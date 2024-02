Slafkovský strelil desiaty gól v sezóne, Montreal však prehral

NHL - výsledky:



Buffalo Sabres - St. Louis Blues 1:3,

Detroit Red Wings - Vancouver Canucks 4:3 pp,

Montreal Canadiens - Dallas Stars 2:3 /SLAFKOVSKÝ za domácich 1+0/,

New York Islanders - Calgary Flames 2:5

New York 10. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský strelil svoj desiaty gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL. V sobotňajšom zápase však Montrealu na body nestačil, keď Canadiens prehrali doma s Dallasom tesne 2:3.Devätnásťročný krídelník skóroval v 39. minúte, keď ho spoza bránky našiel kapitán domácich Nick Suzuki a brankára Jakea Oettingera prekonal z veľkého uhla. Znížil tak na 2:3, no Canadiens sa už nepodarilo vyrovnať. Bol to Slafkovského desiaty gól v ročníku a v 51 zápasoch pridal aj trinásť asistencií. Dokopy strávil na ľade 19:30 min a okrem gólu si do štatistík pripísal aj jednu "plusku", dve strely na bránku a dva bodyčeky.Z výhry sa tešil druhý Slovák Martin Pospíšil, jeho Calgary vyhralo na ľade New Yorku Islanders 5:2. Dvadsaťštyriročný útočník strávil na ľade 12:08 minút, raz ohrozil brankára a dostal jednu "mínusku". V drese hostí sa zaskvel obranca MacKenzie Weegar, ktorý strelil hetrik vrátane víťazného gólu.Hráči St. Louis Blues zvíťazili v Buffale 3:1 a udržali si 8. miesto v tabuľke Západnej konferencie. Dva góly strelil útočník hostí Jake Neighbours. Detroit zvíťazil nad Vancouverom 4:3 po predĺžení, v jeho 23. sekunde premenil samostatný nájazd Jake Walman. V drese Canucks zaznamenali po tri body (1+2) Filip Hronek a Elias Pettersson.