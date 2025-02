Slafkovský skóroval a stal sa prvou hviezdou duelu, Fehérváry 1+1

NHL - sumáre:



Detroit Red Wings - Minnesota Wild 3:4 pp (1:0, 1:1, 1:2 - 0:1)

Góly: 8. DeBrincat (Copp, Tarasenko), 26. Larkin (DeBrincat, Raymond), 41. Raymond (Larkin, Kane) - 29. Hinostroza (Boldy), 54. Boldy (Johansson, Gaudreau), 59. Foligno (Rossi, Johansson), 64. Rossi (Eriksson Ek). Brankári: Talbot - Fleury, strely na bránku: 30:39.



Philadelphia Flyers - Edmonton Oilers 6:3 (1:2, 4:1, 1:0)

Góly: 3. Mičkov (Laughton, Zamula), 22. Tippett, 28. Couturier (Mičkov), 33. Tippett (Mičkov, Couturier), 36. Kuzmenko (Konecny, Ristolainen), 58. Ristolainen (Couturier) - 8. Klingberg (Emberson, Brown), 10. Draisaitl (Savoie, Klingberg), 29. Ekholm (Draisaitl). Brankári: Ersson - Skinner, strely na bránku: 32:18.



Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 3:8 (1:1, 1:5, 1:2)

Góly: 19. Letang (Malkin, Tomasino), 27. Crosby (Rakell, Karlsson), 55. Heinen (Tomasino, Hayes) - 6. Frank (Mangiapane, Sandin), 22. FEHÉRVÁRY (Duhaime, Raddysh), 31. Chychrun (Dubois, McMichael), 35. Chychrun (Dubois, van Riemsdyk), 35. Protas (Sandin, Carlson), 39. Wilson (FEHÉRVÁRY, Roy), 54. Strome (Raddysh, Dubois), 58. Duhaime (Roy). Brankári: Nedeljkovic (35. Blomqvist) - Thompson, strely na bránku: 32:31.



Buffalo Sabres - New York Rangers 8:2 (5:0, 0:2, 3:0)

Góly: 2. Quinn, 12. Dahlin (Greenway), 16. Thompson (Peterka), 18. McLeod (Dahlin, Zucker), 19. Dahlin (Thompson, Zucker), 44. Thompson (Kulich), 46. McLeod (Zucker, Power), 60. Jokiharju (Benson, Gilbert) - 26. Kreider (Panarin, J.T. Miller), 32. Zibanejad (Fox, J.T. Miller). Brankári: Luukkonen - Šesťorkin (19. Quick), strely na bránku: 33:28.



Florida Panthers - Seattle Kraken 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Góly: 32. Luostarinen (Lundell, Mikkola) - 7. Kakko (Beniers, Wright), 48. McCann (Larsson, Wright). Brankári: Bobrovskij - Daccord, strely na bránku: 27:22.



Nashville Predators - Colorado Avalanche 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Góly: 22. Barron (Sissons, Smith), 50. Marchessault (Schenn, Josi) - 22. Malinski (Drouin, Pärssinen). Brankári: Saros - Wedgewood, strely na bránku: 17:32.



New Jersey Devils - Dallas Stars 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

Góly: 50. J. Hughes (Hamilton, Bratt), 52. J. Hughes (Bratt, Hamilton) - 4. Dadonov (Dumba, Bourque), 6. Harley (Duchene, Johnston), 51. Duchene (Benn), 60. Johnston. Brankári: Allen - DeSmith, strely na bránku: 33:26.



Boston Bruins - Anaheim Ducks 2:3 pp (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)

Góly: 30. E. Lindholm (Pastrňák, Lohrei), 59. Geekie (Lohrei, Marchand) - 18. Zegras (LaCombe, Carlsson), 20. Vatrano (Gudas, LaCombe), 64. Carlsson (Dumoulin, Terry). Brankári: Swayman - Gibson (41. Dostál), strely na bránku: 30:29.



Columbus Blue Jackets - Chicago Blackhawks 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Góly: 5. Johnson (Sillinger, Werenski), 22. Johnson (Werenski, Voronkov), 33. Mateychuk, 54. Werenski (Jenner, Sillinger), 55. Fantilli (Marčenko, Voronkov) - 25. Smith (Vlasic, Nazar). Brankári: Merzlikinš - Mrázek, strely na bránku: 21:28.



Ottawa Senators - Montreal Canadiens 2:5 (2:3, 0:2, 0:0)

Góly: 14. Sanderson (Batherson, Stützle), 16. Stützle - 3. Gallagher, 5. Caufield (Xhekaj, Savard), 17. Laine (Hutson, Suzuki), 26. Anderson (Gallagher, Dvorak), 32. Slafkovský (Suzuki, Struble). Brankári: Ullmark (32. Forsberg) - Montembeault, strely na bránku: 27:25.



