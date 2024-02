Slafkovský prispel dvoma gólmi, Fehérváry a Nemec s asistenciou

NHL - výsledky:



Boston - Calgary 1:4, Buffalo - Dallas 1:2, Carolina - Vancouver 2:3, Florida - Philadelphia 1:2, Pittsburgh - Winnipeg 3:0, Washington - Montreal 2:5 /FEHÉRVÁRY za domácich 0+1/, /SLAFKOVSKÝ za hostí 2+0/, New Jersey - Colorado 5:3 /NEMEC za domácich 0+1/, Vegas - Edmonton 3:1

New York 7. februára (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel v noci na stredu dvoma gólmi k víťazstvu Montrealu na ľade Washingtonu 5:2. V drese domácich zaznamenal asistenciu jeho krajan Martin Fehérváry. Bodoval aj Šimon Nemec, ktorý dosiahol tiež asistenciu a prispel ňou k triumfu New Jersey nad Coloradom 5:3. Calgary uspelo v Bostone 4:1, ale pre Martina Pospíšila sa duel skončil už v závere prvej tretiny, keď dostal trest do konca zápasu. Hráči Edmontonu prehrali po šestnástich stretnutiach a nevyrovnali rekord Pittsburghu v najdlhšej víťaznej sérii v histórii profiligy.Slafkovský sa vrátil do prvej formácie a jeho gólové momenty prišli v druhej polovici tretej tretiny. V 52. minúte ho Jake Evans našiel na ľavom kruhu a devätnásťročný útočník prekonal Darcyho Kuempera strelou nad rameno. Prvý muž vlaňajšieho draftu sa presadil aj o necelé tri minúty neskôr počas presilovej hry. Mike Matheson mu prihral na pravú stranu, krídelník si našiel priestor a opäť prestrelil brankára Capitals. Bol to pre neho prvý viacgólový zápas v NHL. Bronzový medailista z Pekingu 2022, najužitočnejší hráč olympijského turnaja odohral celkom 17:15 minúty a pripísal si jeden plusový bod, hit, tri strely a dvojminútový trest. V tejto sezóne nastúpil na 50 duelov a získal 22 bodov (9+13). V drese Canadiens zaznamenal dva presný zásahy aj kapitán Nick Suzuki, ktorý pridal aj asistenciu. Raz sa presadil Michael Pezzeta.Kríza Capitals pokračuje, keď prehrali piatykrát v rade. Washington mal už v 14. minúte manko 0:3. Domácim nepomohla ani výmena brankárov, Charlieho Lindgrena nahradil Kuemper. Capitals znížili v polovici duelu. Fehérváry našiel pred bránkou Dylana Stromea, ktorý prihral Alexandrovi Ovečkinovi, ktorý nezaváhal. Za domácich sa presadil v tretej časti ešte Rasmus Sandin. Slovenský bek opäť nastúpil v prvej obrannej dvojici Capitals s Johnom Carlsonom, strávil na ľade 19:35 minúty, zaznamenal jednu "mínusku" a päť striel.Oilers prehrali na ľade obhajcu titulu Vegas Golden Knights 1:3. Edmonton pritom začal lepšie a od 5. minúty viedol. V oslabení sa dostali do prečíslenia Leon Draisaitl s Connorom McDavidom a kapitán hostí prekonal Adina Hilla. Vegas však v prvej tretine vyrovnal vďaka Nicolasovi Royovi. Rozhodujúci okamih prišiel v úvode tretej časti. Chandler Stephenson sa dostal k puku na pravom kruhu a prestrelil Stuarta Skinnera. V závere ešte William Karlsson upravil výsledok strelou do prázdnej brány. Edmonton tak nevyrovnal rekord Pittsburghu v najdlhšej víťaznej sérii. Penguins v sezóne 1992/1993 vyhrali sedemásť zápasov v rade. Oilers napodobnili zápis Columbusu. Blue Jackets boli v ročníku 2016/2017 tiež blízko, ale séria sa rovnako zastavila na čísle 16.Devils v zostave s Nemcom zvládli osemgólovú prestrelku s Coloradom. Devätnásťročný obranca vystrelil v 3. minúte od modrej čiary a puk tečoval pred bránkou Chris Tierney. Domáci viedli po druhej časti 3:1, keď skórovali aj Jesper Bratt a Dawson Mercer. Avalanche však vyrovnali v tretej tretiny počas 29 sekúnd vďaka Caleovi Makarovi a Samuelovi Girardovi. New Jersey však rozhodlo v 58. minúte po zakončení Johna Marina. V závere ešte upravil výsledok strelou do prázdnej brány Erik Haula. Nemec odohral 17:17 minúty, mal jednu plusku a rozhodocovia ho raz poslali na trestnú lavicu.Calgary triumfovalo na ľade Bruins 4:1. Už po štyroch minútach sa presadil Andrej Kuzmenko, ktorý debutoval v drese Flames. "Plamene" ho získali výmenou za Eliasa Lindholma, Švéd zamieril do Vancouveru. Za hostí sa presadili aj Connor Zary, Jonathan Huberdeau a Noah Hanifin. Za Boston dal gól len Pavel Zacha. Do zostavy Calgary sa po štvorzápasovej absencii spôsobenej zranením hornej časti vrátil Pospíšil. Slovenský útočnik však stihol stráviť na ľade len 4:32 minúty, pripísať si dva hity a plusový bod. Pospíšil v záverej prvej časti fauloval Brada Marchanda, keď ho krosčekoval a zasiahol ho do oblasti hlavy a krku. Dostal trest do konca duelu.