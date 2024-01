Slafkovský skóroval v zámorskej NHL, no Montreal prehral v Pittsburghu

NHL - výsledky:



Philadelphia - Boston 2:6, Dallas - Washington 5:4 pp, Edmonton - Nashville 4:1, San Jose - Buffalo 2:5, Carolina - Arizona 3:1, Ottawa - New York Rangers 2:7, Pittsburgh - Montreal 3:2 pp, Tampa Bay - New Jersey 6:3, Winnipeg - Toronto 2:4, New York Islanders - Florida 2:3 pp, Detroit - Vegas 5:2, Minnesota - Anaheim 2:3, Calgary - Chicago 1:0, Vancouver - Columbus 5:4 pp

New York 28. januára (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zaznamenal v NHL svoj siedmy gól v sezóne. Montreal však prehral v Pittsburgu 2:3 po predĺžení. V noci na nedeľu sa do kanadského bodovania zapísal aj Šimon Nemec, no ani on sa z triumfu netešil, New Jersey prehralo na ľade Tampy Bay 3:6.Slafkovský skóroval v presilovke v 33. minúte a zvýšil na 2:1. Canadiens však napokon získali iba bod, keď v 63. minúte rozhodol v predĺžení Marcus Pettersson. Montrealu patrí 14. miesto vo Východnej konferencii.Nemec asistoval pri góle Tylera Toffoliho v 58. minúte, ktorým Devils znížili na 3:4. Zo Slovákov sa v noci na nedeľu objavil na ľade ešte Martin Fehérváry, no ani on sa z víťazstva netešil, Washington prehral v Dallase 4:5 po predĺžení.Hráči Edmontonu triumfovali v súboji proti Nashvillu 4:1. Zaznamenali tak 16. víťazstvo v sérii a vyrovnali druhú najdlhšiu sériu v histórii NHL.