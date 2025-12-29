< sekcia Šport
Slafkovský strelil dva góly, no Montreal prehral v Tampe
Pittsburgh zvíťazil na ľade Chicaga vysoko 7:3, hrdinom hostí bol Justin Brazeau, ktorý dosiahol svoj prvý hetrik v kariére v NHL.
Autor TASR,aktualizované
New York 29. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zaznamenal v nočnom zápase zámorskej NHL dva góly a asistenciu, no jeho Montreal prehral na ľade Tampy Bay 4:5 po predĺžení a nájazdoch. Dvadsaťjedenročný krídelník má po 38 dueloch sezóny na konte 28 bodov (13+15).
V prvej bezgólovej tretine si hostia zahrali štyri presilovky a domácich prestrieľali 11:3, no svoje šance nevyužili. V druhej dominovala Tampa, ktorá sa aj vďaka dvom gólom Nikitu Kučerova dostala do trháku 3:0. Montreal však nezložil zbrane a po druhej prestávke ho potiahol práve Slafkovský. Najprv v 42. minúte našiel zadovkou spoza bránky Ivana Demidova, ktorý znížil. Na gól Pontusa Holmberga na 4:1 už odpovedal sám zásahom strelou spomedzi kruhov z 50. minúty a štyri sekundy pred koncom zariadil z pravého kruhu predĺženie - 4:4. V ňom góly nepadli a o triumfe domácich nakoniec rozhodli v nájazdoch Gage Goncalves a Brayden Point.
„Bola to ťažká druhá tretina. Ale vrátili sme sa a to je dôležité. Vieme, že sa dokážeme vrátiť. Škoda, že sme to nezakončili s dvoma bodmi, ale aj tak je to pre nás veľký jeden bod. Povedal by som, že sme mali celkom dobrý štart. Dobre sme naskočili do zápasu, no pár smolných odrazov skončilo v našej sieti. Ale dobre sme odpovedali a získali sme aspoň bod,“ povedal Slafkovský pre nhl.com.
Obrat sa podaril Columbusu, ktorý troma gólmi v tretej tretine zariadil triumf nad New Yorkom Islanders 4:2. Dva góly strelil Kirill Marčenko. O domácu výhru Detroitu nad Torontom 3:2 sa postaral v 2. minúte predĺženia Simon Edvinsson. Red Wings vyhrali štvrtý z uplynulých piatich duelov a v tejto sezóne zdolali Maple Leafs vo všetkých troch vzájomných stretnutiach.
Pittsburgh zvíťazil na ľade Chicaga vysoko 7:3, hrdinom hostí bol Justin Brazeau, ktorý dosiahol svoj prvý hetrik v kariére v NHL. Bryan Rust pridal dva góly a Ryan Shea mal tri asistencie a päť plusových bodov. Seattle vyhral vo Philadelphii 4:1, dvoma gólmi a asistenciou sa na tom podieľal Eeli Tolvanen. Svoju sériu natiahol na šesť duelov, v ktorých nazbieral 10 bodov (3+7).
výsledky:
Columbus - NY Islanders 4:2, Tampa Bay - Montreal 5:4 pp a sn /SLAFKOVSKÝ za hostí 2+1/, Chicago - Pittsburgh 3:7, Detroit - Toronto 3:2 pp, Seattle - Philadelphia 4:1
