Slafkovský sa zranil na tréningu, štart v sobotnom zápase je neistý

Montreal 18. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský z Montrealu Canadiens sa zranil na piatkovom tréningu a jeho štart v sobotnom zápase proti New York Islanders je otázny. Informoval o tom zámorský web sportsnet.ca.



Slafkovský odišiel z tréningu predčasne, o jeho stave zatiaľ nie sú bližšie informácie. Tréner Martin St. Louis však novinárom povedal, že nevie, či bude môcť hrať. S tímom však do New Yorku pocestuje. Dvadsaťročný slovenský krídelník zaznamenal v tejto sezóne v piatich zápasoch gól a tri asistencie.