počas presilovej hry. Do prestávky ešte zariadil vyrovnaný stav tečom Will Cuylle, no domáci rozhodli troma gólmi v treťom dejstve. Pri víťaznom z hokejky kapitána Nica Hischiera zaznamenal J. Hughes asistenciu, v 57. minúte zvyšoval po úniku na 5:3 a duel spečatil šiestym gólom do prázdnej bránky, čím skompletizoval svoj štvrtý hetrik v profiligovej kariére. „Na zápasy proti Rangers sa vždy špeciálne tešíme. Medzi klubmi a fanúšikmi veľká rivalita a hrať v Madison Square Garden] je zábava," povedal J. Hughes. Posledný hetrik v základnej časti proti Rangers zaznamenal v drese Devils Scott Gomez, ktorému sa to podarilo 26. decembra 1999.
Plusový bod mal na konte Erik Černák, ktorý odohral 19:45 min a jeho Tampa Bay uspela na ľade Toronta 5:2. Lightning ukončili sériu štyroch prehier, zatiaľ čo Maple Leafs natiahli negatívnu šnúru už na sedem zápasov, v ktorých nedokázali ani raz zvíťaziť. Na métu 100 bodov sa v prebiehajúcom ročníku ako tretí v poradí po Connorovi McDavidovi z Edmontonu a Nathanovi MacKinnonovi z Colorada dostal ruský útočník „bleskov“ Nikita Kučerov, ktorý zaznamenal štyri asistencie. Na stobodovú métu sa Kučerov dostal šiestykrát v kariére, z toho štvrtýkrát za sebou, čo okrem neho spomedzi európskych hráčov dosiahli len Peter Šťastný (6), Jari Kurri (5) a Leon Draisaitl (4). „Sledovať ho na ľade je ako poézia. Vidí veci, ktoré iní nevidia. Mal som šťastie, že takmer dekádu to môžem sledovať z prvého radu," povedal na adresu ruského útočníka tréner Jon Cooper. V prvom zápase po návrate do Lightning skóroval veterán Corey Perry, keď zvýšil na 3:1. „Blesky" ho získali tesne pred uzávierkou trejdov z Los Angeles. V Tampe hral predtým v rokoch 2021-23.
V druhom dueli po sebe bodoval slovenský útočník Martin Pospíšil. V predošlom stretnutí strelil jediný gól Calgary pri prehre s Ottawou (1:4). V noci na nedeľu sa podieľal asistenciou na víťazstve Flames nad Carolinou 5:4. Bol to pre neho druhý bod v prebiehajúcom ročníku, v ktorom vplyvom zranenia stihol odohrať zatiaľ len 11 stretnutí. Pospíšil vybojoval puk pred bránkou Caroliny, posunul ho Ollimu Määttovi, ten našiel Ryan Strome a Flames vyrovnal v 19. sekunde druhej tretiny na 1:1. Strome skóroval vo svojom debute v drese Flames a pridal aj asistenciu. Do Calgary prišiel výmenou z Anaheimu za výber v 7. kole draftu 2027. Do Calgary pricestoval len v sobotu ráno. „Chlapci ma v šatni fantasticky prijali, bolo to veľmi príjemné," povedal Strome. Debut v drese Flames absolsoval aj obranca Määtää.
Boston Bruins zvíťazil v sobotnom večernom zápase nad Washingtonom 3:1. Za hostí odohral slovenský obranca Martin Fehérváry 20:35 minút, ale nebodoval. Nerozhodný stav zlomil v 45. minúte Viktor Arvidsson a víťazstvo Bruins poistil v poslednej minúte gólom do prázdnej bránky Elias Lindholm. Capitals hrali prvýkrát bez obrancu Johna Carlsona, ktorého klub vymenil do Anaheimu. „Nebudem to zľahčovať – posledné dva dni boli pre náš tím mimoriadne ťažké. Klamal by som, keby som povedal, že som videl pozitívnu energiu. Stratili sme dvoch skvelých ľudí a skvelých hráčov, okrem Carlsona aj Nica Dowda, ale stále máme veľa dobrých hráčov, ktorí dokážu vyhrávať zápasy v NHL," povedal tréner Capitals Spencer Carbery. Boston vyhral dvanásty zápas za sebou na domácom ľade.
