Slafkovský s gólom i asistenciou, Nemec prihral na gól Siegenthalera

NHL - výsledky:



Buffalo - Toronto 9:3, Columbus - Washington 2:3 pp, Florida - St. Louis 1:4, Philadelphia - Nashville 2:4, Pittsburgh - Carolina 2:1 pp a sn, Tampa Bay - Vegas 5:4, New Jersey - Edmonton 3:6, Dallas - Vancouver 4:3 pp, Minnesota - Montreal 4:3 pp, Colorado - Ottawa 6:4, Anaheim - Calgary 0:3, San Jose - Arizona 2:5

New York 22. decembra (TASR) -Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si v noci na piatok pripísal do kanadského bodovania NHL dva body v drese Montrealu Canadiens. Najprv asistoval kapitánovi Nickovi Suzukimu a potom zariadil predĺženie na ľade Minnesoty, ktorá napokon vyhrala 4:3 pp. Nemec bol v úvode prostredného dejstva pri góle na 2:2, jeho New Jersey však prehralo s Edmontom 3:6.Zaujal Kanaďan Nathan MacKinnon, ktorý si pripísal päť bodov v jednom zápase. Jeho Colorado zdolalo Ottawu 6:4 a hráč domácich chýbal len pri góle na 3:4. Štyrmi bodmi sa blysol aj Alex Tuch - ten mal za Buffalo bilanciu 0+4 v zápase s Torontom (9:3). V dvanástich dueloch bolo v akcii celkovo šesť Slovákov.Minnesote priniesol víťazstvo gól Kirilla Kaprizova, ktorý sa presadil päť sekúnd pred koncom extračasu. Jeho tím tak dosiahol druhý triumf po predĺžení za sebou. Slafkovský hral v prvom útoku a na ľade bol 17:41 minúty, okrem dvoch kanadských bodov mal aj jeden plusový a jednu strelu. Skóroval prvýkrát po trinástich dueloch.K triumfu Edmontonu prispel gólom a asistenciou kapitán Connor McDavid, ďalší hviezdny hráč Leon Draisaitl si pripísal jeden presný zásah. Ich tím ukončil sériu troch zápasov bez víťazstva, pričom ešte na začiatku záverečného dejstva prehrával 2:3. Nemec odohral 20:38 minúty, mal plusku, dva hity, raz vystrelil na bránku a obdržal i prvý dvojminútový trest v NHL za držanie. Za Devils absolvoval desiaty zápas a začal mu tak platiť nováčikovská zmluva.MacKinnon natiahol sériu stretnutí v ktorých bodoval na sedemnásť. Získal 31 bodov (12+20) a má najdlhšiu sériu v podaní aktívneho hráča NHL. Šiesty zápas s bodovým zápisom mal Auston Matthews za Toronto – pripísal si asistenciu. V drese súpera sa však predviedol okrem Tucha aj trojbodový Jeff Skinner (2+1), ktorý sa vrátil po zranení.Štyria hráči Tampy Bay si pripísali po tri body a ich tím zdolal úradujúcich šampiónov z Vegas 5:4. V prvom útoku, kde nastúpil aj slovenský obranca Erik Černák, mali po góle a asistencii Nikita Kučerov a Nick Paul, s bilanciou 2+1 ukončil duel Brayden Point a tri asistencie zaznamenal Victor Hedman. Černák bol na ľade 20:43 minúty, mal jeden plusový bod, hit a strelu na bránku. Víťazný gól vsietil 73 sekúnd pred záverečnou sirénou Paul a uštedril súperovi tretiu prehru v priebehu predošlých štyroch zápasov. Dva góly za hostí si pripísal Jonathan Marchessault.V akcii bol aj Martin Fehérváry, ktorého Washington vyhral na ľade Columbusu 3:2 pp s dvoma bodmi (1+1) kapitána Alexandra Ovečkina. Ten zariadil triumf v predĺžení a ukončil 14-zápasové čakanie na gól, ktoré bolo najdlhšie v jeho kariére. Fehérváry hral 22:14 minúty a vyslal jednu streli na bránku.Za Calgary, ktoré vyhralo v Anaheime 3:0, nastúpili dvaja Slováci Martin Pospíšil a Adam Ružička. Ich tím podržal 26 zákrokmi brankár Jacob Markström, ktorý zaznamenal jubilejné 200. víťazstvo v NHL. Jeho tím vyhral tretíkrát za sebou aj vďaka trom bodom Eliasa Lindholma, domácim sa zranil Leo Carlsson. Pospíšil hral v druhom útoku 13:23 minúty a mal plusový bod, dva hity a tri strelecké pokusy. Ružička nastupoval v štvrtej formácii a na ľade strávil 7:19 minúty.