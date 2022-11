Slafkovský skóroval, Tatar asistoval pri výhre New Jersey v Calgary

NHL - výsledky:



Detroit - New York Islanders 3:0, Columbus - Colorado 1:5, Winnipeg - Chicago 4:0, Edmonton - Dallas 2:6, Montreal - Vegas 4:6, Ottawa - Philadelphia 1:2, Pittsburgh - Seattle 2:3, Tampa Bay - Buffalo 5:3, Toronto - Boston 2:1, Washington - Arizona 2:3, Calgary - New Jersey 3:4 pp, Vancouver - Nashville 3:4 pp a sn, Los Angeles - Florida 5:4, San Jose - Anaheim 4:5 pp a sn

New York 6. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský strelil svoj tretí gól v novej sezóne NHL, Montreal však prehral doma s Vegas Golden Knights 4:6. Najvyššie draftovaný hráč tohto roku v 56. min uzavrel skóre duelu. Tomáš Tatar si pripísal kanadský bod v štvrtom stretnutí v sérii a pomohol New Jersey k triumfu nad Calgary 4:3.Slafkovský vo svojom deviatom zápase v kariére NHL odohral 11 minút a 34 sekúnd a zaznamenal tri strelecké pokusy. Slovenský krídelník však takmer zápas nedohral. V úvode druhej tretiny ho totiž pri blokovaní strely zasiahol puk do členka z vnútornej strany. Slafkovský sa zvalil na ľad, ledva došiel na striedačku a za pomoci členov realizačného tímu zamieril do šatne. Do zápasu sa však 18-ročný útočník našťastie zakrátko vrátil. Slafkovský skóroval v čase 55:21, keď ho z ľavej strany našiel krížnym pasom obranca Kaiden Guhle a znížil na 4:6. Slafkovský presnou strelou bez prípravy prekonal Adina Hilla. Mladý Slovák sa tesne pred gólom vrátil na ľad po tom, ako si odpykal päťminútové vylúčenie za Josha Andersona. Dva góly Canadiens strelil Nick Suzuki, za hostí skóroval dvakrát Reilly Smith. Golden Knights natiahli víťaznú sériu na sedem zápasov.povedal pre nhl.com útočník Vegas Jonathan Marchessault, autor gólu a asistencie.Tatar bol v 8. min pri góle Fabiana Zetterlunda na 2:1. Švédsky útočník následne aj duel rozhodol, keď sa druhýkrát v zápase trafil v predĺžení počas presilovky v 63. min. Tatar zaznamenal piatu asistenciu a šiesty bod v sezóne, po slabšom štarte bodoval v piatich z posledných šiestich duelov. Na ľade strávil 12 a pol minúty a zaznamenal jeden dvojminútový trest. Devils tak úspešne zavŕšili trojzápasový trip v západnej Kanade a vyhrali šiestykrát za sebou, čo sa im podarilo naposledy na prelome marca a apríla 2012.povedal útočník “diablov” Nathan Bastian (1+1). Prvýkrát v sezóne vyšiel bodovo naprázdno Jesper Bratt. Flames prehrali štyrikrát za sebou.Zo Slovákov sa na ľade objavil aj obranca Erik Černák, Tampa Bay zdolala na domácom ľade Buffalo 5:3. Nerozhodný stav 3:3 zlomil necelých päť minút pred koncim obranca Nick Perbix a strelil svoj prvý gól v NHL. Skóre uzavrel do prázdnej bránky Nikita Kučerov, ktorý mal predtým tri asistencie a zaznamenal tak už 20. štvorbodový zápas v kariére, čím vytvoril klubový rekord Lightning. Černák bol na ľade 21 minút a 51 sekúnd a zaznamenal 6 hitov.Martin Fehérváry sa predstavil v drese Washingtonu, no Capitals nestačili doma na Arizonu 2:3. Úvodný gól duelu v 29. min dal Alexander Ovečkin a stal sa hráčom s najvyšším počtom gólov v drese jediného tímu. Za Washington ich dal 787.