Víťaznú sériu na šesť duelov natiahli vo forme hrajúci hráči Buffala. Sabres na domácom ľade zdolali Nashville 3:2 a patrí im 3. miesto vo Východnej konferencii. Bodovú sériu na desať stretnutí natiahol Tage Thompson, ktorý raz skóroval. Vytvoril si tak osobné maximum.
Alex Bump skóroval pri svojom debute v NHL a Philadelphia napokon zdolala Pittsburgh v „bitke o Pennsylvániu" 4:3 po nájazdoch. Dvadsaťdvaročný americký útočník vyrovnal v druhej tretine strelou spomedzi kruhov na 2:2. „Nebol som taký nervózny ako som čakal. Nervóznejší som bol pri nováčikovskom kolečku ako v zápase. Snažil som sa na nič nemyslieť, len hrať svoju hru. Z gólu mám veľkú radosť," povedal Bump. Flyers trikrát v zápase vyrovnali, v nájazdoch rozhodol Trevor Zegras. Penguins hrali bez zraneného Sidneyho Crosbyho a potrestaného Jevgenija Malkina, ktorý si odsedel prvý duel z päťzápasového dištancu, ktorý dostal za seknutie do hlavy obrancu Rasmusa Dahlina.
Utah vyhral v Columbuse 5:4, keď svojim druhým gólom v zápase rozhodol v predĺžení Logan Cooley. Mammoth viedli v tretej tretine 4:2, ale domáci dvomi gólmi v priebehu 30 sekúnd vyrovnali, keď sa presadili Adam Fantilli a Mason Marchment. Debut v drese Blue Jackets absolvoval útočník Conor Garland (1 strela, 3 hity), ktorý prišiel do tímu výmenou z Vancouveru.
Hráči San Jose bez Pavla Regendu, ktorý sa nedostal do zostavy, prehrali s New Yorkom Islanders 1:2. V predĺžení rozhodol o víťazstve hostí Bo Horvat po prihrávke Matthewa Schaefera. Jediný gól „žralokov“ strelil Macklin Celebrini, ktorý skóroval v treťom zápase za sebou. Islanders sa stali druhým tímom v histórii NHL, ktorý vyhral všetkých deväť predĺžení od začiatku nového ročníka. V sezóne 2020-21 sa to podarilo hráčom Vegas. Debut v drese „ostrovanov" absolvoval Brayden Schenn, ktorý prišiel do tímu pred uzávierkou prestupov zo St. Louis. Bývalý kapitán Blues odohral 17:26 minúty a zaznamenal jednu strelu.
Slafkovského vyhlásili za prvú hviezdu zápasu, keďže mal prsty v troch zo štyroch gólov Canadiens. Najskôr poslal svoj tím do vedenia 2:1 v 36. minúte, keď na chrbte „odviezol“ od bočného mantinelu brániaceho hráča a švihom prekonal Darcyho Kuempera. „Habs“ však museli opäť otáčať a podarilo sa im to najmä vďaka slovenskému krídelníkovi, ktorý v 55. minúte strelou z prvej vyrovnal v presiloke na 3:3. Podiel mal aj na rozhodujúcom presnom zásahu kapitána Nicka Suzukiho, ktorému nabil krížnou prihrávkou o 49 sekúnd neskôr. Slafkovský odohral 16:38 min, zapísal si jeden plusový bod a štyri strely na bránku. Bodoval v treťom súboji za sebou, prvýkrát od 12. januára mal v NHL na konte hneď tri body. „Rád som tým hráčom, ktorý prevezme kontrolu nad zápasom. Máme v tíme viacerých, ktorí to dokážu, ale aj ja chcem byť lídrom. Dnes to môžem byť ja, nabudúce niekto iný, to je dobré, ale myslím, že nastavenie v hlave, že chceš byť tým hráčom, ktorý zmení zápas je dôležité," povedal Slafkovský podľa nhl.com.
