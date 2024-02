Slafkovský sa rozstrieľal, vo Washingtone mal špeciálnu podporu

Washington 7. februára (TASR) - Juraj Slafkovský zažil v noci na stredu svoj prvý dvojgólový zápas v NHL. Dvoma presnými zásahmi sa podieľal na triumfe Montrealu na ľade Washingtonu 5:2 a potvrdil tak stúpajúcu formu. Slovenský hokejista skóroval v druhom zápase za sebou, keď pred All Star víkendom strelil gól aj Pittsburghu. V uplynulých ôsmich dueloch nazbieral dokopy osem bodov (5+3).



Slafkovský sa proti Washingtonu vrátil do prvej formácie Canadiens ku Nickovi Suzukimu a Coleovu Caufieldovi. Jeho gólové momenty prišli v druhej polovici tretej tretiny. V 52. minúte ho Jake Evans našiel na ľavom kruhu a devätnásťročný útočník spoza brániaceho krajana Martina Fehérváryho prekonal brankára Darcyho Kuempera strelou nad rameno. Prvý muž vlaňajšieho draftu sa presadil aj o necelé tri minúty neskôr počas presilovky. Mike Matheson mu prihral na pravú stranu, slovenský krídelník si našiel priestor a príklepom z prvej opäť prestrelil brankára Capitals. "Konečne mi to tam popadalo. Som za to rád, určite mi to zdvihne sebavedomie. Budem sa naďalej pokúšať o čo najčastejšiu streľbu," povedal pre klubový web Slafkovský, ktorého vyhlásili za tretiu hviezdu zápasu. "Každý mi hovorí, aby som čo najčastejšie strieľal. Snažím sa o to, ale niekedy vidím lepšie postaveného spoluhráča a prihrám mu, čo sa potom ukáže, že to nebola tá najlepšia možnosť."



Bronzový medailista z Pekingu 2022 a najužitočnejší hráč olympijského turnaja odohral 17:15 minúty, pripísal si jeden plusový bod, hit, tri strely na bránku a dvojminútový trest. V tejto sezóne nastúpil na 50 duelov a získal v nich 22 bodov (9+13). Jeho výkony postupne gradujú. "Toto bol môj sen a cieľ počas celého života. Je bláznivé, ako rýchlo to ide. Predstavil som na olympijských hrách, o chvíľu na to som hral v NHL proti najlepším hráčom na svete. Som šťastný, že mám túto šancu a že mi tréneri dôverujú," vravel Slafkovský po zápase zámorským novinárom.



Prvý útok "Habs" sa postaral v zápase o štyri góly. Dvakrát skóroval aj kapitán Suzuki a pridal k tomu asistenciu, Caufield si asistenciou natiahol osobnú bodovú sériu na 10 stretnutí. "Dali sme síce štyri góly, ale nehrali sme svoj najlepší hokej. Bol to však prvý zápas po prestávke, každý sa snaží dostať do rytmu. Myslím si, že ďalší zápas bude zo strany našej formácie oveľa lepší," povedal Slafkovský, ktorý osobitne vyzdvihol spoluhráča Suzukiho: "Snaží sa ako kapitán každému pomôcť. Je výborný hokejista, ukazuje to na ľade. Skvelý chalan, je fajn mať pri sebe takého hráča."



V hlavnom meste USA mal Slafkovský špeciálnu podporu, prišli sa na neho pozrieť pracovníci zo slovenskej ambasády. "Bolo to príjemné. Nie sú to takí vážni ľudia, ako to možno na prvý pohľad vyzerá, vedia byť aj fanúšikmi. Bolo milé sa s nimi stretnúť. Užívali si zápas. Všetci mali na sebe dresy, odfotili sme sa spolu a ja som im ich podpísal. Je fajn, že prišli a bavili sa." Na otázku novinárov, či pri najbližšej návšteve Washingtonu očakáva, že ho pozvú na večeru, odpovedal Slafkovský tradične s úsmevom: "Verím, že áno. A ak nie, Martin Fehérváry ma určite zoberie. Mám teda dve možnosti."