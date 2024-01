Slafkovský skóroval v súboji s Nemcom, Montreal zdolal New Jersey 3:2

NHL - výsledky:



Florida - Detroit 2:3 pp, New Jersey - Montreal 2:3 /Š. NEMEC 0+1 - J. SLAFKOVSKÝ 1+0/, Buffalo - Chicago odložené



New York 18. januára (TASR) - Premiérový súboj dvoch najvyššie draftovaných Slovákov v zámorskej NHL vyznel lepšie pre Juraja Slafkovského. Jedným gólom prispel k triumfu hokejistov Montrealu na ľade New Jersey 3:2. Domácim nestačila asistencia jeho krajana Šimona Nemca, ktorý bol pri všetkých troch inkasovaných góloch svojho tímu.Slafkovský, jednotka draftu z roku 2022, otvoril skóre v 13. minúte, keď ho parádnou prihrávkou spoza bránky našiel Cole Caufield. Slovenského útočníka neustrážil ani Nemec, strelou z prvej prekonal Nica Dawsa a zaznamenal svoj šiesty gól v prebiehajúcej sezóne a desiaty celkovo v profilige. Po dvoch tretinách viedol Montreal 2:0, no domácim sa na začiatku tretej podarilo v priebehu necelej minúty v presilovkách vyrovnať. Alexandrovi Holtzovi na gól na 2:2 prihral v 42. minúte Nemec. Necelých päť minút pred treťou sirénou však o triumfe Montrealu rozhodol Caufield. Canadiens tak po troch predchádzajúcich prehrách vyhrali druhý duel za sebou. Slafkovský odohral 17:29 min, okrem gólu mal dve strely a plusový bod. Nemec bol tretí najvyťaženejší hráč domácich s minutážou 21:53, popri asistencii mal tri strely, no aj tri mínusové body.povedal Slafkovský v rozhovore pre portál olympic.sk. S Nemcom sú priatelia, bronzoví olympijskí medailisti z Pekingu si v utorok pred vzájomným zápasom zašli v New Yorku na spoločnú večeru.zdôraznil Slafkovský.Vzájomné stretnutie potešilo aj Šimona Nemca." uviedol pre olympic.sk Nemec, ktorého prišli do Newarku podporiť otec, priateľka i skupina bývalých trénerov.Dylan Larkin rozhodol v predĺžení o víťazstve Detroitu na ľade Floridy 3:2 a jeho tím tak uspel v treťom stretnutí za sebou. Red Wings zdolali Floridu prvýkrát od februára 2021. Sam Reinhart skóroval za "panterov" v ôsmom dueli v sérii a prekonal tak klubový rekord Pavla Bureho (2000/01), bol to zároveň jeho 500. bod v NHL.Plánovaný zápas medzi Buffalom Sabres a Chicagom Blackhawks odložilo vedenie NHL o jeden deň. Dôvodom boli cestovné obmedzenia v západnej časti štátu New York pre nepriaznivé počasie. Blackhawks už do mesta pricestovali, čo zvyčajne stačí na verdikt v prospech uskutočnenia zápasu. V samotnom Buffale však platil zákaz cestovania a meteorológovia očakávali kalamitu.