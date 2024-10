Slafkovský sa vrátil do zostavy Montrealu a mal asistenciu

NHL - výsledky:



Boston - Philadelphia 0:2, Montreal - Seattle 2:8 /SLAFKOVSKÝ za domácich 0+1/, New York Islanders - Anaheim 1:3, Ottawa - St. Louis 8:1, Pittsburgh - Minnesota 3:5, Washington - New York Rangers 5:3, San Jose - Los Angeles 4:2

New York 30. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zaznamenal v noci na stredu v zámorskej NHL asistenciu. Dvadsaťročný útočník pre zdravotné problémy chýbal v zostave Montrealu tri zápasy, Canadiens prehrali so Seattlom vysoko 2:8. V drese hostí sa blysol čistým hetrikom a asistenciou obranca Brandon Montour. Washington s Martinom Fehérvárym triumfoval nad New Yorkom Rangers 5:3.Slafkovský nastúpil v druhom útoku po boku Alexa Newhooka a Joela Armiu. Duel však končil v elitnom s kapitánom Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom. Slovenský krídelník si pripísal bod v 17. minúte, keď tečoval strelu Logana Maillouxa, voľný puk si našiel Caufield a využil odkrytú časť bránky. Celkom odohral 17:10 minúty a pripísal si dve strely a štyri hity. Montour zaznamenal prvýkrát v kariére tri góly v jednom stretnutí. Chandler Stephenson mal štyri asistencie, Jaden Schwartz mal bilanciu 1+2. Seattle uspel po troch prehrách, Montreal nenadviazal na predchádzajúce dve víťazstvá.Capitals sa darí v úvode sezóny, keď uspeli v šiestom z ôsmich duelov. Fehérváry bol najvyťažovanejším hráčom duelu, strávil na ľade 26 minút a 54 sekúnd. Slovenský obranca si pripísal jednu strelu a dva hity. Dva góly za Washington strelil kapitán Alexander Ovečkin, ktorý má v NHL na konte už 857 gólov, iba o 38 menej ako historický líder Wayne Gretzky (894). Alexej Protas mal bilanciu 1+2. Dylan Strome a Rasmus Sandin dosiahli zhodne po dve asistencie.Philadelphia triumfovala na ľade Bostonu 2:0. Výraznú zásluhu mal na tom švédsky brankár Samuel Ersson, ktorý predviedol 23 úspešných zákrokov. Dosiahol prvé čisté konto v sezóne a šieste v profilige. Za Flyers sa presadili Tyson Foerster a Joel Farabee. Philadelphia si v desiatom zápase pripísala len tretie víťazstvo. Nedarí sa ani hráčom Bruins, ktorí prehrali v štvrtom z predcházajúcich piatich stretnutí.Ottawa deklasovala St. Louis 8:1. Štvorbodový večer má za sebou nemecký útočník Tim Stützle, ktorý mal bilanciu 2+2. Kapitán Brady Tkachuk a Adam Gaudette strelili zhodne po dva góly. Claude Giroux a Drake Batherson si pripísali po dve asistencie. Senators uspeli po dvoch prehrách. Hráči St. Louis nestačili po Montreale ani na Ottawu.