Slafkovský sa presadzuje v predbránkovom priestore: Pomáha to tímu

New York 23. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský vygradoval pred vianočnou prestávkou v NHL svoju formu a v druhom zápase za sebou si pripísal dva body za gól a asistenciu. Útočník Montrealu navyše v noci na sobotu na ľade Chicaga (5:2) strelil svoj prvý víťazný gól v zámorskej profilige.



Slafkovský sa presadil za stavu 2:2 v 38. minúte, keď sa po zrazenej strele Nicka Suzukiho rýchlo zorientoval v bránkovisku a zblízka poslal puk do odkrytej siete. Bol to jeho štvrtý presný zásah v sezóne. Rovnako ako v predchádzajúcom dueli na ľade Minnesoty sa presadil z predbránkového priestoru. "Niekto musí chodiť do bránkoviska. Mne sa to tam páči. Včera sa mi odrazil puk od nohy, dnes som ho už dal do bránky hokejkou. Takže sa to zlepšuje. Možno postupne začnem dávať góly aj z väčšej vzdialenosti," povedal pre zámorské médiá Slafkovský. Pred súperovou bránkou využíva svoju robustnú postavu, je pripravený cloniť brankárovi, tečovať strely spoluhráčov a nachádzať dorážky: "Je to o dobrom načasovaní, byť v správnom čase na správnom mieste. Pomáha to tímu a to je tá najdôležitejšia vec."



Devätnásťročný krídelník si v tretej tretine pripísal aj asistenciu pri štvrtom zásahu Canadiens. V útočnom pásme vybojoval puk pre Colea Caufielda, ktorý vystrelil a puk dorazil do bránky Suzuki. Okrem dvoch kanadských bodov si Slafkovský pripísal aj jeden plusový, vyslal tri strely na bránku, pričom na ľade strávil 14:58 minúty. Vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu. Navyše vyhral ostrosledovaný mikrosúboj uplynulých dvoch draftových jednotiek, mladučký líder Chicaga Connor Bedard zaznamenal "iba" jednu asistenciu.



Slovenský útočník sa postupne dostáva do želanej formy. Pravidelne nastupuje v prvom útoku Canadiens po boku Nicka Suzukiho a Colea Caufielda, jeho čas na ľade stúpa a začína zbierať body. Dosiahol tretí dvojbodový zápas v profiligovej kariére a druhý za sebou: "Cítim zmenu - vo všetkom. Na ľade sa cítim oveľa lepšie, hrám si svoju hru, viac sa mi daria akcie. Samozrejme, niektoré tretiny nie sú moje najlepšie, ale to sa stáva. Prvé tretiny sa niekedy necítim najlepšie, potrebujem sa do toho dostať." So Suzukim a Caufieldom začínajú nachádzať tú správnu "chémiu: "Hrať s nimi dvomi je neuveriteľné. Pomáhajú mi. Nick je jedným z najlepších hráčov. Snaží sa pomôcť každému hráčovi na ľade, vie vymyslieť akcie, ktoré sú nebezpečné. Je skvelé mať v tíme takého šikovného hráča."



Slafkovský už prekonal svoj bodový zápis z vlaňajšieho nováčikovského ročníka (39 duelov, 4+6). Po 33 zápasoch prebiehajúcej sezóny má na konte 12 bodov za štyri góly a osem asistencií. Navyše sa celý tím dostáva do hernej pohody. "Habs" bodovali v piatom stretnutí v rade, stúpajú v tabuľke a na postupové pozície vo Východnej konferencii strácajú už len tri body. Do vianočnej prestávky ide mužstvo dobre naladené. "Cítite sa oveľa lepšie, keď zvíťazíte a idete domov s dobrým pocitom. Môžete si oddýchnuť a nemyslieť na zápas. Som rád, že sa ním začína dariť," dodal Slafkovský vo videu na klubovom webe.