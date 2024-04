Slafkovský s gólom a asistenciou,Pospíšil dostal trest do konca zápasu

výsledky:



Carolina Hurricanes - Boston Bruins 1:4, Columbus Blue Jackets - New York Islanders 2:4. Montréal Canadiens - Tampa Bay Lightning 4:7 /SLAFKOVSKÝ za domácich 1+1/, Ottawa Senators - Florida Panthers 0:6, Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 1:4, Minnesota Wild - Colorado Avalanche 2:5, Nashville Predators - St. Louis Blues 6:3, Winnipeg Jets - Calgary Flames 5:2, San José Sharks - Los Angeles Kings 1:2







tímy s istou účasťou v play off:



Východná konferencia:



New York Rangers, Boston Bruins, Carolina Hurricanes, Florida Panthers



Západná konferencia:



Dallas Stars, Colorado Avalanche, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets









New York 5. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil gól a pridal asistenciou v nočnom zápase zámorskej NHL. Jeho Montrealu to však na body nestačilo, keď doma prehral s Tampou Bay 4:7. V drese hostí odohral takmer 19 minút jeho krajan Erik Černák. Z výhry sa netešili Martin Fehérváry ani Martin Pospíšil, Washington podľahol Pittsburghu 1:4 a Calgary nestačilo na Winnipeg 2:5. Druhý menovaný duel nedohral pre úder lakťom do tváre protihráča. Gabriel Vilardi zaznamenal hetrik a Jets si zabezpečili postup do play off.Slafkovský zaznamenal svoj šestnásty gól v sezóne v 49. minúte, keď tiesnený Černákom tečoval strelu Arbera Xhekaja od modrej. O tri minúty neskôr udržal puk za bránkou, prihral Nickovi Suzukimu a ten našiel pred bránkou Colea Caufielda, ktorý znížil na 4:6. Montreal sa však už bližšie nedostal a v závere inkasoval do prázdnej bránky z hokejky Stevena Stamkosa. Canadiens tak definitívne prišli o šancu dostať sa do vyraďovacej fázy.Dvadsaťročný slovenský krídelník odohral 22:44 minút a okrem dvoch kanadských bodov si pripísal aj jeden plusový bod, šesť striel na bránku a jeden bodyček.povedal pre nhl.com Slafkovský, ktorý nazbieral v 75 dueloch 16 gólov a na 28 prihral. Černák strávil na ľade 18:54 minúty, dvakrát ohrozil súperovu bránku a pripísal si aj dve trestné minúty.Fehérváry odohral 20:47 min, rozdal až deväť bodyčekov a poslal jednu strelu na bránku. Jeho Capitals prestrieľali "tučniakov" 31:24, ale vyťažili z toho iba gól kapitána Alexandra Ovečkina, ktorý znížil na 1:3. Washington tak prehral už štvrtýkrát po sebe a stratil ďalšie cenné body v boji o play off, na východe mu patrí desiate miesto, Pittsburgh je už len o bod za ním.Winnipeg spečatil domácim triumfom nad Calgary 5:2 postup do vyraďovačky. Pospíšil duel nedohral, keďže tesne pred koncom druhej tretiny trafil lakťom do hlavy obrancu Josha Morrisseyho a dostal trest do konca zápasu. Na ľade tak strávil len 10:48 minúty a k jednej "pluske" pridal aj štyri bodyčeky a dve strely na bránku. Domáci útočník Gabriel Vilardi zaznamenal prvý hetrik v NHL.