Slafkovský nastúpil v druhom zápase za sebou v prvej formácii so Suzukim a Coleom Caufieldom, kam ho vrátil tréner Martin St. Louis. Z osobného maxima v počte bodov mal radosť, ale nechce sa tým uspokojiť. „V NHL hrám štvrtú sezónu, takže sa odo mňa očakáva, že sa budem zlepšovať. Ja sa snažím posúvať svoju hru dopredu, chcem byť stále lepší a uvidíme kam sa dostanem," dodal Slafkovský, ktorý odohral 16:38 minúty, mal plusový bod a štyri strely. Slafkovský sa stal prvým hráčom v histórii Canadiens, ktorý zaznamenal tri 50-bodové sezóny pred dovŕšením 22 rokov. V počte bodov (163) vyrovnal rekordný klubový zápis hráča do 22 rokov, ktorý držal Henri Richard. „Myslím, že to prirodzený vývoj. Nie sme prekvapení, že sa takto zlepšuje. Za posledné dva, tri roky sme sa snažili dať mu priestor, aby sa mohol posúvať. Je stále veľmi mladý, ktovie kde má svoj strop, ale ja si myslím, že veľmi vysoko," dodal na adresu slovenského útočník tréner Martin St. Louis.
Vydarený duel odchytal brankár Montrealu Jakub Dobeš, ktorý kryl 36 striel. Jedným zo strelcov Kings bol Scott Laughton, ktorý skóroval za LA pri svojom debute po výmene z Toronta.
Nemec odohral 19:57 min bez zápisu do štatistík, pričom na bránu Rangers vyslal dve strely. „Diabli“ zvíťazili štvrtý raz v sérii, pričom živia nádej na postup do play off. Najväčšiu zásluhu mal na tom autor zlatého olympijského gólu Jack Hughes. Americký center poslal Devils do vedenia 3:2 v 36. minúte duelu počas presilovej hry. Do prestávky ešte zariadil vyrovnaný stav tečom Will Cuylle, no domáci rozhodli troma gólmi v treťom dejstve. Pri víťaznom z hokejky kapitána Nica Hischiera zaznamenal J. Hughes asistenciu, v 57. minúte zvyšoval po úniku na 5:3 a duel spečatil šiestym gólom do prázdnej bránky, čím skompletizoval svoj štvrtý hetrik v profiligovej kariére. „Na zápasy proti Rangers sa vždy špeciálne tešíme. Medzi klubmi a fanúšikmi veľká rivalita a hrať v Madison Square Garden] je zábava," povedal J. Hughes. Posledný hetrik v základnej časti proti Rangers zaznamenal v drese Devils Scott Gomez, ktorému sa to podarilo 26. decembra 1999.
Plusový bod mal na konte Erik Černák, ktorý odohral 19:45 min a jeho Tampa Bay uspela na ľade Toronta 5:2. Lightning ukončili sériu štyroch prehier, zatiaľ čo Maple Leafs natiahli negatívnu šnúru už na sedem zápasov, v ktorých nedokázali ani raz zvíťaziť. Na métu 100 bodov sa v prebiehajúcom ročníku ako tretí v poradí po Connorovi McDavidovi z Edmontonu a Nathanovi MacKinnonovi z Colorada dostal ruský útočník „bleskov“ Nikita Kučerov, ktorý zaznamenal štyri asistencie. Na stobodovú métu sa Kučerov dostal šiestykrát v kariére, z toho štvrtýkrát za sebou, čo okrem neho spomedzi európskych hráčov dosiahli len Peter Šťastný (6), Jari Kurri (5) a Leon Draisaitl (4). „Sledovať ho na ľade je ako poézia. Vidí veci, ktoré iní nevidia. Mal som šťastie, že takmer dekádu to môžem sledovať z prvého radu," povedal na adresu ruského útočníka tréner Jon Cooper. V prvom zápase po návrate do Lightning skóroval veterán Corey Perry, keď zvýšil na 3:1. „Blesky" ho získali tesne pred uzávierkou trejdov z Los Angeles. V Tampe hral predtým v rokoch 2021-23.
