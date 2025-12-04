< sekcia Šport
Slafkovský strelil 9 gól v sezóne, Regenda skóroval i v druhom zápase
Slafkovský prispel k víťazstvu Canadiens nad Winnipegom 3:2 po predĺžení.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 4. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda skóroval aj vo svojom druhom zápase v drese San Jose. V nočnom zápase NHL však iba skorigoval vysokú prehru „žralokov“ s Washingtonom 1:7. Obranca hostí Martin Fehérváry sa nezapísal do kanadského bodovania.
Regenda dostal od trénera Ryana Warsofského opäť príležitosť aj v presilovke. V predošlom zápase proti Utahu sa prezentoval gólom z predbránkového priestoru a z podobnej pozície skóroval aj tentoraz. V 53. minúte sa v početnej výhode ocitol pred brankárom Charliem Lindgrenom, ktorého prekonal jemným tečom strely Dmitriho Orlova, ktorý sa nakrátko márne tešil z prvého gólu v drese San Jose. Regendov gól však iba skorigoval vysokú prehru Sharks. Kalifornčania prehrali na domácom ľade prvýkrát po troch víťazstvách. Washington v zápase dominoval a dosiahol šieste víťazstvo po sebe. Štyrmi kanadskými bodmi sa na triumfe hostí podieľal mladý útočník Ryan Leonard, dva góly strelil veterán Alexander Ovečkin. Regenda odohral presne 12:54 min, počas ktorých raz vystrelil na bránku a do štatistík mu pribudli dva mínusové body. Fehérváry odohral takmer 20 minút. Prezentoval sa dvomi zblokovanými strelami a jedným hitom.
Útočník Juraj Slafkovský z Montrealu strelil svoj deviaty gól v prebiehajúcej sezóne. Prispel ním k víťazstvu Canadiens nad Winnipegom 3:2 po predĺžení. Obranca New Jersey Šimon Nemec odohral proti Dallasu vyše 22 minút a bol najvyťaženejší hráč tímu, no jeho tím prehral na domácom ľade 0:3.
Slafkovský skóroval v 30. minúte, keď zakončil efektnú presilovkovú spoluprácu po asistenciách Nicka Suzukiho a Colea Caufielda. Druhý menovaný mu pohotovo prihral puk spoza bránky hostí a Slafkovský zblízka prekonal Erica Comrieho. V prebiehajúcej sezóne to bol pre neho 6. presilovkový gól, čím vyrovnal svoje maximum zo sezóny 2023/2024. Canadiens vďaka tomu vyrovnali na priebežných 1:1 a neskôr dotiahli aj na 2:2, pričom pri oboch inkasovaných góloch bol Slafkovský na ľade. V zápase odohral 20:06 minút a do štatistík si pripísal aj tri strely na bránku, tri hity a dve zblokované strely. Bodoval vo štvrtom zápase po sebe a z uplynulých šiestich duelov má bilanciu 3+3. Po 26 zápase v sezóne má na konte 15 bodov (9+6). O triumfe Canadiens rozhodol Caufield, ktorý ako jediný skóroval v samostatných nájazdoch a bodoval v deviatom zápase po sebe. Montreal zvíťazil po dvoch prehrách a dosiahol štvrtý triumf z predošlých šiestich zápasov. Winnipeg sa naďalej trápi a z uplynulých siedmich zápasov zvíťazil iba raz.
Nemec bol najvyťaženejší hráč New Jersey, keď proti Dallasu strávil na ľade 22:37. Počas nich sa prezentoval jednou strelou, jedným hitom a dvomi stratami puku. Devils prehrali tretí zápas po sebe, všetky na domácom ľade.
Hráčom Buffala sa ani piatykrát v sezóne nepodarilo zvíťaziť v troch zápasoch za sebou. Po triumfoch nad Minnesotou a Winnipegom podľahli na ľade Philadelphie 2:5. Domáci položili základ triumfu v polovici úvodnej tretiny, keď strelili tri góly v rozpätí 59 sekúnd medzi 9. a 10. minútou. Flyers zareagovali na prehru s Pittsburghom 1:5 a dosiahli šieste víťazstvo z predošlých ôsmich zápasov.
Nielen San Jose, ale vysokú domácu prehru si v noci na štvrtok pripísal aj ďalší tím z Kalifornie - Anaheim. Ducks podľahli Utahu 0:7 a utrpeli najvyššiu prehru v sezóne. Pre „mamutov“ išlo naopak o najvyššie víťazstvo, ktoré prišlo po štyroch prehrách. Štyrmi bodmi za dva góly a dve asistencie sa na ňom podieľal útočník J. J. Peterka.
