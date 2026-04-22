Slafkovský sa pobil: Tampa zdolala Montreal 3:2 pp, Černák asistoval
Montreal viedol po dvoch tretinách 2:1, ale Tampa dokázala skóre otočiť a vyhla sa druhej domácej prehre.
Autor TASR
New York 22. apríla (TASR) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v nočnom stretnutí 1. kola play off zámorskej NHL nad Montrealom 3:2 po predĺžení a vyrovnali stav série štvrťfinále Východnej konferencie na 1:1. Asistenciou sa na tom podieľal aj slovenský obranca Erik Černák, ktorý sa zapísal do štatistík pri otváracom góle Brandona Hagela. Útočník Juraj Slafkovský v drese Canadiens nebodoval, no prvýkrát v kariére sa v play off pobil.
Montreal viedol po dvoch tretinách 2:1, ale Tampa dokázala skóre otočiť a vyhla sa druhej domácej prehre. Slafkovský, ktorý hetrikom a víťazným gólom v predĺžení rozhodol prvé stretnutie, bol s minutážou 25:33 najvyťaženejší útočník zápasu. Mal dva mínusové body, dve strely, dva hity a päť trestných minút. Pobil sa v šiestej minúte druhej tretiny, keď útočníka domácich Hagela najskôr chvatom zozadu za prilbu odtiahol spred bránky. Obaja sa potom pri mantineli pustili do slovnej výmeny, ktorá vyvrcholila zhodenými rukavicami. Hagelovi sa podarilo trafiť Slafkovského päsťou do hlavy a ten spadol na ľad. Hoci sa vzápätí rýchlo postavil a snažil sa súperovi úder vrátiť, rozhodcovia už zasiahli a hráčov od seba oddelili. Obaja hráči inkasovali päťminútový trest za bitku. Hagel zaznamenal v stretnutí aj gól a asistenciu a spolu s bitkou tak dosiahol tzv. hetrik Gordieho Howea.
O víťazstve Tampy rozhodol v 73. minúte švajčiarsky obranca J.J. Moser, ktorý sa na modrej čiare umne vyhol Kirbymu Dachovi, dostal sa do pozície v pravom kruhu na vhadzovanie a presnou strelou do horných poschodí prekonal Jakuba Dobeša. „Bolts“ tak ukončili negatívnu sériu siedmich prehier v predĺžení v dueloch play off za sebou. Na 2:2 predtým necelých osem minút pred koncom tretej periódy vyrovnal Nikita Kučerov a ukončil tak svoje 16-zápasové čakanie na gól vo vyraďovačke. Predtým v play off naposledy skóroval ešte 18. apríla 2023 proti Torontu. Černák strávil na ľade 21:26 min., okrem asistencie mal plusový bod, jednu strelu, dve zblokované strely a tri bodyčeky. Pripísal si svoj 22. bod (3+19) v 86 stretnutiach vo vyraďovačke. Svoj prvý gól v play off v kariére strelil obranca Montrealu Lane Hutson, v drese hostí skóroval aj Josh Anderson. Canadiens neboli ďaleko od zisku druhého bodu v sérii, no Hutson v poslednej minúte tretej tretiny trafil v presilovke žrď domácej bránky. Séria sa za stavu 1:1 sťahuje do Montrealu, tretí zápas je na programe v noci na sobotu o 1.00 SEČ.
Boston vyrovnal na východe stav série s Buffalom, keď v druhom stretnutí uspel na ľade súpera 4:2. Švédsky krídelník Viktor Arvidsson k tomu prispel dvoma gólmi, Čech David Pastrňák mal dve asistencie a brankár Jeremy Swayman predviedol 34 úspešných zákrokov. V bránke domácich nevydržal Fín Ukko-Pekka Luukkonen, ktorý inkasoval štyrikrát z 19 striel a v šestnástej sekunde tretej tretiny za stavu 0:4 ho vystriedal Alex Lyon. Ten za svoj chrbát nepustil už ani jeden puk, jeho spoluhráči Bowen Byram a Peyton Krebs dokázali zdramatizovať koncovku gólmi na 2:4, no viac už nestihli ani pri dlhej hre bez brankára. Tretí duel sa bude hrať v noci na piatok v Bostone.
Stav série na 1:1 vyrovnali aj hokejisti Utahu, ktorí vo štvrťfinále Západnej konferencie vyhrali druhý súboj na ľade Vegas 3:2. Šesť minút pred koncom riadneho hracieho času o tom rozhodol Logan Cooley. Jeho spoluhráč Dylan Guenther si pripísal gól a asistenciu, dvojbodový bol aj Kailer Yamamoto (0+2).
Na západe si merali sily aj hráči Colorada a Los Angeles, ktorí hrali po 2. tretine nerozhodne 0:0.
NHL - 1. kolo play off /na 4 víťazstvá/
štvrťfinále Východnej konferencie
Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 3:2 pp (Černák za domácich 0+1)
/stav série: 1:1/
Buffalo Sabres - Boston Bruins 2:4
/stav série: 1:1/
štvrťfinále Západnej konferencie
Vegas Golden Knights - Utah Mammoth 2:3
/stav série: 1:1/
Colorado Avalanche - Los Angeles Kings 0:0 po 2. tretine
/stav série: 1:0/
