Slafkovský siedmym gólom v sezóne naštartoval obrat Montrealu

NHL - výsledky:



Montreal - Tampa Bay 3:2 /SLAFKOVSKÝ za domácich 1+0/, New York Rangers - Ottawa 5:0, Philadelphia - Detroit 2:1 pp, Dallas - Carolina 1:2, Nashville - San Jose 7:5, Edmonton - Washington 2:3, Anaheim - Florida 2:5 v 3. tretine, Vancouver - Buffalo 2:2 v 3. tretine

New York 22. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský strelil v nočnom zápase NHL proti Tampe Bay svoj siedmy gól v sezóne. V 26. minúte v presilovke znížil na priebežných 1:2 a jeho Montreal napokon otočil na 3:2. Dosiahol tým siedme víťazstvo z uplynulých deviatich zápasov.Slafkovský sa v početnej výhode ocitol na ľavom krídle v blízkosti bránky Andreja Vasilevského, ktorého prekonal umiestnenou strelou z ostrého uhla. Canadiens nadviazali na jeho zásah už o dve minúty a ich obrat dokončil necelé tri minúty pred koncom riadneho hracieho času Jake Evans. Slovenský krídelník nastúpil na krídle prvej formácie, na ľade strávil 16:21 minúty a prezentoval sa aj štyrmi strelami na bránku a tromi hitmi. Bol to jeho tretí gól z uplynulých štyroch zápasov. Po 44 odohratých zápasoch má na konte 26 bodov za 7 gólov a 19 asistencií. Canadiens sa po triumfe udržali na pozícii druhej voľnej karty vo Východnej konferencii. Obranca Tampy Bay Erik Černák vynechal pre zranenie tretí zápas za sebou.Kapitán Edmontonu Connor McDavid chýbal v stretnutí proti Washingtonu po tom, čo dostal trojzápasový trest za faul na Conora Garlanda z Vancouveru. Oilers nebodovali druhýkrát po sebe, čo sa im stalo prvýkrát od začiatku novembra. Najlepšiemu tímu celej súťaže podľahli 2:3, hoci ho prestrieľali 33:14. Capitals dosiahli piaty triumf v rade, po ktorom majú na čele Východnej konferencie sedembodový náskok pred Torontom. Slovenský obranca Martin Fehérváry odohral v drese hostí 20:34 minúty a bol druhý najvyťaženejší korčuliar tímu.Brankár New Yorku Rangers Igor Šesťorkin vychytal druhé čisté konto po sebe, tretie v sezóne a celkovo 18. v profiligovej kariére, ktorým pomohol k triumfu nad Ottawou 5:0. "Jazdci" bodovali v deviatom zápase v rade a ukončili šesťzápasovú sériu súpera s minimálne jedným bodom.Obranca Rasmus Ristolainen rozhodol svojím druhým gólom v sezóne o víťazstve Philadelphie nad Detroitom 2:1 po predĺžení. Flyers triumfovali v piatom zápase z uplynulých šiestich, Detroit prehral tretíkrát za sebou.Útočník Jesperi Kotkaniemi strelil oba góly Caroliny, ktorá triumfovala na ľade Dallasu 2:1. Tretím víťazstvom za sebou si upevnila pozíciu na 3. mieste vo Východnej konferencii.Mimoriadny priebeh mal zápas v Nashville, ktorý zvíťazil doma nad San Jose 7:5, hoci v 2. tretine prehrával 1:5. Hostia vyslali na bránku "predátorov" osem striel, z ktorých až štyri skončili v bránke Juuseho Sarosa. Toho od druhej tretiny vystriedal Justus Annunen, ktorý inkasoval v 25. minúte gól na 1:5, no potom sa domáci rozbehli k zriedkavému obratu. Do konca druhej tretiny znížili na 3:5 a štyrmi gólmi v tretej časti zavŕšili štvrté víťazstvo za sebou. Za uplynulých 25 rokov to bol deviaty zápas v NHL, v ktorom tím zvíťazil v riadnom hracom čase, hoci prehrával rozdielom štyroch gólov. V prebiehajúcom ročníku 2024/2025 išlo o druhý takýto duel. O prvý sa v decembri postarali hráči Colorada, ktorí zdolali Buffalo 5:4, hoci prehrávali 0:4.