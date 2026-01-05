Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slafkovský prispel gólom a asistenciou k triumfu Montrealu v Dallase

Na snímke Juraj Slafkovský. Foto: TASR/AP

Slafkovský v 39. minúte strelou z prvej využil presilovku a poslal Montreal do vedenia 3:2.

Autor TASR
Dallas 4. januára (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel v nedeľu v zámorskej NHL gólom a asistenciou k víťazstvu Montrealu Canadiens na ľade Dallasu Stars 4:3 po predĺžení. V zápase zaznamenal dva plusové body. Pre Dallas to bola piata prehra za sebou.

Slafkovský v 39. minúte strelou z prvej využil presilovku a poslal Montreal do vedenia 3:2. Pre slovenského útočníka to bol 15. presný zásah v tejto sezóne. V 32. minúte sa Slafkovský podieľal asistenciou na góle Olivera Kapanena. Dallas v 51. minúte vyrovnal na 3:3 po druhom góle Wyatta Johnstona a nasledovalo predĺženie. V ňom rozhodol o zisku dvoch bodov pre Montreal Lane Hutson. Slafkovský odohral 20:21 min a na bránku súpera vyslal štyri strely.


NHL - nedeľa:

Dallas - Montreal 3:4 pp /za hostí Slafkovský 1+1/
.

