Slafkovský si o Stanley Cup nezahrá, Carolina bude súperom Vegas
Carolina postúpila do finále zápolení o Stanley Cup prvýkrát od roku 2008.
Autor TASR,aktualizované
New York 30. mája (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes budú súpermi Vegas Golden Knights vo finále bojov o Stanleyho pohár. V piatom finálovom dueli Východnej konferencie play off zámorskej NHL zvíťazili nad Montrealom Canadiens 6:1 a v celej sérii triumfovali 4:1. Slovenský útočník Juraj Slafkovský odohral v drese Montrealu 18:05 min, na bránku domácich vyslal jednu strelu a zaznamenal dva mínusové body.
Carolina postúpila do finále zápolení o Stanley Cup prvýkrát od roku 2008. Taylor Hall a Logan Stankoven si pripísali na konto gól a dve asistencie. Dánsky brankár Frederik Andersen zneškodnil všetkých 23 striel Montrealu. Hráči dodržali nepísané pravidlo súťaže a trofeje pre víťaza konferencie sa nedotkli. „Chalanom som povedal, nech si robia čo chcú, ale nech sa nedotknú trofeje,“ citovala oficiálna webstránka súťaže trénera Caroliny Roda Brind'Amoura.
Jediný gól Habs vsietil v 51. minúte za stavu 0:5 z pohľadu hostí v presilovej hre Cole Caufield. Finálová séria sa začne v noci z utorka na stredu, Carolina bude mať v prvých dvoch stretnutiach výhodu domáceho prostredia.
semifinále play off NHL
finále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
piaty zápas:
Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
Góly: 10. Hall (Stankoven, Blake), 16. Stankoven (Hall, Nikišin), 17. Robinson (Carter), 28. Blake (Hall, Stankoven), 39. Gostisbehere (Jarvis, Ehlers), 57. Jarvis (Aho, Svečnikov). Brankári: Andersen - Dobeš, strely na bránku: 30:24
/konečný stav série: 4:1, Carolina postúpila do finále bojov o Stanleyho pohár/
Slovák v akcii:
Juraj Slafkovský (Montreal) 18:05 0 0 0 -2 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
