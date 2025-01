Slafkovský prispel gólom k triumfu Montrealu nad NY Rangers 5:4 pp

výsledky NHL:



Montreal - New York Rangers 5:4 pp /za domácich Slafkovský 1+0/, Dallas - Detroit 4:1, New Jersey - Ottawa 1:2 /za domácich Tatar 1+0/



New York 20 januára (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel v noci na pondelok v zámorskej NHL gólom k triumfu Montrealu nad New Yorkom Rangers 5:4 po predĺžení. Na ľade strávil 18:25 min a na bránku hostí vyslal dve strely. Tomáš Tatar vsietil štvrtý gól v sezóne, jeho New Jersey však prehralo s Ottawou 1:2. Tridsaťštyriročný útočník bodoval v druhom stretnutí za sebou, po 43 dueloch má na konte 11 bodov (4+7).Slafkovský v 53. minúte vyrovnal na 4:4 a poslal zápas do predĺženia. Strelu Colea Caufielda vyrazil Jonathan Quick iba na hokejku slovenského krídelníka, ktorý zaznamenal šiesty presný zásah v sezóne. O zisku dvoch bodov pre Canadiens rozhodol v 64. minúte Patrik Laine, ktorý po akcii Kaidena Guhleho s Jakeom Evansom dorazil puk do odkrytej bránky. Montrealu patrí v tabuľke Východnej konferencie deviate miesto, na ôsmy Columbus stráca bod,Tatar vyrovnal proti Ottawe na priebežných 1:1. V 35. minúte potiahol útočnú akciu po ľavej strane, prihral Curtisovi Lazarovi, ktorý mu puk vrátil pred bránku a slovenský krídelník zblízka na dvakrát prekonal Antona Forsberga. Bol to jeho prvý gól od 24. novembra, keď skóroval do siete Washingtonu. Senators však dokázali strhnúť víťazstvo na svoju stranu, rozhodol o ňom v 43. minúte obranca Arťom Zub. Tatar nastúpil vo štvrtom útoku "diablov", odohral 11:02 minúty a vyslal dve strely na bránku. Ottawa potvrdila stúpajúcu formu, dosiahla piate víťazstvo zo šiestich duelov, naopak Devils prehrali štvrtý zápas za sebou.