St. Louis Blues - Winnipeg Jets 3:4 pp a sn (1:1, 0:1, 2:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 16. Thomas (Bučnevič), 41. Thomas (Bučnevič, Fowler), 58. Bučnevič (Thomas, Sundqvist) - 5. Ehlers (Perfetti, Namestnikov), 32. Vilardi (Scheifele, Miller), 60. Vilardi (Connor, Perfetti), rozh. náj. Connor. Brankári: Hofer - Comrie, strely na bránku: 24:28.



Toronto Maple Leafs - Carolina Hurricanes 6:3 (4:0, 0:0, 2:3)

Góly: 3. Steeves (Tavares), 4. Holmberg, 7. Kämpf (Lorentz, Steeves), 16. Tavares (Nylander, Holmberg), 59. Matthews (Tanev), 60. Holmberg (Nylander) - 53. Gostisbehere (Aho, Svečnikov), 55. Svečnikov (Rantanen, Gostisbehere), 56. Slavin (Staal, Burns). Brankári: Stolarz - Kočetkov, strely na bránku: 23:34.



Los Angeles Kings - Utah Hockey Club 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Góly: 9. Doughty (Fiala, Edmundson), 28. Fiala (Kopitar, Doughty), 37. Laferriere (Doughty, Edmundson), 50. Lewis (Spence, Danault), 59. Anderson (Danault) - 8. Hayton (Schmaltz, Guenther), 26. Hayton (Schmaltz, Keller), 51. Hayton (Carcone, Durzi). Brankári: Kuemper - Ingram, strely na bránku: 26:27.



Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Góly: 32. Barbašov (Olofsson, Korczak), 41. Saad (Whitecloud, Howden), 60. Hertl (Howden, Roy) - 27. DeBrusk (Sherwood, Soucy). Brankári: Hill - Lankinen, strely na bránku: 35:33.

Washington 23. februára (TASR) - V zámorskej hokejovej NHL sa po takmer dvojtýždňovej prestávke, ktorú vyplnil Turnaj štyroch krajín, odohralo v sobotu a v nedeľu 14 zápasov a dali v nich o sebe vedieť aj Slováci. Juraj Slafkovský pomohol Montrealu gólom k víťazstvu 5:2 na ľade Ottawy, neskôr sa pobil a stal sa prvou hviezdou zápasu. Presadil sa aj obranca Martin Fehérváry, ktorý gólom a asistenciou prispel k hladkému triumfu Washingtonu v Pittsburghu 8:3. Získal tak ocenenie tretej hviezdy stretnutia.Slafkovský v 32. minúte uzavrel skóre a zaznamenal deviaty gól v sezóne. Puk sa po akcii kapitána Canadiens dostal k slovenskému útočníkovi, ktorý strelou spomedzi kruhov prekonal Linusa Ullmarka a vyhnal ho z bránky. Duel dochytal Anton Forsberg. Slafkovský bol na ľade 15 a pol minúty, zaznamenal až päť streleckých pokusov a v tretej tretine sa druhýkrát v kariére NHL pobil. Po odohratí puku na modrej čiare ho nepríjemne dohral útočník "senátorov" Ridly Greig, čo si Slafkovský nenechal len tak a zhodil rukavice. V bitke slovenský útočník dominoval a svojho súpera na konci zvalil na ľad. Montreal ukončil šnúru troch zápasov bez bodu a v tabuľke Východnej konferencie je na 13. mieste.Fehérváry najprv v 22. minúte svojim druhým gólom v sezóne zvýšil na 2:1 a potom si v 39. minúte pripísal aj asistenciu, keď jeho strelu tečoval Tom Wilson a zvýšil na 6:2. Slovenský obranca má v tejto sezóne bilanciu 2+13 v 56 zápasov, z toho štyri body nazbieral v posledných štyroch dueloch. Capitals sa držia na čele Západnej konferencie, za najlepším tímom ligy Winnipegom zaostávajú o bod, no odohrali o zápas menej.V akcii boli slovenskí reprezentanti v drese New Jersey Šimon Nemec a Tomáš Tatar. Do kanadského bodovania sa nezapísali a Devils prehrali doma s Dallasom 2:4.Martin Fehérváry (Washington) 18:51 1 1 2 +1 1 0Juraj Slafkovský (Montreal) 15:25 1 0 0 +1 5 5Tomáš Tatar (New Jersey) 08:18 0 0 0 0 1 0Šimon Nemec (New Jersey) 12:13 0 0 0 0 0 0/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/