Regenda dostal od trénera Ryana Warsofského opäť príležitosť aj v presilovke. V predošlom zápase proti Utahu sa prezentoval gólom z predbránkového priestoru a z podobnej pozície skóroval aj tentoraz. V 53. minúte sa v početnej výhode ocitol pred brankárom Charliem Lindgrenom, ktorého prekonal jemným tečom strely Dmitriho Orlova, ktorý sa nakrátko márne tešil z prvého gólu v drese San Jose. Regendov gól však iba skorigoval vysokú prehru Sharks. Kalifornčania prehrali na domácom ľade prvýkrát po troch víťazstvách. Washington v zápase dominoval a dosiahol šieste víťazstvo po sebe. Štyrmi kanadskými bodmi sa na triumfe hostí podieľal mladý útočník Ryan Leonard, dva góly strelil veterán Alexander Ovečkin. Regenda odohral presne 12:54 min, počas ktorých raz vystrelil na bránku a do štatistík mu pribudli dva mínusové body. Fehérváry odohral takmer 20 minút. Prezentoval sa dvomi zblokovanými strelami a jedným hitom.
Útočník Juraj Slafkovský z Montrealu strelil svoj deviaty gól v prebiehajúcej sezóne. Prispel ním k víťazstvu Canadiens nad Winnipegom 3:2 po predĺžení. Obranca New Jersey Šimon Nemec odohral proti Dallasu vyše 22 minút a bol najvyťaženejší hráč tímu, no jeho tím prehral na domácom ľade 0:3.
Slafkovský skóroval v 30. minúte, keď zakončil efektnú presilovkovú spoluprácu po asistenciách Nicka Suzukiho a Colea Caufielda. Druhý menovaný mu pohotovo prihral puk spoza bránky hostí a Slafkovský zblízka prekonal Erica Comrieho. V prebiehajúcej sezóne to bol pre neho 6. presilovkový gól, čím vyrovnal svoje maximum zo sezóny 2023/2024. Canadiens vďaka tomu vyrovnali na priebežných 1:1 a neskôr dotiahli aj na 2:2, pričom pri oboch inkasovaných góloch bol Slafkovský na ľade. V zápase odohral 20:06 minút a do štatistík si pripísal aj tri strely na bránku, tri hity a dve zblokované strely. Bodoval vo štvrtom zápase po sebe a z uplynulých šiestich duelov má bilanciu 3+3. Po 26 zápase v sezóne má na konte 15 bodov (9+6). O triumfe Canadiens rozhodol Caufield, ktorý ako jediný skóroval v samostatných nájazdoch a bodoval v deviatom zápase po sebe. Montreal zvíťazil po dvoch prehrách a dosiahol štvrtý triumf z predošlých šiestich zápasov. Winnipeg sa naďalej trápi a z uplynulých siedmich zápasov zvíťazil iba raz.
Nemec bol najvyťaženejší hráč New Jersey, keď proti Dallasu strávil na ľade 22:37. Počas nich sa prezentoval jednou strelou, jedným hitom a dvomi stratami puku. Devils prehrali tretí zápas po sebe, všetky na domácom ľade.
Hráčom Buffala sa ani piatykrát v sezóne nepodarilo zvíťaziť v troch zápasoch za sebou. Po triumfoch nad Minnesotou a Winnipegom podľahli na ľade Philadelphie 2:5. Domáci položili základ triumfu v polovici úvodnej tretiny, keď strelili tri góly v rozpätí 59 sekúnd medzi 9. a 10. minútou. Flyers zareagovali na prehru s Pittsburghom 1:5 a dosiahli šieste víťazstvo z predošlých ôsmich zápasov.
Nielen San Jose, ale vysokú domácu prehru si v noci na štvrtok pripísal aj ďalší tím z Kalifornie - Anaheim. Ducks podľahli Utahu 0:7 a utrpeli najvyššiu prehru v sezóne. Pre „mamutov“ išlo naopak o najvyššie víťazstvo, ktoré prišlo po štyroch prehrách. Štyrmi bodmi za dva góly a dve asistencie sa na ňom podieľal útočník J. J. Peterka.
NHL - výsledky
New Jersey - Dallas 0:3, Montreal - Winnipeg 3:2 pp a sn (SLAFKOVSKÝ za domácich 1+0), Philadelphia - Buffalo 5:2, Anaheim - Utah 0:7, San Jose - Washington 1:7 (REGENDA za domácich 1+0)
New Jersey - Dallas 0:3, Montreal - Winnipeg 3:2 pp a sn (SLAFKOVSKÝ za domácich 1+0), Philadelphia - Buffalo 5:2, Anaheim - Utah 0:7, San Jose - Washington 1:7 (REGENDA za domácich 1+0)