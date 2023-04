Montreal 4. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si už v tejto sezóne nezahrá. Oznámil to jeho klub Montreal Canadiens. Slafkovský nedohral v polovici januára zápas na ľade New Yorku Rangers, prvé informácie hovorili o trojmesačnej pauze. Klub teraz potvrdil, že 19-ročný krídelník sa už v tejto sezóne nepredstaví.



Slafkovský si poranil koleno a musel absolvovať chirurgický zákrok. Okrem neho bude Montreal do konca sezóny bez Alexa Belzilea a Seana Monahana. Doplnili tak šesticu David Savard, Josh Anderson, Christian Dvorak, Cole Caufield, Kaiden Guhle a Arber Xhekaj.



Slovenský útočník vo svojej prvej sezóne v NHL získal 10 bodov za 4 góly a 6 asistencií. "Dúfam teraz, že táto jeho absencia nespomalí jeho vývoj. Bude to závisieť od toho, čo bude robiť toto leto. Našťastie je ešte veľmi mladý. V tomto veku je zvyčajne možné rýchlejšie dobehnúť stratený čas," povedal tréner kanadského tímu Martin St-Louis pre portál journaldemontreal.com.