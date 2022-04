Slafkovský si zahrá finále fínskej ligy, TPS zdolalo Tapparu 2:1

6. semifinále play off fínskej ligy:



TPS Turku - Ilves Tampere 2:1 /konečný stav série 4:2/

Helsinki 16. apríla (TASR) - Hokejisti TPS Turku postúpili do finále fínskej najvyššej súťaže. V sobotňajšom šiestom stretnutí semifinálovej série zdolali doma Ilves Tampere 2:1. Celú sériu vyhrali 4:2 na zápasy.V drese TPS nastúpil aj slovenský útočník Juraj Slafkovský, no do kanadského bodovania sa nezapísal. Turku sa stretne vo finále s najlepším tímom v základnej časti Tapparou Tampere.