Slafkovský s asistenciou, no Montreal prehral v Pittsburghu 1:3

NHL - sumáre:



Florida Panthers - Dallas Stars 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)



Góly: 15. Rodrigues (Mikkola, Reinhart), 29. M. Tkachuk (Balinskis, Barkov), 43. Greer (Nosek), 59. Reinhart (Luostarinen) - 32. Dadonov (Johnston, Duchene), 32. Duchene (Heiskanen, Harley). Brankári: Knight - DeSmith, strely na bránku: 25:25.







Philadelphia Flyers - Boston Bruins 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)



Góly: 14. Geekie (Poitras), 32. Brazeau (Marchand), 57. Marchand. Brankári: Ersson (8. Kolosov) - Korpisalo, strely na bránku: 20:31.







Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks 3:4 pp a sn (1:0, 1:0, 1:3 - 0:0, 0:1)



Góly: 4. Laferriere (Kopitar, Fiala), 39. Laferriere (Turcotte, Danault), 52. Danault (Fiala, Moore) - 44. Foligno (Allan), 46. Smith (Reichel, Vlasic), 60. Bertuzzi (Donato, Jones), rozh. náj. Donato. Brankári: Kuemper - Mrázek, strely na bránku: 40:21.







Washington Capitals – Columbus Blue Jackets 7:2 (5:0, 1:2, 1:0)



Góly: 1. Protas (Strome, Ovečkin), 2. McMichael (Sandin), 8. Mangiapane (Vrána, Lapierre), 15. Ovečkin (Strome, Protas), 15. Dowd (van Riemsdyk, Duhaime), 25. McMichael (Wilson, Dubois), 59. Strome (Ovečkin, Raddysh) - 21. Severson (Fantilli), 35. Labanc (Aston-Reese, Monahan). Brankári: Thompson - Tarasov, strely na bránku: 22:36.







Detroit Red Wings - Buffalo Sabres 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)



Góly: 28. Larkin (Kane), 35. Larkin (DeBrincat, Raymond) - 12. Tuch. Brankári: Talbot - Luukkonen, strely na bránku: 23:32.







Ottawa Senators – Seattle Kraken 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Góly: 6. Gaudette (Cousins, MacEwen), 32. Tkachuk (Bernard-Docker, Stützle), 58. Stützle (Amadio). Brankári: Forsberg - Grubauer, strely na bránku: 23:22.







Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)



Góly: 16. Crosby (Rakell), 39. Crosby (Letang, Karlsson), 60. Lizotte (Eller) - 46. Dvorak (Heineman, SLAFKOVSKÝ). Brankári: Nedeljkovic - Montembeault, strely na bránku: 24:26.







St. Louis Blues - Toronto Maple Leafs 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)



Góly: 24. Parayko (Walker, Suter), 29. Kyrou, 33. Parayko (Suter, Holloway), 60. Bučnevič (Parayko) - 6. Marner (Timmins), 54. Lorentz (Kämpf, McCabe). Brankári: Binnington - Woll, strely na bránku: 24:37.







Nashville Predators - Colorado Avalanche 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)



Góly: 29. Stamkos (Josi, O'Reilly), 39. Sissons (Del Gaizo, L'Heureux), 46. Josi (Stamkos, Marchessault), 59. Forsberg (Nyquist), 60. Nyquist - 23. Makar (Mittelstadt, MacKinnon), 58. MacKinnon (Toews, Makar). Brankári: Saros - Annunen, strely na bránku: 25:30.







San Jose Sharks – Vancouver Canucks 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)



Góly: 23. Sturm (Kunin), 59. Granlund (Toffoli, Eklund) - 35. P. Suter (Höglander), 56. DeBrusk (Hughes, Hronek), 60. Suter (Garland, Soucy). Brankári: Blackwood - Lankinen, strely na bránku: 23:28.







