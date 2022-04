Slafkovský skóroval v 1. finále fínskej ligy

Finále play off fínskej Liigy - 1. zápas:



Tappara Tampere - TPS Turku 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)



/J. SLAFKOVSKÝ za hostí 1+0/



/stav série: 1:0/

Helsinki 20. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa strelecky presadil v stredajšom prvom zápase finále play off najvyššej fínskej súťaže, jeho tím TPS Turku však neudržal vedenie a prehral na ľade Tappary Tampere 1:2.Reprezentačný krídelník v 6. minúte poslal v presilovke svoje mužstvo do vedenia, no víťaz základnej časti gólmi Antona Levtchiho a Kristiana Kuuselu takisto v početnej výhode skóre otočil. Pre Slafkovského to bol druhý presný zásah v 14. zápase v tohtoročnej vyraďovačke fínskej Liigy, na konte má šesť bodov (2+4). Druhý finálový duel je na programe v sobotu na ľade TPS Turku.