< sekcia Šport
Slafkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu nad Buffalom 6:2
Slafkovský zvyšoval v nočnom dueli na 4:1 pre svoj tím.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 11. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu v treťom stretnutí 2. kola play off Východnej konferencie nad Buffalom 6:2. Slafkovský skóroval po osemzápasovej streleckej odmlke a Canadiens aj vďaka nemu vedú 2:1 na zápasy. Stav série na 2:2 vyrovnal Anaheim po triumfe nad Vegas 4:3.
Slafkovský zvyšoval v nočnom dueli na 4:1 pre svoj tím. Opäť sa presadil v presilovej hre, v ktorej zaznamenal aj hetrik v úvode série 1. kola proti Tampe Bay. Dvadsaťdvaročný Slovák clonil brankárovi Alexovi Lyonovi a tesne pred ním tečoval strelu obrancu Lanea Hutsona. Slafkovský odohral 18:12 min. a na konte mal aj jeden mínusový bod a štyri strely na bránku. Montreal nadviazal na predošlý triumf 5:1 z klziska Sabres. Tretí duel pritom nezačal pre „Habs“ ideálne, keďže prehrávali už po 53 sekundách po góle Tagea Thompsona. Vyrovnať dokázal Alex Newhook a v prostrednej časti skórovali za sebou v rozmedzí približne šiestich minút Cole Caufield, Zachary Bolduc a Slafkovský. Po kontaktnom góle hosťujúceho obrancu Rasmusa Dahlina ešte poistili víťazstvo domáceho tímu Kirby Dach a druhým presným zásahom v dueli Newhook, ktorý je s piatimi gólmi najlepší strelec Montrealu vo vyraďovačke.
Anaheim sa dokázal oklepať z vysokej prehry 2:6 a v druhom stretnutí na svojom ľade vyrovnal sériu. Vegas doťahovali „káčerov“ do druhej tretiny. V nej strelil Alex Killorn gól na 3:2 a dôležitý presný zásah pridal v úvode tretieho dejstva Ian Moore. Český útočník Tomáš Hertl síce znížil 64 sekúnd pred sirénou, no Golden Knights si už predĺženie nevybojovali. Cutter Gauthier asistoval pri troch góloch Anaheimu.
V drese hostí asistoval pri všetkých troch góloch Mitch Marner, ktorý dal v predchádzajúcom stretnutí hetrik a v desiatich dueloch play off má na konte už 16 bodov (6+10), čo je najviac zo všetkých hráčov. „Zlatí rytieri“ však prišli o trojzápasovú víťaznú sériu na klziskách súperov. Piaty duel je na programe v noci na stredu v Las Vegas.
Slafkovský zvyšoval v nočnom dueli na 4:1 pre svoj tím. Opäť sa presadil v presilovej hre, v ktorej zaznamenal aj hetrik v úvode série 1. kola proti Tampe Bay. Dvadsaťdvaročný Slovák clonil brankárovi Alexovi Lyonovi a tesne pred ním tečoval strelu obrancu Lanea Hutsona. Slafkovský odohral 18:12 min. a na konte mal aj jeden mínusový bod a štyri strely na bránku. Montreal nadviazal na predošlý triumf 5:1 z klziska Sabres. Tretí duel pritom nezačal pre „Habs“ ideálne, keďže prehrávali už po 53 sekundách po góle Tagea Thompsona. Vyrovnať dokázal Alex Newhook a v prostrednej časti skórovali za sebou v rozmedzí približne šiestich minút Cole Caufield, Zachary Bolduc a Slafkovský. Po kontaktnom góle hosťujúceho obrancu Rasmusa Dahlina ešte poistili víťazstvo domáceho tímu Kirby Dach a druhým presným zásahom v dueli Newhook, ktorý je s piatimi gólmi najlepší strelec Montrealu vo vyraďovačke.
Anaheim sa dokázal oklepať z vysokej prehry 2:6 a v druhom stretnutí na svojom ľade vyrovnal sériu. Vegas doťahovali „káčerov“ do druhej tretiny. V nej strelil Alex Killorn gól na 3:2 a dôležitý presný zásah pridal v úvode tretieho dejstva Ian Moore. Český útočník Tomáš Hertl síce znížil 64 sekúnd pred sirénou, no Golden Knights si už predĺženie nevybojovali. Cutter Gauthier asistoval pri troch góloch Anaheimu.
V drese hostí asistoval pri všetkých troch góloch Mitch Marner, ktorý dal v predchádzajúcom stretnutí hetrik a v desiatich dueloch play off má na konte už 16 bodov (6+10), čo je najviac zo všetkých hráčov. „Zlatí rytieri“ však prišli o trojzápasovú víťaznú sériu na klziskách súperov. Piaty duel je na programe v noci na stredu v Las Vegas.
semifinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
tretí zápas:
Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)
Góly: 16. Newhook (Evans), 27. Caufield (Hutson, Demidov), 31. Bolduc (Veleno, Carrier), 33. SLAFKOVSKÝ (Hutson, Caufield), 49. Dach (Texier, Danault), 56. Newhook (Suzuki, Evans) - 1. Thompson (Dahlin), 35. Dahlin (Thompson, Doan). Brankári: Dobeš - Lyon, strely na bránku: 36:28.
/stav série: 2:1/
semifinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/
štvrtý zápas:
Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Góly: 9. Sennecke (Killorn, Gauthier), 16. Granlund (Viel), 38. Killorn (Gauthier, Sennecke), 44. Moore (Gauthier, Zellweger) - 11. Dorofejev (Marner, Eichel), 25. Howden (Karlsson, Marner), 59. Hertl (Marner, Eichel). Brankári: Dostál - Hart, strely na bránku: 23:21.
Slovák v akcii:
Juraj Slafkovský (Montreal) 18:12 1 0 1 -1 4 0
tretí zápas:
Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)
Góly: 16. Newhook (Evans), 27. Caufield (Hutson, Demidov), 31. Bolduc (Veleno, Carrier), 33. SLAFKOVSKÝ (Hutson, Caufield), 49. Dach (Texier, Danault), 56. Newhook (Suzuki, Evans) - 1. Thompson (Dahlin), 35. Dahlin (Thompson, Doan). Brankári: Dobeš - Lyon, strely na bránku: 36:28.
/stav série: 2:1/
semifinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/
štvrtý zápas:
Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Góly: 9. Sennecke (Killorn, Gauthier), 16. Granlund (Viel), 38. Killorn (Gauthier, Sennecke), 44. Moore (Gauthier, Zellweger) - 11. Dorofejev (Marner, Eichel), 25. Howden (Karlsson, Marner), 59. Hertl (Marner, Eichel). Brankári: Dostál - Hart, strely na bránku: 23:21.
Slovák v akcii:
Juraj Slafkovský (Montreal) 18:12 1 0 1 -1 4 0