Vegas Golden Knights - Utah Hockey Club 4:3 pp (0:1, 2:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 36. Dorofejev (Hertl, Howden), 40. Hanifin (Roy, Kolesar), 46. Karlsson (Hanifin), 63. Howden (Hanifin, Stone) - 12. Cooley (Bjugstad, McBain), 32. Cole (Cooley, Keller), 54. Kerfoot (Bjugstad, Lamoureux). Brankári: Hill - Ingram, strely na bránku: 35:19.



Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 17:08 0 1 1 0 3 0



Martin Fehérváry (Washington) 22:02 0 0 0 +1 1 0

/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/





New York 3. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský zaznamenal jednu asistenciu v nočnom zápase zámorskej NHL, no jeho Montreal Canadiens prehral na ľade Pittsburghu Penguins 1:3. Bola to siedma asistencie v sezóne pre draftovú jednotku z roku 2022, ale Slafkovský duel pre zranenie nedohral.Tri minúty pred koncom tretej tretiny ho pri mantineli trafil lakťom do hlavy Noel Acciari a 20-ročný slovenský hokejista po tom, ako sa pozviechal z ľadu, zamieril rovno do šatne. Cestou v tuneli frustrovane odhodil prilbu. Bývalý obranca NHL Kevin Bieksa v pozápasovom štúdiu Sportsnet kritizoval Acciariho zákrok." povedal Bieksa pre Sportsnet. Jeho slová podporil aj ďalší expert v štúdiu, bývalý útočník NHL Luke Gazdic. Incident mal v závere dohru, v posledných sekundách sa strhla na ľade mela po tom, čo Arber Xhekaj v snahe pomstiť Slafkovského zaútočil na Acciariho. Najskôr ho zasiahol kolenom na koleno a potom sa pobili viacerí hráči. "pokračoval Bieksa.dodal Gazdic. Canadiens o stave Slafkovského po zápase neinformovali.Pre Montreal to bola už tretia prehra v sérii a prepadol sa na predposledné miesto tabuľky Východnej konferencie. Slafkovský nastúpil v druhej formácii, odohral 17:08 minút a okrem asistencie si do štatistík pripísal aj tri strely na bránku, dva hity a dve zblokované strely. Domácich potiahol kapitán Sidney Crosby, ktorý strelil dva góly a už len tri mu chýbajú na to, aby pokoril hranicu 600 presných zásahov v základnej časti NHL.Z víťazstva sa tešil Martin Fehérváry, ktorého Washington zdolal Columbus vysoko 7:2, dosiahol tretí triumf v sérii a figuruje už na druhej priečke Východnej konferencie. Slovenský obranca strávil na ľade najviac zo svojho tímu 22:02 minút, pripísal si jeden plusový bod a päť zblokovaných striel. Kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin strelil gól a pridal dve asistencie.Hokejisti Floridy Panthers zvíťazili v piatom zápase NHL za sebou. V dueli Global Series zdolali vo fínskom Tampere hráčov Dallasu Stars 4:2. Víťazný gól strelil v úvode tretieho dejstva A.J. Greer a triumf "panterov" spečatil v závere Sam Reinhart do prázdnej bránky.Obhajcovia Stanleyho pohára tak zdolali Stars aj v druhom zápase vo Fínsku. V sobotu to mali opäť rozohrané dobre, po prvej tretine viedli zásluhou Evana Rodriguesa a v polovici druhého dejstva šli do dvojgólového náskoku vďaka zásahu Matthewa Tkachuka. Potom však prišli dva góly Dallasu v priebehu 34 sekúnd. Presilovú hru najskôr využil Jevgenij Dadonov a o vyrovnanie sa vzápätí postaral Matt Duchene. Misky váh v prospech Floridy napokon preklopil Greer po víťaznom vhadzovaní v útočnom pásme v 43. minúte. Minútu pred koncom zápasu pridal poistku Reinhart.Philadelphia utrpela siedmu prehru v sezóne, doma podľahla Bostonu 0:3. V drese Bruins sa blysol dvoma bodmi Brad Marchand, ktorý zaznamenal gól a asistenciu.