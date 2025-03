Slafkovský s Fehérvárym prispeli gólom a asistenciou k víťazstvám

Výsledky NHL:



Montreal Buffalo 4:3 pp /za domácich Slafkovský 1+1/, Washington - Ottawa 5:4 pp a sn /za domácich Fehérváry 1+1/, Florida - Tampa Bay 2:1, New York Rangers - New York Islanders 4:0, Toronto - San Jose 2:3 pp a sn, Chicago - Los Angeles 5:1

New york 4. marca (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel v noci na utorok v NHL gólom a asistenciou k víťazstvu Montrealu nad Buffalom 4:3 po predĺžení. Bilanciu 1+1 mal aj obranca Martin Fehérváry, jeho Washington zdolal Ottawu 5:4 po nájazdovom rozstrele. Tampa Bay s Erikom Černákom prehrala na ľade Floridy 1:2.Slafkovský v 14. minúte duelu s Buffalom zvýšil na 3:0 pre Canadiens. V presilovke hľadal Colea Caufielda a obranca Buffala Connor Clifton si prihrávku slovenského krídelníka zrazil do vlastnej bránky. Pre SLafkovského to bol jedenásty presný zásah v sezóne. Montreal síce prišiel o trojgólový náskok, no v 62. minúte po prihrávke Slafkovského rozhodol o zisku dvoch bodov pre "Habs" Michael Matheson. Slafkovský odohral 17:29 min a na bránku Sabres vyslal tri strely Nick Suzuki si pripísal gól a tri asistencie. Montreal natiahol víťaznú sériu na päť duelov.Fehérváry bol v 2. minúte pri zrode prvej gólovej akcie Washigntonu. Jeho strelu od modrej Linus Ullmark neudržal a puk dotlačil do bránky Connor McMichael. Ottawe sa podarilo vyrovnať z 0:3 na 3:3, no v 53. minúte Fehérváry tretím gólom v sezóne opäť poslal Capitals do vedenia, keď strelou z okraja medzikružia prekonal Ullmarka. O víťazovi zápasu napokon rozhodli nájazdy, v ktorých uspel iba domáci Dylan Strome. Fehérváry strávil na ľade 21:37 min a mal plusový bod.Černák absolvoval proti Floride 16 minút, o triumfe Panthers rozhodol dvoma gólmi fínsky útočník Aleksander Barkov. Florida prišla na dlhý čas o Matthewa Tkachuka, ktorý utrpel zranenie v dolnej časti tela a možno bude obhajcom Stanleyho pohára chýbať až do konca základnej časti. V newyorskom derby zvíťazili Rangers nad Islanders 4:0. Brankár "jazdcov" IgorˇŠesťorkin vykryl všetkých 21 striel.