V druhom dueli po sebe bodoval slovenský útočník Martin Pospíšil. V predošlom stretnutí strelil jediný gól Calgary pri prehre s Ottawou (1:4). V noci na nedeľu sa podieľal asistenciou na víťazstve Flames nad Carolinou 5:4. Bol to pre neho druhý bod v prebiehajúcom ročníku, v ktorom vplyvom zranenia stihol odohrať zatiaľ len 11 stretnutí. Pospíšil vybojoval puk pred bránkou Caroliny, posunul ho Ollimu Määttovi, ten našiel Ryan Strome a Flames vyrovnal v 19. sekunde druhej tretiny na 1:1. Strome skóroval vo svojom debute v drese Flames a pridal aj asistenciu. Do Calgary prišiel výmenou z Anaheimu za výber v 7. kole draftu 2027. Do Calgary pricestoval len v sobotu ráno. „Chlapci ma v šatni fantasticky prijali, bolo to veľmi príjemné," povedal Strome. Debut v drese Flames absolsoval aj obranca Määtää.
Boston Bruins zvíťazil v sobotnom večernom zápase nad Washingtonom 3:1. Za hostí odohral slovenský obranca Martin Fehérváry 20:35 minút, ale nebodoval. Nerozhodný stav zlomil v 45. minúte Viktor Arvidsson a víťazstvo Bruins poistil v poslednej minúte gólom do prázdnej bránky Elias Lindholm. Capitals hrali prvýkrát bez obrancu Johna Carlsona, ktorého klub vymenil do Anaheimu. „Nebudem to zľahčovať – posledné dva dni boli pre náš tím mimoriadne ťažké. Klamal by som, keby som povedal, že som videl pozitívnu energiu. Stratili sme dvoch skvelých ľudí a skvelých hráčov, okrem Carlsona aj Nica Dowda, ale stále máme veľa dobrých hráčov, ktorí dokážu vyhrávať zápasy v NHL," povedal tréner Capitals Spencer Carbery. Boston vyhral dvanásty zápas za sebou na domácom ľade.
Víťaznú sériu na šesť duelov natiahli vo forme hrajúci hráči Buffala. Sabres na domácom ľade zdolali Nashville 3:2 a patrí im 3. miesto vo Východnej konferencii. Bodovú sériu na desať stretnutí natiahol Tage Thompson, ktorý raz skóroval. Vytvoril si tak osobné maximum.
Alex Bump skóroval pri svojom debute v NHL a Philadelphia napokon zdolala Pittsburgh v „bitke o Pennsylvániu" 4:3 po nájazdoch. Dvadsaťdvaročný americký útočník vyrovnal v druhej tretine strelou spomedzi kruhov na 2:2. „Nebol som taký nervózny ako som čakal. Nervóznejší som bol pri nováčikovskom kolečku ako v zápase. Snažil som sa na nič nemyslieť, len hrať svoju hru. Z gólu mám veľkú radosť," povedal Bump. Flyers trikrát v zápase vyrovnali, v nájazdoch rozhodol Trevor Zegras. Penguins hrali bez zraneného Sidneyho Crosbyho a potrestaného Jevgenija Malkina, ktorý si odsedel prvý duel z päťzápasového dištancu, ktorý dostal za seknutie do hlavy obrancu Rasmusa Dahlina.
Utah vyhral v Columbuse 5:4, keď svojim druhým gólom v zápase rozhodol v predĺžení Logan Cooley. Mammoth viedli v tretej tretine 4:2, ale domáci dvomi gólmi v priebehu 30 sekúnd vyrovnali, keď sa presadili Adam Fantilli a Mason Marchment. Debut v drese Blue Jackets absolvoval útočník Conor Garland (1 strela, 3 hity), ktorý prišiel do tímu výmenou z Vancouveru.
