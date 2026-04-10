Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. apríl 2026Meniny má Igor
< sekcia Šport

Slafkovský rozhodol o víťazstve Montrealu nad Tampou Bay 2:1

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský z Montrealu skóruje v zápase NHL s Tampou Bay 9. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Dvadsaťdvaročný útočník tak ukončil štvorzápasovú sériu bez gólu 64 sekúnd pred koncom tretej tretiny svojím 30. gólom v sezóne.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 10. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský rozhodol o víťazstve Montrealu 2:1 nad Tampou Bay v nočnom zápase NHL. Dvadsaťdvaročný útočník tak ukončil štvorzápasovú sériu bez gólu 64 sekúnd pred koncom tretej tretiny svojím 30. gólom v sezóne. Erik Černák v drese hostí nebodoval.



UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
