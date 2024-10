Slafkovský sa rozlúčil s kariérou: Bolo to veľmi silné

Liptovský Mikuláš 12. októbra (TASR) - Slovenský vodný slalomár Alexander Slafkovský ukončil kariéru vo veku 41 rokov. Oficiálne sa s ňou rozlúčil v Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka v rodnom Liptovskom Mikuláši.," povedal dojato. Slafkovského začiatky neboli jednoduché, keďže v útlom veku trpel deformitou oboch dolných končatín. Profesionálnym športovcom sa dokázal stať po niekoľkých operáciách a vďaka pomoci otca i pediatra v jednej osobe. Po dvoch rokoch tréningu v C1 vyhral MSR mladších žiakov a v roku 1998 bol ako 14-ročný strieborný na MSJ v rakúskom Loferi a predstihol ho len o štyri roky starší Čech Lukáš Přinda. Do roku 2006 získal slovenský kanoista juniorský svetový titul v Čunove a na európskom fóre pozbieral všetky cenné kovy v tejto vekovej kategórii aj medzi 23-ročnými.Už v tom čase štartoval aj na seniorských MS, v premiére v španielskom La Seu obsadil 35. miesto. Ako junior bol na elitnom podujatí taktiež ako 17-ročný, na ME v talianskej Mezzane skončil štrnásty. Titul vicemajstra Európy medzi seniormi získal v sezóne 2005 a o rok skôr zaknihoval prvé pódium v pretekoch Svetového pohára. Do konca kariéry ich nazbieral ďalších 25 vrátane ôsmich víťazstiev a celkový titul v SP zaznamenal trikrát (2012, 2016 a 2018). Štyrikrát bol vicemajster sveta a kontinentálny titul získal dva razy vrátane triumfu v Liptovskom Mikuláši na ME 2016. Medzi všetkými úspechmi vyzdvihuje práve ten na domácej vode, no každý titul či triumf bol podľa jeho vlastných slov najvýnimočnejší, keď ho dosiahol premiérovo." konštatoval vo videu zverejnenom na portáli sportnet.sme.sk. Pre Slováka boli napriek mnohým úspechom "zakliate" olympijské kvalifikácie a pod piatimi kruhmi neštartoval ani raz. Naposledy v kvalifikácii nestačil na neskôr bronzového Mateja Beňuša." dodal Slafkovský.Veterán v súčasnosti študuje vo Francúzsku pohybové a mentálne mentorstvo. S vodným športom sa teda nelúči. "" uzavrel Slafkovský.