Hráči San Jose bez Pavla Regendu, ktorý sa nedostal do zostavy, prehrali s New Yorkom Islanders 1:2. V predĺžení rozhodol o víťazstve hostí Bo Horvat po prihrávke Matthewa Schaefera. Jediný gól „žralokov“ strelil Macklin Celebrini, ktorý skóroval v treťom zápase za sebou. Islanders sa stali druhým tímom v histórii NHL, ktorý vyhral všetkých deväť predĺžení od začiatku nového ročníka. V sezóne 2020-21 sa to podarilo hráčom Vegas. Debut v drese „ostrovanov" absolvoval Brayden Schenn, ktorý prišiel do tímu pred uzávierkou prestupov zo St. Louis. Bývalý kapitán Blues odohral 17:26 minúty a zaznamenal jednu strelu.
NHL - sumáre:
Boston Bruins – Washington Capitals 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Góly: 25. Zacha (McAvoy, Pastrňák), 45. Arvidsson (Mittelstadt, H. Lindholm), 60. E. Lindholm (Pastrňák) – 28. Protas (Chychrun, Leonard). Brankári: Swayman - Thompson, strely na bránku: 30:23.
New Jersey Devils – New York Rangers 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)
Góly: 2. Bratt (Glass, Kovacevic), 20. Mercer (L. Hughes, Gricjuk), 36. J. Hughes (Bratt, Hamilton), 49. Hischier (Bratt, J. Hughes), 57. J. Hughes (Brown), 60. J. Hughes (Brown, Kovacevic) – 7. Borgen (Trocheck), 10. Gavrikov (Laba, Kartye), 37. Schneider (Raddysh, Trocheck). Brankári: Markström - Quick, strely na bránku: 35:20.
Buffalo Sabres – Nashville Predators 3:2(0:0, 2:1, 1:1)
Góly: 33. Thompson (Tuch), 35. Zucker (Quinn, Dahlin), 41. Doan (Norris, Östlund) – 22. L'Heureux (Marchessault, O'Reilly), 57. Wood (Josi, Stamkos). Brankári: Lyon - Saros, strely na bránku: 24:25.
Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers 3:4 pp a sn (1:1, 2:2, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 3. Novak (Brazeau, Koivunen), 24. Rakell (Činachov, Rust), 26. Karlsson (Činachov, Rakell) – 4. Tippett (Zegras, York), 25. Bump (Grebjonkin), 31. Barkey (Mičkov, Cates), rozh. náj. Zegras. Brankári: Skinner - Vladař, strely na bránku: 23:15.
Columbus Blue Jackets – Utah Mammoth 4:5 pp (1:1, 1:1, 2:2 - 0:1)
Góly: 20. Severson (Coyle, Olivier), 37. Olivier (Coyle, Severson), 54. Fantilli (Marchment, Marčenko), 55. Marchment (Marčenko, Fantilli) – 8. Carcone (Stenlund, Kerfoot), 33. Guenther (Keller, DeSimone), 43. Kerfoot (Carcone, Weegar), 45. Cooley (Crouse, Cole), 63. Cooley (Keller, Marino). Brankári: Merzlikinš - Vejmelka, strely na bránku: 31:23.
Los Angeles Kings – Montreal Canadiens 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
Góly: 15. Kopitar (Kempe, Panarin), 38. Laughton (Wright, Clarke), 47. Laferriere (Clarke, Moore) - 24. Evans (Dach, Bolduc), 36. SLAFKOVSKÝ (Suzuki, Carrier), 55. SLAFKOVSKÝ (Hutson, Suzuki), 56. Suzuki (SLAFKOVSKÝ, Caufield). Brankári: Kuemper - Dobeš, strely na bránku: 39:23.
Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning 2:5 (1:4, 0:0, 1:1)
Góly: 5. Maccelli (Nylander), 60. Robertson - 6. McDonagh (Kučerov, Point), 11. Guentzel (Point, Kučerov), 14. Perry (Hagel, Cirelli), 16. Bjorkstrand (Kučerov, Guentzel), 56. Hagel (Cirelli, Kučerov). Brankári: Stolarz - Vasilevskij, strely na bránku: 29:33.
