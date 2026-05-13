Slafkovský si pripísal asistenciu, Montreal však podľahol Buffalu
Sabres vyrovnali stav série na 2:2 a piaty duel je na programe v noci na piatok.
Autor TASR,aktualizované
New York 13. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský si pripísal asistenciu v nočnom štvrtom stretnutí 2. kola play off Východnej konferencie. Jeho gólová prihrávka však nezabránila prehre Montrealu s Buffalom 2:3. Sabres vyrovnali stav série na 2:2 a piaty duel je na programe v noci na piatok.
Montreal si mohol víťazstvom v Bell Centre vybojovať veľkú výhodu a výrazne sa priblížiť k postupu. Buffalo poslal do vedenia v 7. minúte obranca Mattias Samuelsson, no domáci ešte v prvej časti otočili. Najskôr v 11. minúte strelil svoj piaty gól v uplynulých troch dueloch Alex Newhook. Trinásť sekúnd pred prvou sirénou zabezpečil „Habs“ vedenie v presilovej hre Cole Caufield. Americký útočník sa presadil po tom, čo zakončoval Slafkovský, jeho možno gólovú dorážku však zblokoval obranca Conor Timmins. Caufield situáciu dosledoval a puk šikovne poslal medzi betóny Ukka Pekka Luukkonena. „Špeciálne formácie mali veľkú rolu v tomto stretnutí. Ťažko veriť tomu, že sme dokázali v presilovke skórovať len raz, pretože som to vnímal tak, že máme množstvo šancí. Treba pochváliť brankára súpera, pretože odchytal dobrý zápas,“ cituje oficiálna stránka súťaže trénera Montrealu Martina St. Louisa.
Početná výhoda bola rozhodujúcou zbraňou hostí. Najskôr v nej v 27. minúte vyrovnal Tage Thompson a v 45. minúte ju využil na rozhodujúci gól Zach Benson. „V tretej tretine sme zobrali súperovi jeho rýchlosť. Nedali sme im priveľa priestoru a držali sme sa toho, že musíme zabojovať. Vedeli sme, že máme na to, aby sme v tomto stretnutí uspeli a presilovky nám výrazným spôsobom pomohli. Bolo radosť sledovať, čo odovzdávajú chalani na ľade,“ uviedol brankár Sabres Luukkonen. Slafkovský zaznamenal svoj druhý najvyšší čas na ľade v prebiehajúcej vyraďovačke (23:10 min.). Pripísal si päť streleckých pokusov a tri bodyčeky.
Vegas sa priblížili k postupu do finále Západnej konferencie. Vo štvrtom stretnutí zvíťazili nad Anaheimom 3:2 po predĺžení a v sérii vedú 3:2 na zápasy. Hrdinom „zlatých rytierov“ bol ruský útočník Pavel Dorofejev s dvoma strelenými gólmi vrátane víťazného v piatej minúte predĺženia.
NHL - 2. kolo play off /na 4 víťazstvá/ - sumáre:
semifinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
štvrtý zápas:
Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Góly: 11. Newhook (Evans, Demidov), 20. Caufield (SLAFKOVSKÝ, Hutson) - 7. Samuelsson (Norris, Doan), 38. Thompson (Dahlin), 45. Benson (Doan, Thompson). Brankári: Dobeš - Luukkonen, strely na bránku: 30:22.
/stav série: 2:2/
semifinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/
piaty zápas:
Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 3:2 pp (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 17. Dorofejev (Hertl, Eichel), 45. Hertl (Saad, Andersson), 65. Dorofejev (Eichel) - 13. Sennecke (Gauthier, McTavish), 57. Zellweger (Gauthier, McTavish). Brankári: Hart - Dostál, strely na bránku: 32:36.
/stav série: 3:2/
Slovák v akcii:
Juraj Slafkovský (Montreal) 23:10 0 1 1 0 5 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
