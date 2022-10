Slafkovský sa chce udržať v tíme: Dúfam, že získam viac času na ľade

Montreal 19. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský stále čaká na výraznejší zápis v tíme NHL Montreal Canadiens, jeho hlavná priorita je teraz udržať sa v prvom tíme. Osemnásťročný útočník nezískal v štyroch zápasoch ani bod a priemerne odohral len 10:41 minúty, čo je najmenej zo všetkých hráčov v mužstve.



Bronzový medailista zo ZOH v Pekingu bol v rovnakej situácii aj v predchádzajúcej sezóne, keď bojoval o viac priestoru vo fínskej lige. "Podobnú výzvu som mal aj v TPS, no stále som na sebe pracoval a veril som, že to bude lepšie. Naďalej bojujem o svoje miesto a keď sa zlepším, hádam získam viac času na ľade," povedal Slafkovský podľa portálu thescore.com. Slovák mal rozhovory aj s hlavným trénerom Martinom St. Louis o tom, ako zlepšiť svoj výkon. Kapitán Nick Suzuki skonštatoval na adresu draftovej jednotky, že vie byť na seba občas príliš tvrdý, čo aj slovenský útočník potvrdil: "Rád vyhrávam a vždy chcem byť najlepší. Myslím si, že mám takú mentalitu, no niekedy by som potreboval riešiť veci pokojnejšie."



Slafkovský si štart kariéry v zámorskej NHL užíva: "Volal som kamarátom, že dnes večer hrám proti Sidneymu Crosbymu, či predtým proti Alexandrovi Ovečkinovi. Stále to vnímam ako sen, ako NHL na PlayStation. Užívam si každú sekundu na ľade." Montreal nastúpi na ďalší zápas v piatok o 1.00 SELČ, keď privíta Arizonu.