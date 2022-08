Slafkovský s tromi trofejami: Príjemná bodka za sezónou

Bratislava 12. augusta (TASR) - Juraj Slafkovský prvenstvo v ankete Hokejista roka 2022 nečakal, napriek tomu štvrtkový galavečer na Bratislavskom hrade ovládol. Talentovaný 18-ročný mladík triumfoval v hlavnej kategórii a odniesol si aj trofeje pre najlepšieho útočníka sezóny a pre najlepšieho hráča do 20 rokov.



S oceneniami mu musel pomáhať otec, tú najcennejšiu si však niesol po skončení galavečera sám. "Je celkom ťažká a som rád, že som sa pridal medzi držiteľov tejto trofeje. Nevedel som dopredu o jednej kategórii, takže príjemne ma to prekvapilo," uviedol Slafkovský.







Triumf nečakal, ale po prelomovej sezóne patrilo jeho meno medzi tie favorizované: "Veľa chalanov malo dobrú sezónu, ale áno, aj ja. Toto bola príjemná bodka. Ale treba myslieť na to, čo ma čaká. Najviac si vážim medailu z olympiády, ale aj úspech na Hlinka Gretzky Cupe."



Slafkovský mal v týchto dňoch štartovať na MS do 20 rokov v Edmontone, no po úspešnom drafte, v ktorom si ho Montreal vybral z prvého miesta, mu klub NHL neudelil súhlas štartovať na šampionáte. Zápas proti Česku, v ktorom Slováci prehrali 4:5, sledoval v televízii. "Každý deň s chalanmi komunikujem, sme kamaráti. Držím im palce. Zápas som videl, škoda gólu na 5:4. Zišiel by sa nám určite bod zo základnej hracej doby. Ale ešte nejaký zápas určite vyhráme, máme výborných hráčov," povedal Slafkovský. Priznal, že pri každom Slovákov si aj zakričal: "Bola pre mňa nová skúsenosť takto to prežívať."



Po drafte sa talentovaný mladík prezentoval v Montreale už aj na ľade, potom zamieril späť na Slovensko, kde sa pripravoval na blížiaci sa kemp. "Stihol som tu všetko, čo som chcel. Ale budem na sebe pracovať aj tieto dni. Volal som s kondičným trénerom a aj koučom, ktorý má na starosti individuálne zručnosti. Vedia, čo robím a tešia sa, kedy prídem. Komunikovali sme aj o tom, čo môžem robiť a čo nie, ale je to viac menej na mne. Na ďalší týždeň odlietam do Montrealu a tam sa budem pripravovať až do začiatku kempu."



Počas leta na Slovensku prípravu nezanedbal, naopak, pracoval tvrdšie ako inokedy: "Nemusel som si ani ´nakladať´, kondičný tréner mi naložil sám. Komunikujem všetko s ním, vie, kedy pridať a vie, kedy ubrať."



Čerstvý laureát ankety Hokejista roka priznal, že momentálne ho fanúšikovia na sociálnych sieťach neobťažujú tak ako tesne po drafte. V Montreale ho priaznivci Canadiens zatiaľ ešte len spoznávajú. "Písal mi mediálny manažér, či neprídem na také niečo ako deň klubu, ale to nestíham. Ale bude ešte niečo, teším sa aj na to."



Na štvrtkovom galavečere prijali do Siene slávy aj dve legendy slovenského hokeja Petra Bondru a Žigmunda Pálffyho. Na otázku, koho z nich by si vzal do útoku, odpovedal víťaz hlavnej ankety jednoznačne: "Ja na centri, oni dvaja na krídle. To by bola paráda."