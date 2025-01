Slafkovský skóroval, Washington s Fehérvárym zdolal Calgary

NHL - výsledky:



Buffalo - Boston 7:2, Montreal - Winnipeg 1:4 /SLAFKOVSKÝ za domácich 1+0/, Tampa Bay - Chicago 1:4, New York Rangers - Carolina 0:4, New York Islanders - Colorado 5:2, Calgary - Washington 1:3, Vegas - Dallas 3:4 pp, Seattle - Anaheim 4:6

New York 29. januára (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil v noci na stredu svoj ôsmy gól v prebiehajúcej sezóne NHL, jeho Montreal však podľahol Winnipegu 1:4. Bol to jeho štvrtý presný zásah v uplynulých siedmich zápasoch. V akcii bol aj Martin Fehérváry, tešil sa z víťazstva Washingtonu 3:1 na ľade Calgary, za ktoré nastúpil jeho krajan Martin Pospíšil. Tampa Bay s Erik Černákom prehrala doma s Chicagom 1:4.Slafkovský na začiatku 12. minúty otvoril skóre stretnutia s Winnipegom, keď po prihrávke Nicka Suzukiho strelou z prvej z priestoru ľavého kruhu prekonal brankára Connora Hellebuycka. Canadiens však náskok dlho neudržali. Ešte v prvej tretine vyrovnal Kyle Connor, ktorý v druhej časti pridal ďalší gól a Winnipeg napokon zvíťazil 4:1. Gabriel Vilardi dvakrát asistoval, Hellebuyck už viackrát neinkasoval a k výhre pomohol 24 úspešnými zákrokmi. Jets vyhrali štvrtý zápas v rade a upevnili si vedúce postavenie v Západnej konferencii, naopak "Habs" prvýkrát od novembra prehrali tretí duel za sebou a na postupové pozície vo Východnej konferencii strácajú dva body. Slafkovský odohral 17 a pol minúty, okrem jedinej gólovej strely si pripísal aj mínusku, bodyček a zblokoval dve strely súpera. "uviedol pre klubovú televíziu slovenský krídelník, ktorý má po 47 zápasoch sezóny na konte 29 bodov (8+21). Zápas pre zranenie nedohral jeho spoluhráč Kaiden Guhle.Hráči Washingtonu sa po prehre vo Vancouveri (1:2) vrátili späť na víťaznú koľaj. Aj zásluhou 32 úspešných zákrokov brankára Logana Thompsona, ktorý oslávil podpis novej zmluvy, triumfovali v Calgary 3:1. O góly Capitals sa postarali Pierre-Luc Dubois, Dylan Strome a Alexej Protas. Hostia vyhrali siedmy zápas z uplynulých ôsmich a naďalej vedú Východnú konferenciu. Martin Fehérváry odohral v defenzíve Washingtonu 20:41 min., počas ktorých vyslal jednu strelu na bránku, rozdal tri bodyčeky a zblokoval šesť striel súpera - najviac zo všetkých hráčov na ľade. Domáci útočník Martin Pospíšil počas 14 minút nazbieral dve mínusky a pripísal si aj dva "hity".Tampa viedla nad Chicagom gólom Braydena Pointa, no nakoniec sa z víťazstva 4:1 radovali hostia. Brankár Arvid Söderblom prispel k ich úspechu 34 zákrokmi, Seth Jones dvakrát asistoval. Hráči Lightning utrpeli štvrtú prehru z piatich duelov. Slovenský obranca Erik Černák odohral 16 minút s dvomi strelami na bránku, tromi blokmi a jedným bodyčekom. V druhej tretine inkasoval dve trestné minúty za nedovolené bránenie, jeho vylúčenie potrestal vyrovnávajúcim gólom v presilovke Connor Bedard.