Winnipeg Jets – Vancouver Canucks 3:2 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 40. Scheifele (Toews), 56. Vilardi (Scheifele, Morrissey), 62. Morrissey (Scheifele, Connor) - 8. Karlsson (Sasson, Blueger), 41. Öhgren (Blueger, Karlsson). Brankári: Hellebuyck - Lankinen, strely na bránku: 35:23.
Calgary Flames – Carolina Hurricanes 5:4 (0:1, 3:0, 2:3)
Góly: 21. Strome (Määttä, POSPÍŠIL), 25. Farabee (Frost, Coleman), 28. Frost (Parekh, Strome), 43. Coleman (Farabee), 58. Farabee (Frost) – 1. Jarvis (Svečnikov, Aho), 45. Walker (Hall, Aho), 46. Nikišin (Aho, Jarvis), 60. Svečnikov (Miller, Jarvis). Brankári: Wolf - Bussi, strely na bránku: 25:29.
San Jose Sharks – New York Islanders 1:2 pp (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)
Góly: 21. Celebrini (Smith, Klingberg) – 12. DeAngelo (Ritchie), 65. Horvat (Schaefer, Barzal). Brankári: Askarov - Sorokin, strely na bránku: 31:34.
Seattle Kraken - Ottawa Senators 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)
Góly: 9. Melanson (Meyers, Winterton), 35. Tolvanen, 51. Beniers (Fleury, Eberle), 58. Montour (Dunn, Eberle) – 10. Kleven (Pinto, Amadio), 14. Cozens (Chabot, Jensen), 22. Pinto (Zub, Cousins), 31. Amadio (Pinto, Cousins), 43. Foegele (Eller), 44. Stützle (Batherson), 48. Tkachuk (Chabot). Brankári: Daccord - Ullmark, strely na bránku: 21:26.
Slováci v akcii:
Juraj Slafkovský (Montreal) 16:38 2 1 3 +1 4 0
Martin Pospíšil (Calgary) 12:10 0 1 1 +1 2 0
Šimon Nemec (New Jersey) 19:57 0 0 0 0 2 0
Martin Fehérváry (Washongton) 20:35 0 0 0 0 1 0
Erik Černák (Tampa Bay) 19:45 0 0 0 +1 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Boston Bruins – Washington Capitals 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Góly: 25. Zacha (McAvoy, Pastrňák), 45. Arvidsson (Mittelstadt, H. Lindholm), 60. E. Lindholm (Pastrňák) – 28. Protas (Chychrun, Leonard). Brankári: Swayman - Thompson, strely na bránku: 30:23.
New Jersey Devils – New York Rangers 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)
Góly: 2. Bratt (Glass, Kovacevic), 20. Mercer (L. Hughes, Gricjuk), 36. J. Hughes (Bratt, Hamilton), 49. Hischier (Bratt, J. Hughes), 57. J. Hughes (Brown), 60. J. Hughes (Brown, Kovacevic) – 7. Borgen (Trocheck), 10. Gavrikov (Laba, Kartye), 37. Schneider (Raddysh, Trocheck). Brankári: Markström - Quick, strely na bránku: 35:20.
Buffalo Sabres – Nashville Predators 3:2(0:0, 2:1, 1:1)
Góly: 33. Thompson (Tuch), 35. Zucker (Quinn, Dahlin), 41. Doan (Norris, Östlund) – 22. L'Heureux (Marchessault, O'Reilly), 57. Wood (Josi, Stamkos). Brankári: Lyon - Saros, strely na bránku: 24:25.
Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers 3:4 pp a sn (1:1, 2:2, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 3. Novak (Brazeau, Koivunen), 24. Rakell (Činachov, Rust), 26. Karlsson (Činachov, Rakell) – 4. Tippett (Zegras, York), 25. Bump (Grebjonkin), 31. Barkey (Mičkov, Cates), rozh. náj. Zegras. Brankári: Skinner - Vladař, strely na bránku: 23:15.
