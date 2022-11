Slafkovský si premiérovú sezónu snaží užívať: Musím častejšie strieľať

Montreal 8. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský cíti, že sa v zámorskej NHL postupne zlepšuje. Uviedol to vo svojom blogu, ktorý bude každý mesiac publikovať na stránkach slovenskej verzie oficiálneho portálu profiligy.



"Snažím sa sústrediť na svoje veci a hlavne si to celé užívať. Užívať si ten proces, pretože je dobré cítiť, že sa každým dňom zlepšujete. Bolo tam už aj nejaké zranenie, ale to k hokeju patrí. Snažím sa to všetko vnímať pozitívne a užívať si to," napísal v blogu 18-ročný útočník Montrealu Canadiens, ktorého si kanadský klub vybral z prvého miesta tohtoročného draftu.



Slafkovský tiež pomenoval svoje slabiny, na ktorých bude musieť pracovať. "Musím častejšie strieľať, rýchlejšie reagovať v rôznych situáciách, pretože hokej je tu naozaj rýchly," uvedomuje si útočník, ktorý v doterajších deviatich dueloch zaznamenal tri góly.



Najužitočnejší hráč ZOH v Pekingu si zvyká aj na nové prostredie v druhom najväčšom meste Kanady. "Voľný čas trávim väčšinou s chlapcami z tímu. Chodíme si niekam posedieť, zájdeme na dobré jedlo a prešli sme aj nejaké obchody. Zase som bol v tej talianskej reštaurácii, v ktorej som bol už pred draftom," uviedol pre slovenskú verziu nhl.com.



Dôležitá je pre slovenského mladíka aj podpora zo strany rodiny. "Som rád, že sa na moje zápasy priletel pozrieť otec, tento týždeň priletí aj mamina. Inak si samozrejme voláme. Nedá sa to každý deň, ale asi každý druhý si zavoláme s mamou, otcom a so sestrou. Sledujú ma a je fajn, že sme v kontakte."



Odchovanec Košíc sa v pondelok stretol s mládežníckym tímom z východného Slovenska. "Väčšina chlapcov je z Košíc a okolia. Je pekné, že sa dostali sem do Montrealu a že sme sa stretli," napísal Slafkovský a dodal aj jednu radu pre mladých hokejistov: "Hlavne aby nepoľavovali a tvrdo makali."