Slafkovský strelil 15. gól a natiahol bodovú šnúru, Montreal prehral

NHL - výsledky:



Boston - New York Rangers 2:5, Carolina - Philadelphia 3:2 pp, Detroit - New York Islanders 6:3, New Jersey - Winnipeg 4:1, Ottawa - St. Louis 2:5, Florida - Nashville 0:3, Edmonton - Buffalo 8:3, Anaheim - Chicago 4:0, Vancouver - Montreal 4:1 /SLAFKOVSKÝ za hostí 1+0/, Vegas - Seattle 3:1, San Jose - Tampa Bay 1:4

New York 22. marca (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil v noci na piatok svoj 15. gól v prebiehajúcej sezóne NHL, jeho Montreal však prehral na ľade Vancouveru 1:4. Devätnásťročný útočník bodoval v šiestom zápase za sebou. Z víťazstiev sa tešili obrancovia Šimon Nemec z New Jersey a Erik Černák v drese Tampy Bay, Seattle s Tomášom Tatarom prehral na ľade obhajcu titulu Vegas 1:3.Slafkovský v závere druhej tretiny tečoval pred bránkou strelu Colea Caufielda a prekonal Caseyho DeSmitha. Znížil na priebežných 1:3 a vykresal tak iskierku nádeje na zvrat. V tretej časti však Canucks poistili svoj triumf presným zásahom Nilsa Amana. Slovenský krídelník odohral 18:58 min., jeho jediná strela na bránku bola gólová. Natiahol tak svoju bodovú šnúru, v uplynulých šiestich stretnutiach nazbieral dva góly a päť asistencií. Po 69 súbojoch sezóny má na konte 38 bodov (15+23). Canadiens prehrali štvrtý zápas v rade, z uplynulých siedmich duelov vyhrali len jeden. Nikita Zadorov sa na triumfe Vancouveru podieľal dvomi gólmi, Iľja Michejev zaznamenal dve asistencie, brankár DeSmith prispel k víťazstvu 16 úspešnými zákrokmi.V ďalšom zápase New Jersey zdolalo Winnipeg 4:1, Šimon Nemec bol najviac vyťažovaný korčuliar svojho tímu s minutážou 22:10. Pripísal si plusový bod, strelu na bránku, jeden blok a menší trest za nedovolené bránenie. Devils pokazili Tylerovi Toffolimu návrat do Newarku a jeho jubilejný 800. zápas v profiligovej kariére. Jack Hughes sa pod triumf podpísal dvomi gólmi, Luke Hughes nazbieral tri asistencie, gól a dve asistencie zaznamenali zhodne Nico Hischier a Timo Meier.Tampa s Erikom Černákom uspela na ľade San Jose 4:1, slovenský obranca si počas 18:47 minút pripísal plusový bod a jeden hit. Nikita Kučerov prispel k výhre štyrmi asistenciami, Brayden Point mal dva góly a asistenciu.Seattle s Tomášom Tatarom podľahol domácemu Vegas 1:3. Slovenský krídelník nastúpil vo štvrtom útoku hostí, počas 9:51 min. na ľade vyslal jednu strelu na bránku.Hráči New Yorku Rangers uspeli v Bostone 5:2, hetrikom sa v drese "jazdcov"zaskvel Artemij Panarin. Edmonton nedal šancu Buffalu, na víťazstve 8:3 sa Connor McDavid podieľal štyrmi asistenciami. Zach Hyman prispel k výhre dvomi presnými zásahmi, Mattias Ekholm k dvom gólom pridal asistenciu a Leon Draisaitl mal bilanciu 1+2.