Columbus Blue Jackets – Utah Mammoth 4:5 pp (1:1, 1:1, 2:2 - 0:1)
Góly: 20. Severson (Coyle, Olivier), 37. Olivier (Coyle, Severson), 54. Fantilli (Marchment, Marčenko), 55. Marchment (Marčenko, Fantilli) – 8. Carcone (Stenlund, Kerfoot), 33. Guenther (Keller, DeSimone), 43. Kerfoot (Carcone, Weegar), 45. Cooley (Crouse, Cole), 63. Cooley (Keller, Marino). Brankári: Merzlikinš - Vejmelka, strely na bránku: 31:23.
Los Angeles Kings – Montreal Canadiens 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
Góly: 15. Kopitar (Kempe, Panarin), 38. Laughton (Wright, Clarke), 47. Laferriere (Clarke, Moore) - 24. Evans (Dach, Bolduc), 36. SLAFKOVSKÝ (Suzuki, Carrier), 55. SLAFKOVSKÝ (Hutson, Suzuki), 56. Suzuki (SLAFKOVSKÝ, Caufield). Brankári: Kuemper - Dobeš, strely na bránku: 39:23.
Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning 2:5 (1:4, 0:0, 1:1)
Góly: 5. Maccelli (Nylander), 60. Robertson - 6. McDonagh (Kučerov, Point), 11. Guentzel (Point, Kučerov), 14. Perry (Hagel, Cirelli), 16. Bjorkstrand (Kučerov, Guentzel), 56. Hagel (Cirelli, Kučerov). Brankári: Stolarz - Vasilevskij, strely na bránku: 29:33.
Winnipeg Jets – Vancouver Canucks 3:2 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 40. Scheifele (Toews), 56. Vilardi (Scheifele, Morrissey), 62. Morrissey (Scheifele, Connor) - 8. Karlsson (Sasson, Blueger), 41. Öhgren (Blueger, Karlsson). Brankári: Hellebuyck - Lankinen, strely na bránku: 35:23.
Calgary Flames – Carolina Hurricanes 5:4 (0:1, 3:0, 2:3)
Góly: 21. Strome (Määttä, POSPÍŠIL), 25. Farabee (Frost, Coleman), 28. Frost (Parekh, Strome), 43. Coleman (Farabee), 58. Farabee (Frost) – 1. Jarvis (Svečnikov, Aho), 45. Walker (Hall, Aho), 46. Nikišin (Aho, Jarvis), 60. Svečnikov (Miller, Jarvis). Brankári: Wolf - Bussi, strely na bránku: 25:29.
San Jose Sharks – New York Islanders 1:2 pp (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)
Góly: 21. Celebrini (Smith, Klingberg) – 12. DeAngelo (Ritchie), 65. Horvat (Schaefer, Barzal). Brankári: Askarov - Sorokin, strely na bránku: 31:34.
Seattle Kraken - Ottawa Senators 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)
Góly: 9. Melanson (Meyers, Winterton), 35. Tolvanen, 51. Beniers (Fleury, Eberle), 58. Montour (Dunn, Eberle) – 10. Kleven (Pinto, Amadio), 14. Cozens (Chabot, Jensen), 22. Pinto (Zub, Cousins), 31. Amadio (Pinto, Cousins), 43. Foegele (Eller), 44. Stützle (Batherson), 48. Tkachuk (Chabot). Brankári: Daccord - Ullmark, strely na bránku: 21:26.
Slováci v akcii:
Juraj Slafkovský (Montreal) 16:38 2 1 3 +1 4 0
Martin Pospíšil (Calgary) 12:10 0 1 1 +1 2 0
Šimon Nemec (New Jersey) 19:57 0 0 0 0 2 0
Martin Fehérváry (Washongton) 20:35 0 0 0 0 1 0
Erik Černák (Tampa Bay) 19:45 0 0 0 +1 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/