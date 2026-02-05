< sekcia Šport
Slafkovský sa naladil na ZOH, pripísal si asistenciu na ľade Winnipegu
Slafkovský bol v 17. minúte súčasť akcie Canadiens v útočnom pásme, ktorá vyústila do strely obrancu Noaha Dobsona a dorážky Olivera Kapanena.
Autor TASR
New York 5. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa asistenciou podieľal na víťazstve Montrealu na ľade Winnipegu 5:1 v nočnom zápase NHL. Bol to pre neho 45. kanadský bod v sezóne. Pre oba tímy to bol posledný zápas pred olympijskou prestávkou.
Slafkovský bol v 17. minúte súčasť akcie Canadiens v útočnom pásme, ktorá vyústila do strely obrancu Noaha Dobsona a dorážky Olivera Kapanena. Pre slovenského krídelníka to bola 24. asistencia v sezóne. Po 57 zápasoch má na konte 45 kanadských bodov (21+45). Nastúpil tradične na krídle druhej formácie Canadiens s centrom Oliverom Kapanenom a krídelníkom Ivanom Demidovom. Na ľade strávil celkovo 17:21 min., počas ktorých mu do štatistík pribudol aj plusový bod. Raz vystrelil na bránku, mal aj dve zblokované strely a dostal sa aj na vhadzovania, na ktorých mal 50-percentnú úspešnosť. Pre oba tímy to bol posledný zápas pred olympijskou prestávkou. Canadiens bodovali v každom z predošlých štyroch duelov, pričom v štyroch z nich zvíťazili. Najbližší duel odohrajú 27. februára doma proti NY Islanders.
Slovenský útočník Pavol Regenda nefiguroval v zostave San Jose v zápase na ľade Colorada a bol v pozícii zdravého náhradníka. Najlepší tím doterajšieho priebehu súťaže zdolal na domácom ľade „žralokov“ 4:2. Najproduktívnejší hráč Colorada útočník Nathan MacKinnon sa na víťazstve podieľal dvomi asistenciami, pričom prvá z nich bola pre neho jubilejná 700. v základnej časti NHL. Sharks prehrali pred olympijskou prestávkou štyri zápasy po sebe. Svoj prvý zápas v drese San Jose odohral útočník Kiefer Sherwood, ktorého klub získal výmenou z Vancouveru.
Výbornou formou sa pred olympijskou prestávkou prezentovali hráči Columbusu. V noci na štvrtok zvíťazili nad Chicagom 4:0 a dosiahli siedme víťazstvo po sebe, všetky v riadnom hracom čase. Od januárovej trénerskej výmeny, keď Deana Evasona nahradil Rick Bowness prehrali iba jeden zápas z jedenástich (11-1-0). Brankár Blue Jackets vychytal druhé čisté konto v sezóne a štvrté v kariére. Blue Jackets strácajú štyri body na Boston, ktorý figuruje na druhej voľnej karte do play off vo Východnej konferencii. Blackhawks prehrali šiesty zápas z predošlých siedmich v Západnej konferencii majú výraznejší odstup na priečky zaručujúce play off.
Útočník Brad Marchand z Floridy, ktorý sa do zostavy vrátil po tom, čo vynechal dva zápasy pre zranenie v dolnej časti tela, pomohol svojmu tímu víťazným gólom v samostatných nájazdoch ukončiť štvorzápasovú sériu prehier. Proti svojim bývalým spoluhráčom mal tri mínusové body, no v štvrtej sérii nájazdov prekonal v súboji nadchádzajúcich olympionikov Joonasa Korpisala a Casey Mittelstadt následne neskóroval. Floridu čaká do olympijskej prestávky ešte duel proti Tampe Bay, Boston bude hrať až 27. februára proti Columbusu. Panthers si víťazstvom vylepšili pozíciu vo Východnej konferencii, no na Boston, ktorý figuruje na druhej voľnej karte, naďalej strácajú osem bodov.
V ofenzívne ladenom zápase Nashville - Minnesota videli diváci až 11 gólov a 79 striel na bránku (35:44). Z triumfu 5:4 po predĺžení sa napokon tešili hostia po tom, čo kapitán Jared Spurgeon rozhodol gólom v 65. minúte. Jeho spoluhráč Matt Boldy strelil prvé tri góly hostí a štvrtý hetrik v kariére skompletizoval už v 13. minúte. Bol to najrýchlejší hetrik v histórii Minnesoty Wild. Doterajší rekord držal Zach Parise (17 minút). Minnesota zakončila obdobie pred olympijskou prestávkou piatimi víťazstvami po sebe a upevnila si pozíciu druhého najlepšieho tímu Západnej konferencie. Nashville ešte v noci na piatok odohrá duel na ľade Washingtonu.
Český brankár Karel Vejmelka sa ideálne naladil na nadchádzajúce ZOH, keď v poslednom zápase Utahu pred prestávkou pomohol k triumfu nad Detroitom 4:1. Red Wings vyslali na Vejmelku 30 striel, no prekonal ho až kapitán Dylan Larkin v 56. minúte, ktorý znížil na priebežných 1:3. Oba tímy odohrajú ďalší duel až po prestávke, ktorú strávia na pozíciách zaručujúcich účasť v play off.
NHL - výsledky
Columbus - Chicago 4:0, Florida - Boston 5:4 pp a sn, Winnipeg - Montreal 1:5 /SLAFKOVSKÝ (Montreal) 0+1/, Nashville - Minnesota 5:6 pp, Colorado - San Jose 4:2, Utah - Detroit 4:1, Dallas - St. Louis 4:4 v 3. tretine, Calgary - Edmonton 3:3 v 3. tretine, Los Angeles - Seattle 2:3 po 2. tretine, Vegas - Vancouver 3:2 po 2. tretine
