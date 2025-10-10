< sekcia Šport
Slafkovský prispel prvým gólom v sezóne k víťazstvu Montrealu
Canadiens sa otriasli po prehre v Toronte 2:5 v úvodnom zápase sezóny a v druhom stretnutí trojzápasového tripu predviedli vysokú efektivitu streľby.
Autor TASR,aktualizované
New York 10. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský prispel k víťazstvu Montrealu na ľade Detroitu 5:1 v nočnom zápase NHL. V 38. minúte sa presadil v presilovke a zavŕšil skóre duelu, ktorý znamenal pre Canadiens prvé víťazstvo v sezóne. Obrancovia Šimon Nemec z New Jersey a Erik Černák z Tampy Bay sa nezapísali do kanadského bodovania, ich tímy prehrali. Hráči Calgary bez slovenských útočníkov Martina Pospíšila a Samuela Honzeka prehrali na ľade Vancouveru 1:5.
Canadiens sa otriasli po prehre v Toronte 2:5 v úvodnom zápase sezóny a v druhom stretnutí trojzápasového tripu predviedli vysokú efektivitu streľby. Detroit síce prestrieľal Montreal 31:17, no hostí podržal brankár Jakub Dobeš. V drese „červených krídel“ absolvoval nevydarenú premiéru brankár John Gibson, ktorý mal iba 61-percentnú úspešnosť zákrokov a po góle Slafkovského sa nechal vystriedať. Slovenský útočník odohral na krídle prvého útoku s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom 15:26 min a do štatistík si pripísal aj jeden plusový bod, dve strely na bránku, dva hity a dostal sa aj na jedno vhadzovanie, ktoré vyhral.
Tampa Bay začala sezónu domácou prehrou s Ottawou 4:5. Erik Černák odohral v jej drese 18:25 min a mal jeden mínusový bod. Štart do nového ročníka nevyšiel ani hráčom New Jersey, ktorí podľahli domácej Caroline 3:6. Šimon Nemec odohral 18:35 min a do štatistík mu pribudli dva mínusové body a jedna strela na bránku.
Hráči Bostonu zvíťazili aj v druhom zápase sezóny, keď na domácom ľade zdolali Chicago 4:3 po predĺžení. Víťazný gól strelil nováčik Fraser Minten. Hokejisti Buffala prehrali v prvom zápase ročníka s New Yorkom Rangers 0:4. Na domácom ľade boli síce strelecky aktívnejší než súper (36:33), no hostí výrazne podržal brankár Igor Šesťorkin. Premiéru v bránke Sabres absolvoval Alex Lyon.
Obhajcovia Stanleyho pohára z Floridy zvíťazili aj v druhom zápase sezóny. Na domácom ľade zdolali Philadelphiu 2:1, keď víťazný gól strelil útočník Brad Marchand. Úspešný vstup do nového ročníka prežívajú hráči Pittburghu, ktorí naplno bodovali aj v druhom zápase. Na domácom ľade si poradili s New Yorkom Islanders 4:3. Jevgenij Malkin získal tri kanadské body (1+2), kapitán Sidney Crosby sa prezentoval dvomi (1+1).
Ofenzívny líder Winnipegu Kyle Connor odštartoval novú sezónu hetrikom do bránky Dallasu, no jeho tím prehral na domácom ľade 4:5. Jednou z hlavných udalostí nočných zápasov bol debut skúseného útočníka Jonathana Toewsa v drese Winnipegu. Bol to pre neho prvý zápas od roku 2023. Dlhoročný kapitán Chicaga úplne vynechal uplynulé dve sezóny pre zdravotné problémy.
Doma neuspeli ani hráči St. Louis, ktorí podľahli Minnesote 0:5. Kirill Kaprizov, ktorý nedávno podpísal najväčší kontrakt v histórii NHL, sa prezentoval tromi kanadskými bodmi za asistencie.
Hráči Calgary nenadviazali na víťazstvo nad Edmontonom v úvodnom zápase sezóny a na ľade Vancouveru prehrali 1:5. V zostave Flames opäť chýbal zranený útočník Martin Pospíšil, na súpiske nefiguroval ani útočník Samuel Honzek.
Boston - Chicago 4:3 pp, Buffalo - New York Rangers 0:4, Detroit - Montreal 1:5, Florida - Philadelphia 2:1, Pittsburgh - New York Islanders 4:3, Tampa Bay - Ottawa 4:5, Carolina - New Jersey 6:3, Nashville - Columbus 2:1, St. Louis - Minnesota 0:5, Winnipeg - Dallas 4:5, Colorado - Utah 2:1, San Jose - Vegas 2:2 po 2. tretine, Seattle - Anaheim 2:1 po 2. tretine, Vancouver - Calgary 1:0 po 2. tretine
