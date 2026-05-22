Slafkovský strelil dva góly a pridal asistenciu, Montreal vyhral 6:2
Duel sa začal rýchlym gólom Setha Jarvisa, ktorý už po 33 sekundách poslal domáci tím do vedenia.
New York 22. mája (TASR) - Hokejisti Montrealu vstúpili víťazne do finále play off Východnej konferencie v zámorskej NHL. Canadiens zdolali Carolinu Hurricanes v úvodnom stretnutí na jej ľade hladko 6:2, k čomu prispel dvoma gólmi a jednou asistenciou aj slovenský útočník Juraj Slafkovský. Dvadsaťdvaročného Slováka vyhlásili za prvú hviezdu zápasu.
Duel sa začal rýchlym gólom Setha Jarvisa, ktorý už po 33 sekundách poslal domáci tím do vedenia. Prešlo však iba 27 sekúnd a hostia vyrovnali zásluhou Colea Caufielda, ktorému poslal Slafkovský spoza bránky šikovnú prihrávku bekhendom. Montreal rozhodol o svojom triumfe v úvodnej dvadsaťminútovke, keď pridal ešte ďalšie tri presné zásahy vďaka Phillipovi Danaultovi, Alexandreovi Texierovi a Ivanovi Demidovovi. V prostrednej časti Hurricanes znížili na 2:4, no v treťom dejstve prišli dva gólové momenty Slafkovského. Prvý presný zásah zaznamenal v 48. minúte po jednoduchom prechode stredným pásmom. Po vstupe do útočného sa efektnou sťahovačkou zbavil brániaceho útočníka Andreja Svečnikova a prekonal brankára Frederika Andersena. Duel uzavrel v čase 57:32 strelou do odkrytej bránky.
Druhý zápas série je na programe v noci na nedeľu a bude sa hrať opäť na ľade víťaza Východnej konferencie.
finále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
prvý zápas:
Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens 2:6 /J. Slafkovský 2+1 za hostí/
/stav série: 0:1/
